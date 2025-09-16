Osudová kočka
Nebo se vám osobně dokonce něco takového stalo? Mně tedy rozhodně ano. Možná, že si někdo z vás vzpomene na kočku Madlenku, o které jsem kdysi psával. Rodiče dlouho vzdorovali mému kočkomilství a léta mi trvalo, než se mi je podařilo ukecat, abychom si nějakého příslušníka živočišného druhu felis catus pořídili domů do našeho tehdejšího pražského bytu.
Stalo se tak v den mého nástupu na střední školu, tehdy nám sousedka přinesla maličkou sotva třítýdenní mourovatou nalezenkyni, kterou si sama nechat nemohla a zeptala se, jestli bychom se jí ujali. Učinili jsme tak všichni, nějak jsme si to rozdělili a mně kromě čističe steliva připadla role vychovatele. Asi si dovedete představit, jak to může dopadnout, když se kluk puberťák snaží vychovat malé kočičí děcko. Výsledkem našich bojových her byla neohrožená šelma, která se o víkendových pobytech na chalupě nezalekla ani kuny nebo sousedovic jezevčíka. Kunu jednoduše ulovila, jezevčíka nekompromisně vyhnala ze svého území.
S Madlenkou jsme se navzájem hluboce milovali takovou zvláštní láskou, při které mi ta potvůrka v jednom okamžiku bezelstně spala na hrudi, aby vzápětí v plném vědomí vystartovala po motýlovi na okně. Stalo se v parném létě, já odpočíval bez trika a výsledkem byla drobná kočičí svačinka plus hluboké šrámy v mojí kůži, způsobené prudkým odrazem Madlenčiných zadních nohou. V podobě tenkých bílých čárek mi tam vydržely několik let.
Když bylo Madlence asi šest, já najednou zjistil, že kromě čtyřnohých koček existují i ty dvounohé a do jedné takové jsem se beznadějně zamiloval. Vše bylo o to horší, vlastně bych možná měl říct krásnější, že naši tátové byli kolegové z práce a oboje rodiče si už tak nějak medili, že je ruka v rukávě. Jenomže ouha, když už jsme u těch nohou, ukázalo se, že ta dvounohá nemá ráda, ba přímo nesnáší ty čtyřnohé a že ke své smůle tuto nelibost dává okatě najevo přede mnou coby kočkomilcem.
Takže co? Dvounohá či čtyřnohá? Být či nebýt? Otázka vpravdě hamletovská. A komu si myslíte, že já dnes už starý šedivý kocour dal tehdy přednost? Jasně, že Madlence, s tou dívkou jsem se rozešel a záhy se dal dohromady se Soňou, kterou mám dodnes. Takže drahá manželko, promiň, nejsi má jediná osudová, o tohle privilegium se dělíš s mou dávnou kočkou Madlenkou. Nebýt jí, neměl bych tebe, naše dvě dcery a vnoučata, můj život by se ubíral úplně jiným směrem a bůhví, kde bych dneska byl.
Tak co přátelé, už věříte, že blízké zvíře nám svou existencí může osudově zamávat se životem?
Tolik tedy úvodem a teď už se konečně posuňme k hlavnímu tématu článku, jímž je reportáž z umísťovací výstavy útulkových koček. Konala se v neděli v klášteře Gabriel Loci na pražském Smíchově, přišla na ní řada kočkomilných lidí a nové domovy našlo 22 čtyřnožců z celkového počtu 46. Jestli máte chuť, na pár z nich se teď můžeme juknout.
Maličký Bertík.
Roční Olivie.
Mourovatá Majda, ségra od Bertíka.
Teprve dvouměsíční Edík.
Tříměsíční Lupínek a Kubíček jdou hezky spolu.
A ještě perlička. Jako úplně první se umístil pětiletý jednooký Lubík. Učinil tak ještě před začátkem výstavy, nestihl jsem ho vyfotit, a tak přikládám fotku od paní Dany Javůrkové. Kvůli svému hendikepu strávil Lubík v útulku hodně času a stal se jakýmsi učitelem malým koťatům. Málokdy se v kočičí společnosti vidí, aby dospělý kocour ukazoval mladým, jak se správně leze po škrabadle, chodí na stelivo nebo prohánějí kočičí hračky. Nu, a kdo si myslíte, že si Lubíka odnesl? Manželský pár učitelů ve výslužbě. Takže svůj k svému a kocourek zapadl se do kantorské rodiny.
Tak věřme, že těm novým kočkolidským přátelům bude spolu dobře, a když na to přijde, možná někteří čtyřnozí osudově obrátí šťastným směrem život těm dvounohým.
Poznámky:
- Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
- Fotografie nezletilých osob jsou publikovány se souhlasem jejich rodičů.
Jan Pražák
