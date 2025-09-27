Naštvaná kočka
Víte, že zvířata mají podobné emoce jako my lidé? Sdílíte-li s nějakým svou domácnost, určitě to dobře znáte a příklady, které vám teď nabídnu, vás pranic nepřekvapí.
Smysl pro humor
Jak už jsem se možná poněkud samolibě zmínil v nedávném kočičím článku (zde), z Madlenky se zásluhou mé puberťácké výchovy stala neohrožená lovkyně. Mezi její kořisti patřilo leccos, ale jak už to u koček bývá, nejčastěji chytala myši. Některé rovnou snědla, jiné nám nosila, aby se nám odvděčila za to, že ji krmíme.
Vše se odehrávalo o víkendech na chalupě, kde jsme pochopitelně měli spoustu práce. Však to znáte, ovoce, zelenina, pěstování, trhání, zavařování, sekání trávy, vylepšovaní a opravy stavení, nebudu to tady všechno vyjmenovávat, to by byla nuda. Nicméně kdo pracuje, musí i odpočívat, a tak maminka vždy dopoledne a odpoledne uvařila kávu, přinesla štrůdl nebo koláč a svolala mě a tátu k přestávce do zahradních lehátek.
Nu a to byl přesně ten okamžik pro Madlenku, aby se odněkud vynořila s myší v tlamičce a složila nám ji v lepším případě k nohám, v horším rovnou na stolek k občerstvení.
„Proboha, kočko, to nám to sem musíš strkat zrovna, když jíme?“ Pohoršila se vždy moje maminka, když se tak stalo ve chvíli, kdy si zrovna nesla zákusek k ústům. Položila ho zpátky na talířek, dala si ruku před pusu a mně nezbylo, než Madlence vyčinit. Nicméně činil jsem tak s láskou, opatrně ji vzal do náručí, hladil, vysvětloval, že tohle se lidským dámám nedělá, a pak jsem ji jemně postavil na zem na druhou stranu svého lehátka tak, aby ji maminka chvilku neměla v zorném úhlu. Potom už zbývalo jen odnést nebohou ulovenou myš na poctivý venkovský hnůj tentokrát pro změnu tak, aby to neviděla Madlenka a nemyslela si, že zbytečně plýtváme dobrým jídlem.
Ta naše mourovatá potvůrka velice brzy zjistila, že podobně jako ona odmítá jíst naše štrůdly a koláče, tak my pohrdáme jejími myšmi. Zároveň však dobře věděla, jak dodávkou těchto drobných hlodavců na stůl zlobí moji maminku, a úmyslně tak činila i dál v sice nevinném, ale poněkud škodolibém humoru. Bylo to jasně vidět ve chvíli, když jsem ji odkládal na zem na místo, kam maminka zrovna neviděla. Ta kočka totiž udělala zcela jednoznačné mimické gesto, které by se dalo přeložit jako spiklenecké mrknutí jedním okem a potutelné tlumené zachechtání.
Ješitnost
Madlenka se často našeho popíjení kávy a pojídání maminčiných zákusků účastnila i jinak, než donáškou čerstvě ulovených myší. Občas si někoho z nás vybrala, skočila mu na klín, tam se dvakrát otočila kolem své osy, načež se svinula do klubíčka a tvrdě usnula. V takovém případě měl člověk, sloužící zrovna jako kočičí pelíšek omluvenku od práce a mohl v lehátku setrvat tak dlouho, než se kočka probudila a milostivě jej propustila.
Jindy nás Madlenka bavila svým dováděním, případně proháněním drobných potenciálních kořistí. Jendou zamířila na přilehlou skalku, nad kterou zrovna poletoval bělásek. Kočka se přikrčila, maličko rozhoupala, načež učinila mohutný skok ve snaze běláska ulovit. Inu, ne nadarmo se říká, že i mistr tesař se někdy utne. Madlenka si to holt nějak špatně vypočítala a nejen, že běláska minula, ale vzápětí přistála přesně doprostřed keříčku levandule.
Nebyl to od nás zlý posměvačský úmysl, bylo to něco jako přirozená reakce publika, sledujícího pád komika v nějaké dávné němé grotesce. Prostě jsme se všichni tři té kočce vysmáli. A ona? Naštvala se, vyvezla z keříčku, ostentativně ze sebe oklepala zbytky levandule, věnovala nám pohrdavý pohled a trhla packou, jakoby nám říkala: „Víte, co mi můžete, vy tři?!“ Načež se smrtelně urazila, volným tempem pyšně odkráčela a po celý zbytek dne nás ignorovala. Ten naprosto nepřípustný a zavrženíhodný ponižující čin nám odpustila až druhý den ráno za odškodné několika kousků chutného syrového masa.
Strach o mládě
Navzdory tomu, že byla Madlenka vykastrovaná a nikdy neměla vlastní koťata, dokázala projevit výrazné mateřské cítění. Stalo se tak mnohem později než dvě předchozí příhody, konkrétně v době, když už jsem byl ženatý a se Soňou jsme měli ani ne dvouměsíční dcerku. Byla žhavá letní neděle a shoda náhod způsobila, že jsme museli narychlo i s Madlenkou odjet z chalupy do tehdejšího pražského bytu.
Přepravky na převoz koček tehdy neexistovaly a Madlenka byla zvyklá cestovat volně v autě. Dlužno říct, že se jí to nikdy moc nelíbilo, různě tam pobíhala, poskakovala a hlasitě protestovala. Tím méně se jí líbila ona nedělní cesta v neklimatizovaném rozpáleném prostoru a ona se nám to rozhodla dát jaksepatří najevo.
Přesnou scénku znám jen ze Sonina vyprávění, neb jsem coby řidič nemohl sledovat, co se děje vzadu v autě. Madlenka se prostě odrazila z opěradla pravého předního sedadla s úmyslem přistát v prostoru pod zadním sklem. Do výpočtů svého skoku však nezapočítala faktor odstředivé síly, který na ni zapůsobil díky prudké zatáčce, do níž jsme právě najeli. Zjednodušeně řečeno fyzikální zákony přepočetly Madlelenčino doskočiště a změnily ho z plochy pod zadním sklem na prostředek korby kočárku, spočívající na zadních sedadlech, tedy přímo na dceru.
Kočka se zřejmě vyděsila a její mateřské cítění jí vnuklo myšlenku, že by dopadem svého těla s mimoděk vytaženými drápky mohla miminku ublížit. Během pikosekundy vyvinula nadlidské... pardon nadkočičí úsilí a pomocí mohutného mávání ocasu v letu změnila směr. Přesněji řečeno překonala všechny možné i nemožné fyzikální síly a dokázala bezpečně přistát tam, kam původně chtěla, tedy pod zadní sklo. Takže miminko bylo zachráněno a jedinou drobnou škodou bylo, nevím, zda úmyslné nebo bezděčné sražení sošky psa s kývající hlavou kočičím tělem kamsi do prostoru mezi zadní sedadlo a dveře auta.
Takže až na vás Micka, Alík nebo třeba i morče Pepík vyplázne jazyk nebo vystrčí pozadí, nedivte se, nemějte mu to za zlé a zpytujte svědomí, jestli jste ho náhohou neurazili nějakým nevhodným výrokem. I oni mají své emoce a rozumí nám víc, než bychom si dokázali pomyslet.
Jan Pražák
Promiň, ale líbat se s tebou nebudu!
Nemůžu říct, že by mi Jakubovo dvoření nebylo příjemné a přiznám se, že jsem si k němu do drogerie občas skočila i pro nějakou drobnost, jejíž koupi bych klidně mohla odložit naneurčito.
Jan Pražák
Sex za protislužbu
„Mirku, prosím tě, mohl by ses mi podívat na světlo v předsíni? Vyměnila jsem žárovku, ale pořád to poblikává, zhasíná, já tomu nerozumím, ani ze schůdků tam pořádně nedosáhnu a na řemeslníka prostě nemám.“
Jan Pražák
Osudová kočka
Dříve než vás pustím k hlavnímu tématu dnešního článku, tak vás trochu zdržím a začnu záludnou otázkou. Myslíte si, že je možné, aby nějaké domácí zvíře zásadním způsobem ovlivnilo náš život?
Jan Pražák
Maruška v prekérní situaci
„Maruško, promiň, nejezdí metro, musím tramvají, trochu se zdržím, těším se na tebe,“ odeslal jsem své cukrárenské kamarádce esemesku poté, co jsem vypadl z kanceláře a zjistil, že na metru je nějaký zádrhel.
Jan Pražák
Jak najít partnera nebo partnerku na celý život
Představte si, že by existovalo místo, na které byste mohli přijít a kde by vás v oddělených kójích čekali veskrze zdraví a převážně mladí jedinci, toužící stát se vašimi partnery nejlépe na celý život.
