Na lechtivé téma
A jak jsem já, vážný starý kocour na tohle téma vlastně přišel? Jednoduše. Když ráno odcházím do práce, Soňa ještě spí, tak se snažím moc nešramotit, abych ji nevzbudil, a leccos dělám až dole v předsíni, která je od ložnice nejdál. Včera jsem trochu zaspal. pospíchal na autobus, a jak jsem si dával deštník do tašky, obouval se a strkal mobil do náprsní kapsy od bundy, tak mi ten proradný přístroj vypadnul na zem. Naštěstí do měkkého, konkrétně do Soniny boty, takže se mu nic nestalo, ale probudil kocoura, který se rozvaloval v bezprostřední blízkosti, konkrétna na domácích pantoflích.
„Špatně jsi zasunul, člověče a úplně zbytečně mě rušíš ze spánku!“ Pravily vyčítavě jeho jantarově žluté oči.
Tedy přesněji řečeno, díval se na mě sice opravdu vyčítavě, ale jeho oči nic takového neříkaly, to jen já si tu větu domyslel. „Proč zrovna slovo zasunul?“ Položil jsem si otázku, když jsem konečně vypadl z domu a pospíchal na autobus. „No přece proto, že pro nás chlapy je sex tak důležitý, že si na něj prý vzpomeneme každých sedm minut,“ odpověděl jsem sám sobě. Nebo sedm vteřin? Teď nevím, asi je to individuální a litujme těch, kteří si vzpomenou leda tak jednou za sedm let. Každopádně jsem si však uvědomil, že pokud člověk špatně zasune, vždy to může způsobit problém, ať už jde o mobil do náprsní kapsy u bundy nebo o něco úplně jiného někam jinam. Určitě je vám jasné co a kam.
Nevím, jak často myslívají na sex ženy, ale rozdíly v tom zřejmě budou propastné, jak ostatně dokazuje jeden letitý vtip:
Žena sedí se třemi kamarádkami ve vinárně a jen tak mezi řečí se zmíní, že má nový objev a byla s ním na prvním rande na večeři. Dámy ji jedna přes druhou začnou zasypávat zvědavými otázkami:
„Zaplatil za tebe útratu?“
„Má charisma?“
„Používá parfém? Jaký?“
„Jak byl oblečený? Má vkus?“
„Přinesl ti kytku?“
„Je to navenek drsňák a v jádru romantik?“
„Jaké má zaměstnání, vydělává dost peněz?“
„Co si dal k jídlu? Pije stejné víno jako ty?“
„Je svobodný nebo rozvedený? Nebo snad ženáč?“
„Jaké má oči?“
A tak dál, těch otázek bylo asi milion, že tázaná ani nestihla odpovídat.
U nás chlapů to chodí poněkud jinak. Muž se sejde se třemi kamarády u piva a jen tak mezi řečí se zmíní, že má novou ženskou a včera s ní byl na prvním rande. Dočká se jedné jediné otázky, kterou na něj jeho kumpáni vypálí trojhlasně:
„Zasunul jsi?“
Zasunul, nezasunul, pokud by se mu to podařilo, byl by to kanón a prolomil by i všeobecně známé doporučení doktora Miroslava Plzáka, dej mu pánbůh věčnou slávu, který byl v tomto oboru skutečným machrem. Ten totiž nabádal k opatrnosti a doporučoval: „Sex ne dřív než na třetí schůzce.“
Teď si dovolím přidat doušku z vlastního mládí, přestože se v tomhle ohledu považuji za fádního a nijak zkušeného jedince. Tehdy se mi nějakým záhadným řízením osudu podařilo zasunout už na druhém rande.
Už je to strašně dávno, bylo mi tehdy sotva dvacet a svou královnu Soňu jsem ještě neznal. Seznámil jsem se s jakousi Vlastou, takto s o šest let starší ženou s velkým Ž a s výrazně ženskými proporcemi. Ona dívčina mi učarovala nejen svým vzhledem, ale i tím, že pracovala jako zdravotní sestra na dětském ARO, tedy zachraňovala ty nejmenší a nejbezbrannější. Však měla také na ženu nezvykle drsné dlaně, prý od neustálého máchání rukou v dezinfekci. Nevím, co se tehdy používalo za agresivní prostředky, nicméně mně tento drobný detail nikterak nevadil.
Nu a tahle Vlasta obývala miniaturní garsonku v jakémsi ubytovacím zařízení, které patřilo špitálu, v němž pracovala. Do oné garsonky mě na naší druhou schůzku pozvala, dala mi ochutnat sama sebe a já, nezkušený zajíček jsem se do ní po tomhle zasouvání beznadějně zamiloval. Inu, jak jinak, že? Až tak zamiloval, že jsem si její fotku, na které byla vyobrazená v přírodě ve slušivých letních šatičkách s hlubokým výstřihem, vystavil doma na stole.
Oné fotografie si tehdy všimla moje maminka, vytřeštila oči hrůzou, a mezi námi proběhl zvláštní dialog:
„Kdo to je Honzo?“
„No přece Vlasta.“
„Jaká Vlasta?“
„Moje dívka, podívej, mami, jaká je krásná.“
„Proboha, snad s ní doopravdy nechodíš.“
„Chodím, proč?“
„Honzo, tohle nejde. Ty seš mladík a ona je hotová ženská, která s tebou bude chtít mít dítě. Musíš napřed dostudovat, s touhle se rozejdi a najdi si nějakou sobě rovnou.“
Inu, už jste někdy slyšeli, aby potomek vyslyšel přání rodičů stran svého partnera nebo partnerky? Jo, leda tak někdy v předminulém století. Ani já tehdy maminčina varování nedbal a vesele jsem se těšil, ba přímo se nemohl dočkat dalších intimit s Vlastou.
Nakonec to samozřejmě, byť k mé tehdejší velké nelibosti dopadlo dobře. Vlastě zřejmě docvaklo, že jsem proti ní opravdu pro praktický život nepoužitelný cucák, rozešla se se mnou a našla si někoho, kdo věkově a společensky odpovídal jejím potřebám. Nu a já měl po žížalkách. Tedy po zasouvání.
Koukám, že se nám to trochu protahuje, takže je nejvyšší čas, abych vás přestal nudit a celé to nějak uzavřel. Skončím tedy ještě jedním vtipem.
Mladá svobodná bezdětná žena potká v parku svou kamarádku, se kterou se dávno neviděla, pozdraví se s ní a praví:
„Jémine, ty už máš tři děti, ty jsou krásné, jak se jmenují?“
Tázaná se napřed nadme pýchou nad tou pochvalou, pak zvážní a dá se do vysvětlování:
„Támhleta nejstarší, co drandí na koloběžce je Hanička, praskla gumička.“
„Tenhle kudrnatý klučina na prolézačce je Evžen, pozdě vytažen.“
„No, a koukej, tohle moje zlatíčko s dudlíkem v kočárku je Vendulka, selhala pilulka.“
Tak co, hodně jste se pohoršili nad mým dnešním pokleslým tématem? Jestli ne, tak vám přeju úspěšné zasouvání, vždyť je to jedna z nejkrásnějších lidských činností, kterou lze s trochou dobré vůle a shovívavosti provozovat prakticky v každým věku. Tedy samozřejmě, pokud ještě nejste „pod zákonem.“
Jan Pražák
Kočičí teritorium
Na přání čtenářů se ještě jednou vrátím k naší Madlence, kočce mého mládí, která se nemalou měrou podílela na formování mé osobnosti. I díky ní jsem dospěl do stadia, že se z člověka postupně měním ve starého šedivého kocoura.
Jan Pražák
Průšvih v rodině
„Mami, prosím tě, mohla bys mi půjčit tři tisíce, nebo jestli to jde, tak i víc? Filip mi dává málo peněz na domácnost a já prostě nemůžu vyjít. Hlavně mu o tom neříkej, on by se na mě zlobil.“
Jan Pražák
Pár náladovek z jihu Itálie pro odpočinek od politického vření
Vzpomínáte, jak se po dvacátém září prudce ochladilo a ze žhavého léta jsme se rázem propadli do hlubokého podzimu? A víte, čí je to vina? Můžu za to já s manželkou, odvezli jsme to krásné počasí s sebou na dovolenou.
Jan Pražák
Nedojídej po té kočce, proboha!
Říká se do třetice všeho nejlepšího, já se rád této prastaré pravdy přidržím a ještě jednou se vrátím k naší dávné nezbedné morovaté kočce Madlence, kterou jsme si pořídili, když mi bylo pravověrně pubertálních patnáct let.
Jan Pražák
Maminko, mám tě ráda
Majka byla moje jediné a vpravdě vymodlené dítě. Měla jsem ji až ve svých pětatřiceti, což bylo na tehdejší poměry hodně pozdě a lidé si už o mně začínali myslet, že žádného potomka nemůžu mít nebo dokonce nechci.
