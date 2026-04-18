Plnoštíhlá krasavice boduje
Ve tváři měla výraz, prozrazující, že nutně a okamžitě potřebuje kompliment, a já, ačkoli se mi tahle vzácná dáma opravdu líbí, musel chtě nechtě začít malou kličkou. Proč musel? Protože to byla pravda: „Víš, Maruško, tu nejkrásnější ženskou pod sluncem ti můžu rovnou ukázat.“ Sáhnul jsem po mobilu, vyhledal fotku svojí Soni a natočil ji tak, aby na ni Maruška viděla.“
„Hm, Honzo, chápu, máš pravdu.“ Maruška trochu posmutněla, ale pořád se mi dívala tázavě do očí.
„Tak dobře, má milá, začnu tím, jaké ženy mě nepřitahují,“ natáhl jsem svou kamarádku maličko na skřipec. „Zaprvé mladé, ty by nebyly nic pro mě, víš přece, že dobré víno musí pořádně uzrát. A za druhé štíhlé, protože mám rád baroko. Bachova hudba činí potěšení mým uším, barokní architektura lahodí mým očím, a ženy barokních tvarů dělají dobře všem smyslům, kterými mě pánbůh obdař...“
„To mi říkáš pořád, asi mě chceš potěšit, ale určitě to není pravda,“ skočila mi Maruška do řeči.
„Jak chceš, Maruško, povím ti to tedy jinak, ale nestěžuj si, řekla sis o to sama,“ opáčil jsem a vynesl žolíka: „Ženská bez bříška je jako káva bez mlíčka a ženská bez prdele je jako týden bez neděle.“
„Važ slova, člověče, važ slova, mluvíš s dámou a tohle se mi rozhodně nelíbí,“ zamračila se na mě Maruška, maličko zrudla, ale drobné jiskřičky v jejích očích prozradily i poněkud pozitivnější emoce.“
„Omlouvám se, ale zpátky svá slova neberu. Radši mi povyprávěj, proč jsi mi tu záludnou otázku o ženské kráse vlastně položila.“ Úhybným manévrem jsem se pokusil dostat blíž k jádru pudla.
„Protože jsem prý stará tlustá bába, Honzo, představ si to.“
„Tak zaprvé to není pravda a zadruhé se mi přiznej, kdo tě tak ošklivě urazil.“
„Je to pravda, však se na mě pořádně podívej. Včera jsem se cestou z práce stavila v trafice, chtěla jsem jen petku vody a u kasy se mě snažili předběhnout dva maníci, kteří si tram přišli pro cigarety. Já se nedala, jim se to nelíbilo a zaslechla jsem, jak jeden druhému polohlasně říká zrovna tohle hodnocení mé osoby. Urazili mě tím, ale mlčela jsem, pak jsem se doma postavila před zrcadlo a došlo mi, že jsem fakt stará a tlustá, však se na mě podívej,“ svěřila se mi Maruška jako zpovědníkovi a vsedě sjela nelichotivým pohledem svou postavu.
„Podívám a moc rád. Jestli to pro mě uděláš, tak na moment vstaň a zvolna se otoč kolem své osy.“
„Varuju tě, udělá se ti špatně.“
„Prosím.“
Maruška mě tedy nakonec vyslyšela a já můžu bez nadsázky říct, že mi svými výrazně ženskými tvary dopřála doslova pastvu pro oči. Kdybych se nestyděl, okomentoval bych to daleko obšírněji, ale takhle jsem se spokojil s pokýváním hlavy a krátkou poznámkou: „Maruško, Maruško, ty ani netušíš, jakou máš vlastně kliku.“
„Teď ti teda fakt nerozumím, já se tady kvůli tobě nakrúcám jak holka na barovém pultu a ty na mě s klikou. To už jsem široká jako dveře nebo jak to vlastně myslíš?“ Zírala na mě Maruška už zase vsedě.
„Kliku, že jsi vdaná a já ženatý, protože jinak...“
„Mlč, prosím tě, už ani slovo, nechci ti podruhé připomínat, že sedíš s dámou.“ Teď už se Maruška potěšeně usmála a mně bylo rázem jasné, že jsem se nachytal. Že totiž dobře věděla, k čemu mě svou předchozí otázkou ohledně šířky dveří vyprovokuje.
„Takže teď už víš, jaké ženské se mi líbí, Maruško, na to ses mě prve ptala. Ale ještě nevíš, co dalšího na vás dámách obdivuji,“ dovolil jsem si ještě trochu zaprovokovat.
„Jó? Tak mi to teda prozraď, ale, nelži u toho!“
„Jak vy holky dokážete nás kluky perfektně zblbnout, že pak říkáme přesně to, co chcete slyšet.“
Papírový ubrousek byl nejprve zmuchlán v Maruščině drobné ručce, pak opsal oblouk nad celým cukrárenským stolkem, aby mi přistál přesně na špičce nosu a odrazil se do mého prázdného šálku od kávy. Řečeno sportovní mluvou, Maruška zakončila náš sedánek parádní basketbalovou tříbodovou trefou.
Jan Pražák
Jak saniťák Jirka dostal paní revizorku do postele
Celé to vlastně začalo na počátku osmdesátých let minulého století, když mě opustila manželka Ivana. Bylo mi skoro třicet, ona se jednoho dne sebrala a byla pryč. Ono by nakonec nešlo o zas tak výjimečnou záležitost, kdyby...
Jan Pražák
Jarní pohodovka
Dnes nic vážného, jen pár obrázků pro odlehčení od starostí. Na část Velikonoc jsme se Soňou vyfasovali vnoučata na hlídání a nenapadlo nás nic lepšího, než je vzít do našeho místního nehvizdského zooparku.
Jan Pražák
Tyhle peníze už neuvidíš!
„Mami, ty si vážně myslíš, že ti s tátou toho půjčeného čtvrt milionu Karel opravdu někdy vrátí? To jste ty peníze mohli rovnou hodit do žumpy!“
Jan Pražák
Jak jsem vyměkl v autobusu
Té pochybné dvojice jsem si všiml, už když jsem vystoupil z metra a chystal se sejít po schodech dolů na stanoviště autobusů. Bylo kolem páté odpolední, ti dva byli vpravdě namol a já se jim instinktivně vyhnul širokým obloukem.
Jan Pražák
Takovou herdekbábu bych doma fakt nechtěl
Označení semetrika by bylo pro tuto osobu výrazem slabým a nedostatečným. Když vycházela z ordinace, kam doprovázela svého manžela, nadávala mu úsečným šepotem, z nějž bylo pro okolí srozumitelných jen pár vyčnívajících vulgarizmů
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy
Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...
Ve Zruči na Kutnohorsku končí závěrečná etapa rekonstrukce zámku
Na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se...
Kolem Ústí nad Orlicí vede nová naučná stezka, která kopíruje bývalou hranici Sudet
Lidé se mohou v jarních dnech vydat na desetikilometrovou cestu po trase bývalé hranice kolem Ústí...
Obnova rybníka v Heřmanově Městci čeká, až Povodí Labe opraví jez
Město Heřmanův Městec na Chrudimsku pracuje na projektové přípravě, aby mohlo obnovit vyschlý...
Pink Floyd Symphony Show v Liberci
Sedmdesát umělců, rocková kapela, symfonický orchestr.
