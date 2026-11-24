Není mladík jako mladík
„Honzo, promiň, rychleji jsme to nestihla. Teď nám honem objednej kávu s větrníkem, abych se trochu zresucitovala po cestě a já ti pak povyprávím, jak jsem se srazila s koloběžkářem,“ odpověděla má kamarádka, když jsem jí opatrně pomáhal z kabátu. Pak s úlevou usedla, a teprve, až nás servírka obdařila občerstvením, se pustila do vyprávění.
***
Minulý čtvrtek jsem se trochu zdržela v práci s fakturami, pak honem nakoupit pár věcí, a když jsem si to u nás štrádovala od autobusu parčíkem domů, byla už tma. Těšila jsem se, jak si konečně na chvilku sednu do křesla, když jsem najednou zaslechla takové divné zasvištění. Koutkem oka jsem zahlídla, jak se na mě rychlostí blesku řítí mladík na neosvětlené elektrokoloběžce. Chce se mi na poslední chvíli vyhnout, na mokrém spadaném listí jde do smyku, já nestíhám uskočit, a v tu ránu prásk, naráží do mě zboku zezadu. To ti byla taková pecka, že jsem ztratila balanc a svalila se na tu asfaltovou cestu kolenem napřed.
„Paní, jste v pořádku? Ty, počkej, vrať se, koukej, cos udělal!“ Zaslechnu nad sebou, akorát jak se probírám ze šoku a uvědomuji si, jak mě bolí koleno. Ne, nemysli, nebyl to ten, co mě srazil, ten už bez jakéhokoli zaváhání dávno zmizel za zatáčkou. Na scéně se objevil další mladík, který si toho všiml. Přes rameno měl futrál s kytarou, krátce kouknul na hodinky, pokrčil rameny, jakože teda asi něco nestihne a začal mě sbírat ze země.
„To bude v pohodě, děkuju,“ odpověděla jsem mu vstávajíc s námahou. Udělala jsem zkusmo pár kulhavých kroků, koleno mě bolelo jako čert, trochu i bok, ale snažila jsem se být za hrdinku.
On si toho všimnul: „Nechcete zavolat sanitku? Nebo abych vám aspoň pomohl dojít domů?“ Ustaraně se na mě usmál a zase kradmo kouknul na hodinky.
„Nikoli, mladý pane, jste hodný, ale vidím, že pospícháte a já to zvládnu,“ trochu jsem si před tím sotva osmnáctiletým klukem zahrála na dámu.
„Opravdu?“ Zrozpačitěl, a pak, ani nevím proč, kápnul božskou: „Víte, jdu za svou holkou. Slíbil jsem jí, že jí zahraju pár písniček na kytaru a ona mě poprvé pozvala k sobě domů. Je tam sama... Myslíte...?“ Teď na mě pro změnu koukal jak na maminku.
„Tak to proboha upalujte, na mě zapomeňte a věřte, že kdyby k tomu nebyla rozhodnutá, tak by vás takhle nepozvala.“ Vyloženě jsem ho od sebe odehnala, a pak se nějak dobelhala domů.
Cestou, nevím proč, jsem si vzpomněla na klasiku a na Drsoně s Jasoněm. Přirovnala jsem je k těm dvěma klukům. První si to bezohledně svištěl parkem, málem mě přerazil a ani se neobtěžoval zajímat, co se stalo, nebo se aspoň omluvit. Druhý byl pozorný a tak ochotný, že by kvůli staré ženské, kterou ani nezná, klidně prošvihnul rande, do nějž vkládá naděje na nejužší sblížení. Zvláštní.
No nic, abych to neprotahovala. Franta mě přes moje protesty vzal k doktorovi, ten kouknul na rentgen, pokýval hlavou a prohlásil, že jsem měla kliku, nic zlomeného, koleno je jen naražené. Zavázal mi ho se slovy, abych se trochu šetřila, pár dní chodila s holí, a kdyby něco, tak se mám ještě ukázat. Víš, Honzo, budu upřímná, už mě to vlastně skoro nebolí, jen jsem se ti s tou hůlkou chtěla pochlubit, abys mě politoval.
***
Maruška skončila své vyprávění s typickým zábleskem v očích a já odpinknul pomyslný tenisový míček na její stranu: „Nebolí? Maruško, malým dětem se říká, že když zalžou, tak mají měkký nos, dovolíš mi, abych ti ho zkontroloval?“
„Nech toho, ty se nezapřeš,“ vrátila mi to Maruška vysokým lobem. Pak zvážněla: „Díky za posezení, ale teď už musíme jít za těmi svými. Pojď, na závěr si připijeme na mladé Jasoně a taky na Drsoně, aby i z nich jednou vyrostli Jasoňové.“ Poněkud netradičně jsme si přiťukli šálky s posledními kapičkami kávy a vydali se ke svým domovům. Marušce to nesmírně slušelo i s tou hůlkou.
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