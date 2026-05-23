Moje žena má své tempo
Takhle starosvětsky a nemoderně jsem si v myšlenkách vymaloval svůj budoucí partnerský život, jakmile jsem prošel pubertou a uvědomil si, co vlastně chci. Snad jsem to odkoukal od rodičů, možná jsem si to přinesl v povaze, nevím. Ale na důvodech mi nezáleželo, i za cenu startu v nevelkém pronajatém bytě jsem se co nejdřív osamostatnil a hledal si takovou práci, která by uživila nejen mě, ale i mou budoucí rodinu.
No jo, jenomže dneska se žije jinak a mým potenciálním partnerkám se tenhle předpotopní model buď nezamlouval, nebo nebyly schopné pochopit, jak to vlastně myslím. Eva byla sice krásná, příjemná, určitě mě svým způsobem měla ráda, ale byla natolik emancipovaná, že pro ni byla kariéra přednější než rodina. Linkovala si to tak, že pokud by se nám mělo někdy narodit dítě, bylo by maximálně jedno a na rodičovskou dovolenou bych s ním šel já. Inu, chodili jsme spolu pár měsíců, bylo to sice nádherné, ale velice rychle nám došlo, že žít bychom spolu nemohli. Tak jsme to ukončili a vlastně se ulevilo nám oběma.
Veronice jsem po zkušenosti s Evou nalil čistého vína hned na začátku, jí se rozzářily oči a prohlásila, že vytvořit a udržovat rodinné hnízdečko pro muže bylo vždy jejím snem. Oblouzen tímto příslibem jsem si ji k sobě nastěhoval, ale některé věci my nedošly. Spíš jsem poněkud předběhl čas a vzal za samozřejmost, že už teď nechodí do práce, když přece do ní chodit nebude, až se nám jednou narodí potomek. Jenomže svůj omyl jsem zjistil záhy poté, co jsem se večer vracel ne do útulně naklizeného bytu s připravenou večeří, ale do nepořádku se studeným sporákem. Ano, zabezpečím rodinu s obrovskou láskou. Ano, milerád pravidelně pomůžu partnerce s domácností. Ale abych dělal všechno a má drahá mě jen lenivě pozorovala z gauče, to jsem zkousnout nedokázal, a tak i s Veronikou jsem se musel rozejít.
Takže co dál? Kde hledat v dnešním světě tu pravou? Napadlo mě pořídit si stroj času a odstěhovat se do minulého či předminulého století, ale jelikož tato vymoženost ještě nebyla vynalezena, tak jsem svou myšlenku musel rychle zavrhnout.
A pak jsem potkal Haničku. Vlastně jsem se s ní srazil ve dveřích malého obchodu, ve kterém jsem si chtěl cestou z práce koupit něco k večeři. Ona zrovna vycházela ven, asi si mě všimla pozdě, já nestačil uhnout, jí vyklouzla taška z ruky, rozsypala se na chodník a byla z toho scénka jako z grotesky.
„Ježíšmarjá, pane, promiňte, já jsem tak nešikovná.“
„Vy, promiňte, mladá paní, měl jsem dávat větší pozor.“
„Proboha, co já teď budu dělat?“ Podívala se bezradně na svůj rozsypaný nákup a chaoticky se jej snažila posbírat, přičemž jí jednotlivé věci padaly z rukou zpátky na zem.
„V klidu, paní, nespěchejte, já vám pomůžu,“ opatrně jsem ji vzal za ruce, abych ji uklidnil, a pak jsme ten její nákup nějak společně posbírali.
„Děkujuuu, děkujuuu, vy jste tak hodný,“ obrátila na mě na závěr celé scénky svá velká hnědá kukadla a věnovala mi pohled jako nějakému panu králi.
Načež ze mě zcela bezmyšlenkovitě vypadlo: „Mladá paní, oba jsme teď utrpěli menší šok a chtělo by to okamžitou léčbu kávou. Jestli máte čas a chuť, zvu vás, tady naproti mají výbornou. Jo a jmenuju se Richard.“
„Jé, vy jsme Ríša, tak se jmenoval můj pradědeček. Já jsem Hanička. Ale... ale... na kávu s vámi nemůžu. Já se totiž... víte... já se stydím lidí... před lidmi se stydím. Ale kávu mám moc ráda.“
Prostota a jakási vnitřní jemnost té mladé ženy s poněkud obtížnějším vyjadřováním mě úplně vykolejila a já jsem bez jakýchkoli postranních úmyslů Haničku na to kafe pozval k sobě. Na pětadevadesát procent jsem počítal s odmítnutím, ale ona mé pozvání kupodivu přijala.
V pohodlných křeslech nad vonícím horkým nápojem jsem se od Haničky v maličko přerývaných větách dozvěděl, že trpí lehkou formou mentální retardace a pracuje jako pomocná sila v jedné kuchyni. Ve snaze naučit se žít samostatným životem se před časem odstěhovala od rodičů a bydlí v maličké garsonce kousek od nich. Ačkoli se o to nesnažila, byla na ní znát stopa hrdosti, jak navzdory svému postižení vše zvládá, byť za občasných drobných karambolů jako například s tou rozsypanou nákupní taškou.
Tak trochu jsem si nevěděl rady, co mám Haničce na její svěřování odpovědět. Bylo mi v její přítomnosti příjemně, nepociťoval jsem vůči ní žádný soucit, spíš obdiv nad tím, jak vše zvládá. Chtěl jsem jí na oplátku povyprávět o sobě a nenapadlo mě nic lepšího, než jí předestřít, co vlastně chci od života, jakou bych si chtěl najít partnerku a s jakými nezdary jsem se zatím setkal. Hanička pořád souhlasně přikyvovala, chvilka u kávy se protáhla na víc než hodinu a já ji na závěr doprovodil až k jejímu bytu.
„Ríšo, zavoláte mi někdy? Nebude vás to obtěžovat? Budu moc ráda. Moc.“ Já s úsměvem přikývnul a naše první zcela neplánovaná schůzka skončila.
Nebudu zapírat, ta holčina mě šíleně přitahovala a já se trápil otázkou, jestli by mě chtěla, jestli bych doopravdy chtěl já ji i s jejím postižením a jak by to dopadlo, kdybychom spolu měli děti.
Tyhle otázky se postupně tak nějak zcela přirozeně vyřešily samy od sebe a já mohu s odstupem víc než dvanácti let pyšně prohlásit, že se mi splnil sen a mám nejlepší ženskou pod sluncem. Je sice někdy trochu pomalejší a občas zazmatkuje, ale dokázala mně a naším dvěma zdravým dětem vytvořit takové rodinné hnízdo, jaké by nám mohl leckdo závidět. Oč snad méně dala příroda Haničce na inteligenci, o to více jí to vynahradila na citu, intuici a přístupu k ostatním. A taky na jisté živočišnosti, ale o tom pst, to je naše tajemství. Pokud se někdo podiví nad tím, jakou ženu jsem si to vlastně vzal, s úsměvem mu odpovím slovy, že moje manželka má sice v některých věcech svoje tempo, ale že bych ji nikdy v životě nevyměnil za jinou.
Jan Pražák
Kachny, kachny, kachny... Pamatujete si na tu filmovou hlášku?
Začnu trochu oklikou, snad mi to prominete. Máme s klukama takový malý triumvirát, Franta s Jirkou chodili na základku, potom já s Frantou na střední, a nakonec na vejšku Jirka se mnou. Nějak nám to kamarádství zůstalo.
Jan Pražák
Soukromý pozemek, vstup zakázán!
„Už tě někdy pokousal pes?“ Položila mi Maruška nečekanou otázku hned v úvodu našeho minulého cukrárenského setkání. Často si ze mě dělává legraci, ale tentokrát jsem v jejím výrazu nenašel ani náznak žertování.
Jan Pražák
Chorobná žárlivost
Maminka nedokázala zabránit tomu, aby od nás táta odešel v době, když mi ještě nebylo ani celých patnáct. Byl jsem však už dost velký na to, abych uměl pochopit její marnou snahu zachránit rodinu.
Jan Pražák
Jak jsme se manželkou poprali kvůli pár minutám
Určitě znáte takové ty vtipy, ve kterých nechce manželka svého muže pustit do hospody. Případně, když on je tak smělý a jejího zákazu nedbá, tak ona ho pak doma očekává hned za dveřmi s odjištěným válečkem na nudle.
Jan Pražák
Když se cesta změní v cíl
Seznamování se ženami byl pro mě vždycky problém. Záviděl jsem svým spolužákům a později kolegům či kamarádům, že jim většinou stačilo jen pár šikovně volených slov a jejich nový vztah se hned začal slibně rozvíjet.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
MS v hokeji 2026: Češi narazí na neporažené Slovensko, ve hře jsou důležité body
České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku jeden z klíčových duelů základní skupiny. Ve...
Sodomkovo Vysoké Mýto slaví 20 let, zve na historická vozidla i koncert Lucie
Festival Sodomkovo Vysoké Mýto oslaví letos dvacetiny. Jeho konání připadne na sobotu 6. června a...
OBRAZEM: Extrémně náročný projekt. Oprava mostu v Ústí dává stavbařům zabrat
V Ústí nad Labem je v plném proudu rekonstrukce Benešova mostu. Důležitou spojnici mezi centrem a...
Světový den včel oslaví v Liberci
Ve spolupráci s Českým svazem včelařů připravuje Botanická zahrada v Liberci oslavu Světového dne...
- Počet článků 2347
- Celková karma 24,36
- Průměrná čtenost 1309x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.