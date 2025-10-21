Neslavný konec trolla Igora
„Mirku, mám problém, představ si, že ten Igor Igor se už zase ozval a tentokrát mi poslal mail plný ještě horších vulgarit a nadávek než posledně. Však už jsem ti o něm povídala víckrát a svým způsobem jsem si to celé zavinila sama. Sám dobře víš, že publikuju dost odvážně, v jedné diskusi jsem naivně prozradila svou pravou mailovou adresu a on mě teď nechutně trollí nejen pod články, ale i tím mailem. Mě už to fakt štve, já kvůli němu snad přestanu psát, nedal by se mu nějak zatnout tipec?“
„Víš, Marki,“ instinktivně jsem ji pevně objal a přisunul se k ní blíž, „mohla bys na něj podat žalobu za stalking. Jenomže to by bylo na dlouhé lokte, s nejistým výsledkem a všechnu tu špínu, co na tebe kdy naházel, bys musela poskytnout policajtům. To asi nechceš, viď? Tak víš co, já zavolám Karlovi.“
***
„Jasně, bráško, ne tebe si udělám čas vždycky, co takhle zítra v šest Pod šibenici?“ Odkýval Karel můj návrh. On není mým skutečným bratrem, jen se tak občas oslovujeme už od doby, kdy jsem mu dávno na studiích zachránil život, když se topil. A ani šibenice není skutečnou šibenicí, je to jen jméno hospody s minipivovarem, stojící na vršku, na kterém se prý v dávných dobách to popravčí zařízení skutečně nacházelo. Napadlo mě, že Karel by mohl Markétě pomoci s individuem, které ji neustále pronásleduje po síti a vystupuje pod přezdívkou Igor Igor. Karel je totiž bývalý hacker, dokonce prý měl kvůli tomu nějaké oplétačky, ale nakonec se nic neprokázalo. Teď už několik let pracuje pro jednu významnou antivirovou společnost, což o jeho kvalitách leccos napovídá.
„Bráško, nebude to brnkačka, ale pro tebe to zkusím, aspoň se trochu potrénuju,“ pravil Karel poté, co se zhluboka napil z půllitru Pod šibenicí a znalecky si ponlasknul. „Tihle trollové bývají většinou hloupí, jestli ten maník vystupuje pod přezdívkou Igor Igor na více webech, jestli má na některých plnou registraci, která se sice nezobrazuje, ale je skutečná a jestli některé z těch webů nejsou natuty zabezpečené, tak by to mohlo klapnout.“
Poté mě Karel zahrnul několika rozvitými souvětími, plnými technických detailů, kterým jsem pranic nerozuměl a z nichž si pamatuju akorát výrazy jako „sql injection,“ a podobně. Po tomhle „oficiálním úvodu“ našeho posezení jsme dali utopence, zavzpomínali na staré studentské časy a vše zakončili ještě jednou vynikající orosenou desítkou. Víte, ono se říká, že uvařit dobrou dvanáctku umí pomalu každý, ale vyrobit desítku, aby byla jako křen, to už je kumšt.
Každopádně posezení Pod šibenicí jsme si s Karlem zopákli za pár týdnů, když se mi svěřil s výsledky svého hackerského pátrání. „Bráško, tady máš jméno a adresu,“ podal mi Karel lísteček s pyšným výrazem ve tváři. Pak mi ukázal mobil: „A tedy je fotka, když tak si ji přefoť, posílat ti ji nebudu. Byla to makačka, však co bych pro tebe neudělal. Ale jedno si pamatuj, je to tak na devadesát procent, jestli chceš něco podnikat, tak buď opatrný.“
Ta fotka mě moc nepřekvapila. Byl na ní zamračený obličej zapšklého starého dědka, který jakoby svým výrazem vykřikoval do celého světa: „Všechny vás nenávidím, mizerové!“ Teda výraz v jeho očích byl ještě horší, než slovo mizerové, takový, jímž dle Karlových slov hojně častoval nejen moji Markétu, ale i spoustu dalších lidí, zejména žen.
***
„Tak co já teď vlastně udělám?“ Položil jsem si otázku, sotva jsem dorazil na danou adresu. Měl bych mu dát pořádnou nakládačku, s boxovacím pytlem to umím docela obstojně a příležitost by k tomu taky byla. Šeřilo se, já byl kousek od zanedbaného domku, stojícího na samém konci odlehlé městské čtvrti, za mnou byla už jen pole. Ale co když to není on? Navíc s tím pytlem mi to sice jde, ale v jádru jsem mírumilovný člověk, a co jsem se kdy v životě pral, tak to bylo vždycky jen v krajní sebeobraně.
Měl jsem štěstí, najednou vrzla vrátka a objevila se postava. Ten člověk byl o hlavu menší než já, taková stará sušinka, ale i tom šeru jsem ho podle fotky poznal. Tiše si cosi nadával pod fousy a já dostal konečně nápad.
„Igore, Igore,“ oslovil jsem ho a zastoupil mu cestu, když došel skoro až ke mně.
„Proboha, jak jste mě našel?“ Mimoděk se prozradil, otočil se a chtěl začít utíkat.
Jenomže já po něm hrábnul, chytil ho za rukáv, obrátil zpátky, uchopil za vršek bundy pod krkem, zakroutil, pozvednul a chtěl mu rovnou vpálit jednu na solar. Ale v poslední chvíli jsem se zarazil a rozmyslel si to, vždyť bych ho mohl zabít. Radši jsem na něj spustil: „Snadno, Igore Igore, pamatuj si, že tohle je jenom varování a že si tě najdu kdekoli, i kdyby ses přede mnou chtěl schovat třeba do pekla. Jestli ještě jednou jedinkrát uděláš někomu tu svoji sviňárnu na netu, tak se vrátím a ty budeš litovat, že ses vůbec narodil. Přísahej!“
Chlapík se klepal jako osika, jak jsem ho držel tak nemohl křičet, jen tiše zaskřehotal, že jako přísahá. Já ho teda pustil, on zavrávoral, že málem upadnul, a pak rychle zmizel v tom svém zanedbaném domku s vrzajícími vrátky. Řeknu vám, nakonec jsem byl rád, že ho z toho na místě neklepla pepka. Nicméně, asi jsem ho opravdu vystrašil, protože Markéta už od něj žádný další mail nedostala a já doufám, že ani nikdo jiný.
***
A zase ta divoká jízda, ostatně jako pokaždé. Když to skončilo, Markéta se sesunula do strany, lehla si na bok a opřela se mi hlavou v jamce pod ramenem. Chvilku nechala doznívat sílu právě prožitých okamžiků, ale pak se posadila se zkříženýma nohama a spustila: „Míro, moc dík, že jsi mě zbavil Igora Igora, ale já mám teď jiný problém. Vím, že jsem před tebou nebyla tak úplně svatá, ale my spolu chodíme už přes rok a já bych byla strašně ráda, kdyby sis mě vzal.“
Ano, to je celá ona, svébytná a nezkrotná, ráda přebírá mužskou iniciativu, a teď, než aby počkala, tak si o to manželství řekla sama.
Trochu jsem to čekal, opět jsem ji instinktivně pevně objal a přisunul se k ní blíž: „Marki, tímto tě oficiálně žádám o ruku, a pokud budeš souhlasit, dovol, abych ti oznámil, že jako svědka si pozvu Karla.“
PS: Milí čtenáři, doufám, že mi odpustíte, že část tohoto příběhu je literární fikce a jen základ je podle skutečnosti. Nicméně jeho „technickou“ pasáž jsem konzultoval s odborníkem na bezpečnost IT a ten mi sdělil, že dštít zlo z anonymního úkrytu za obrazovkou může být pro trolla opravdu ošidné.
Jan Pražák
Na lechtivé téma
Dnes žádný vážný příběh, jenom takové odlehčené povídání na choulostivé téma. Ano, tušíte správně, bude to o sexu nebo, romantičtěji řečeno, o milování. Pokud jste prudérní, radši to nečtěte, pokud ne, budu rád, když se pobavíte.
Jan Pražák
Kočičí teritorium
Na přání čtenářů se ještě jednou vrátím k naší Madlence, kočce mého mládí, která se nemalou měrou podílela na formování mé osobnosti. I díky ní jsem dospěl do stadia, že se z člověka postupně měním ve starého šedivého kocoura.
Jan Pražák
Průšvih v rodině
„Mami, prosím tě, mohla bys mi půjčit tři tisíce, nebo jestli to jde, tak i víc? Filip mi dává málo peněz na domácnost a já prostě nemůžu vyjít. Hlavně mu o tom neříkej, on by se na mě zlobil.“
Jan Pražák
Pár náladovek z jihu Itálie pro odpočinek od politického vření
Vzpomínáte, jak se po dvacátém září prudce ochladilo a ze žhavého léta jsme se rázem propadli do hlubokého podzimu? A víte, čí je to vina? Můžu za to já s manželkou, odvezli jsme to krásné počasí s sebou na dovolenou.
Jan Pražák
Nedojídej po té kočce, proboha!
Říká se do třetice všeho nejlepšího, já se rád této prastaré pravdy přidržím a ještě jednou se vrátím k naší dávné nezbedné morovaté kočce Madlence, kterou jsme si pořídili, když mi bylo pravověrně pubertálních patnáct let.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil
Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne....
Merzův výrok o rázu měst vadí aktivistkám. Ženy čelí nebezpečí hlavně doma, tvrdí
V Německu neustává debata o kontroverzním výroku kancléře Friedricha Merze, který se týkal rázu...
Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce
Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz...
Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost
Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují...
Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina
Bývalý ruský špion Andrej Bezrukov varoval Vladimira Putina, aby se neúčastnil plánovaného setkání...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 2286
- Celková karma 26,66
- Průměrná čtenost 1318x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.