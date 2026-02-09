Nehorázná drzost
Tak zaprvé ani poníženě nepoprosil. Zadruhé mě oslovil „Rozárko“ jako nějakou rozáru. Když už tak Rozálie nebo aspoň Rózko, to bych mu ještě odpustila. Chystala jsem se ho okamžitě donutit k omluvě a vykázat do patřičných mezí, a jediné, co mi v tom zabránilo, byla má shovívavost a soucit.
Proč zrovna soucit? Protože mě ten drzoun požádal, abych napsala pozvánku na umísťovací výstavu útulkových koček a já dobře vím, v jaké dokážou být tyhle mé vzdálené sestřenky nouzi. Samozřejmě i bratranci, abych nikoho nediskriminovala, to se prý dneska nesmí.
Tak tedy k věci, poslyšte, dvounožci, ta výstava se bude konat už následující neděli, a protože nemáte tak dobré oči jako my kočky a nemuseli byste to rozluštit, tak vám to tady naškrábu drápkem: 15. února od 11 do 16 hodin v bývalém klášteře Gabriel Loci, Holečkova 10, Praha 5, Smíchov. Hezky si to zapište za uši, abych vám to tam nemusela vlastnotlapkově naškrábat já.
Ta dvounožka paní Dana Javůrková ze Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, která to celé organisuje, poslala mému sluhovi doprovodný text, ten vám tady oškrábu:
Umísťovací výstavu koček pořádáme s cílem najít domov kočkám v naší péči a kočkám v péči dalších organizací. Na nový domov bude na výstavě čekat asi 40 koček. Přímo z výstavy si tedy návštěvníci budou moci odnést kočičku a poskytnout jí domov. Všechny kočičky na výstavě jsou očkované proti kočičím nemocem a dospělé kočky jsou kastrované. Další spolky na výstavě: Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Chlupáči v nouzi, Centrum 1. pomoci pro kočky, Kočky Kralupy a okolí, Tlapkárium.
Trochu bych ji opravila: Místo „najít domov“ má být správně „najít domov a spolehlivý dvounohý personál.“ Dále všude, kde se zmiňuje o kočkách, je potřeba doplnit i kocoury, o té diskriminaci podle pohlaví jsem mňoukala už před chvilkou. Ale jinak té dvounožce Javůrkové a taky těm z ostatních útulků děkuji, protože dělají dobrou věc pro kočky a kocoury. Jo a taky bych chtěla poděkovat svému bratrovi Santanovi, řečenému Santíkovi za to, že mi připravil pár obrázků, které dorazily s doprovodným textem. Tak se na ně račte kouknout:
„Brácho, nech toho...!“ Promiňte, to sem nepatří, ale když už jsem to nakousla, tak vám to teda mňouknu celé. Ten Sanťas, no, podívejte na něj, rošťárny mu koukají z očí, mě pořád provokuje a snaží se mě prohánět. On je o pár minut starší než já, tak si asi myslí, že má navrch nebo co. Ale nebojte, já se nedám a oplácím mu to tak, že na něj vylítnu zpoza rohu, když to nejmíň čeká. To byste ho museli vidět, jak se pak lekne a vyskočí všemi čtyřmi najednou metr nad zem. Každopádně, pokud si domů za panstvo pořídíte dvě kočky najednou, budete se o tom moct přesvědčit na vlastní oči.
Jak už jsem mňoukla na začátku, zlobím se na dvounožce komorníka, že si mě dovolil požádat, abych tu pozvánku tentokrát naškrábala za něj. A Sanťas se taky zlobí, protože mi musel připravit ty fotky. Tak holt budeme muset našeho sluhu nějak umravnit, aby si to příště nedovolil nebo aby nás aspoň uctivě poprosil. Ještě se s bratrem domňoukáme, jestli mu rovnou načůráme v noci do bot, které si ráno ve spěchu obouvá, aby mu neujel autobus nebo jestli se spokojíme s týdnem buzení ve tři ráno.
Poznámka: Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
Jan Pražák
Žádáme cestující, aby dodržovali ustanovení přepravního řádu!
„Honzo, prosím tebe, vytáhni mě aspoň na chvilku ven, já už to doma nemůžu vydržet.“ Můj kamarád Bedřich byl bezmála tři měsíce odtržený od běžného života. Podstoupil ortopedickou operaci, špitál, rehabilitaci, a pak domů.
Jan Pražák
(Ne)zdravá výživa aneb méně známé druhy vitamínů
„Honzo, chytej,“ zvesela na mě křikla maminka, když jsme se vrátili z chalupy a ona se chystala odnést natrhaná jablka do komory. Jeden z těch plodů po mně obloučkem hodila, já ho polapil, zakousl se a za chvilku zbyl jen ohryzek.
Jan Pražák
Vyprávění manželky udavače
Dlouho jsem o tomhle Zdeňkově podrazáctví neměla sebemenší tušení. Když jsem si ho brala, byla jsem zamilovaná a viděla v něm veselého a spolehlivého mladého muže. Teprve o mnoho let později mi došlo, jaká jsem byla slepá.
Jan Pražák
Prekérka v cukrárně
„Tak si představ, že kývli na moje podmínky včetně zkráceného úvazku, už jsem zase v práci a dokonce sedím na své původní židli. Budu se těšit na naše posezení nad kávou a zákuskem, sss.“ Pochlubila se mi Maruška do telefonu.
Jan Pražák
Slepá spravedlnost
Můj bratr Jakub byl o čtyři roky starší než já, a když nás v jeho necelých osmi létech definitivně opustil náš otec, svým naivním dětským způsobem se rozhodl, že ho v naší rodině zastoupí.
