Nedojídej po té kočce, proboha!
Jak už jsem psal minule, Madlenka s námi ráda trávívala klidné chvilky, takové přestávky od práce na chalupě u kávy a štrůdlu nebo koláče, který upekla moje maminka. Dlužno však přiznat, že její společenské sklony se projevovaly i jiným způsobem.
„Fajn, tak my k vám večer přijdeme a dorazíme i s kočkou, nevadí?“
„Vůbec ne, aspoň bude mít Jaruška radost.“
A bylo domluveno. Chystali jsme se na návštěvu ke známým, kteří v té době též bydleli v pražském bytě jako my, jen o pár ulic dál. Jejich desetiletá dcerka Madlenku znala, měla ji ráda, a tak jsme se rozhodli vzít ji s sebou. Nakonec proč ne, když se běžně chodí na návštěvy se psy, proč by se nemohlo s kočkami, no ne? Přepravky tehdy neexistovaly, tak byla Madlenka umístěna do nákupní tašky se zipem, aby nemohla cestou utéct. Do druhé tašky, nazvané kočičí diplomatické zavazadlo, jsme vzali starý tác a pytlík písku, aby si ta čtyřnohá potvůrka měla kam odskočit, kdyby to na ni na návštěvě přišlo.
„Madlí, Madlí, pojď ke mně, já si tě pochovám,“ dožadovala se Jaruška naší číči hned v předsíni. Diplomatické zavazadlo bylo otevřeno, jeho obsah připraven na záchodě našich přátel, ale kočka nedbala Jaruščina přání a zmizela. Rozhodla se totiž propátrat neznámé území, prošmejdila všechny přístupné a nepřístupné kouty jejich bytu, jen občas se letmo zjevila, jak se pohybuje krokem, nazvaných „na malých nožičkách.“ Takové napůl plížení, kdyby náhodou odněkud vykoukla myš a napůl skrývání, než si to celé zmapuje a nabude jistoty. Jaruška se ji neustále snažila dohonit a pohladit, ale kočka nabyla přesvědčení, že na to zatím neuzrál čas.
„Proboha, vždyť jsem tady odpoledne vyluxovala!“ Zhrozila se Jaruščina maminka ve chvíli, kdy se její dcera zmožená snahou odchytit kočku stavila na chlebíček. Holt ty přístupné a nepřístupné kouty prolézala také a teď byla celá od prachu. Ne, lidi, neděste se a nemysle si, že měla její maminka doma bordel. V takových případech se dokonale vyluxovat nedá, i kdybyste se rozkrájeli, to je prostě přírodní zákon.
Najednou se Madlenka přestala zjevovat při svém postupném pátrání a úplně zmizela. Jaruška zřejmě usoudila, že další snaha o fyzický kontakt s kočkou je zbytečná, usadila se u nás, přidala se do kanasty a vzala si další chlebíček.
„Chlebíčky! Proboha! Věruš, ne, že bychom vás chtěli vyžírat, ale nemáš ještě nějaké v kuchyni na lince?“ Optala se moje maminka.
„Mám, Aničko, zakryla jsem je čistou utěrkou, aby neoschly, ale hned je přinesu,“ odpověděla sousedka, nepochopivši plně větu mé rodičky.
„Kočko, jedeš z té linky na zem!“ Leč pochopila vzápětí nejen předchozí maminčin tón hlasu, ale i to podezřelé Madlenčino zmizení. Jakmile totiž kočka propátrala celý byt a nabyla jistoty, začala se tam cítit jako doma a zákonitě dospěla k závěru, že jí tam všechno patří. Výsledkem byla do té doby čistá utěrka shozená z tácu s druhou várkou chlebíčků na zem, z některých kousků zmizela šunka a dokonce i sýr, jen pár jich zůstalo zcela netečných.
„Měli jsme pro tebe v lednici misku s pár kousky syrového masa jako kočičí pohoštění, to ho teď máme sníst za tebe místo těch chlebíčků, co jsi ožrala?“ Optal se Jarda vyčítavě naší Madlenky.
„Proboha, Honzo, nejez po kočce!“ Přisadil si můj tatínek, když viděl, jak se cpu napůl okousanými chlebíčky.
Tuhle chvilku bych vám fakt přál zažít, vypadalo to tam trochu jako u bláznů. Leč atmosféra se uklidnila, čas pokročil, Madlenka si s hlasitým hrabáním odskočila na záchod a desetiletá Jaruška byla odeslána do postele. Sice trochu protestovala, ale to ještě nevěděla, co ji čeká.
„Tak díky za hezký večer, my sebereme kočku i s diplomatickým zavazadlem a už pomalu vyrazíme, příště musíte přijít vy k nám,“ prohlásila moje maminka po několika dalších karetních rundách, když se hodinová ručička pomalu přiblížila k desítce.
„Ale kde je?“ Už ani nevím, kdo tuhle otázku vyslovil, ale na to následné hledání našeho ztraceného čtyřnožce si pamatuju dodnes.
„Neutekla na balkón?“ No, neutekla, vždyť tam nikdo neotvíral?
„Nezmizela v komoře?“ Kdepak, tam taky není.
„A co takhle znova v kuchyni na lince, když se jí tam tak líbilo?“ Ale ne, tam už nemá co šlohnout.
A pak, byv zvyklý spát s kočkou v posteli, jsem konečně dostal spásný nápad a nahlédl do Jaruščina pokojíku. No jasně, byly tam obě, jen stěží jsem je zpozoroval ve světle lampy s ulice. Čtyřnohá napůl dřímala a napůl předla přesně uprostřed postele, dvounohá ani nedutala, aby se neprozradila, že nespí a konečně si naplno užívala mazlení s kočkou. Madlenku jsem Jarušce opatrně sebral, ta jenom zívla, otočila se na druhý bok a vmžiku usnula s blaženým výrazem ve tváři.
Inu, co dodat? Vše bylo za to dětské potěšení kočce odpuštěno včetně vymetení zaprášených koutů, okousaných chlebíčků a dokonce i ne úplně přesného zaměření do malé misky s pískem na záchodě. A my se mohli konečně odebrat domů.
Jan Pražák
Další články autora
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.