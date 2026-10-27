Mezi chlapy o ženských
Jenomže už taky víš, že ve spoustě věcí ohledně výchovy se nedokážeme s Monikou shodnout. Dám ti dva příklady. Tak zaprvé, představ si, že je třeba večer, my sedíme v obýváku a kluk si hraje u sebe v pokojíku. Najednou začne křičet: „Maminko, pojď sem, mamí, mamí!“ Monika vyskočí a běží se podívat, co se děje. No co, neděje se nic, on si ji chtěl jenom přivolat. Pak za chvilku zavolá znovu, aby mu přinesla pití, ona zas vyskočí a letí ho obsloužit.
Víš, Jirko, mně tohle připadá jako hrozné rozmazlování. Něco jiného by bylo, kdyby se mu nedej bože opravdu něco stalo. Anebo kdyby nám třeba chtěl ukázat, co postavil ze stavebnice, co nemůže přinést, tak to bych se šel s radostí podívat. Ještě bych ho za to pochválil a nabídnul mu, že k tomu spolu dostavíme další kousek. Ale takhle? Podle mého ve čtyřech už je dost velký na to, aby přišel on za námi, když něco chce nebo potřebuje. Třeba takhle: Zavolá, že má žízeň, já mu tu limonádu udělám a řeknu: „Pojď, máš to tady u nás na stole.“ Vždyť přece je potřeba, abychom ho učili aspoň základy samostatnosti a ne, aby mu Monika dělala služku.
Jenomže víš, co je problém? Už snad tisíckrát jsem se to s ní snažil probrat, ale ona se tváří, že mi vůbec nerozumí, že nechápe, co po ní vlastně chci. Tváří se, jako bych na ni mluvil cizí řečí.
Nebo jídlo. To bylo v sobotu, myslím. Minulou? Nebo předminulou? No, to je jedno. Monice nebylo dobře, tak jsem vzal malého na výlet sám a cestou koupil pár buřtů, které jsme si pak opekli. Ani si nedovedeš představit, jak mu chutnaly, vždyť on je měl poprvé v životě. Tak se pak pochlubil mamince a nepřej si vědět, jaký jsem já za to schytal kartáč. Víš, ta moje ženská mu dává jenom bio stravu a v jejích očích je poctivý kus buřta snad horší než muchomůrka zelená. Jirko, myslíš si, že čtyřleté dítě nemůže jíst buřty? Teda já je jedl odmalička a nikdy mi po nich nic nebylo. Jenomže vysvětluj to té mojí, když ani nepochopí, jak to myslím.
Což o to, Jirko, tohle ty už všechno víš, není to poprvé, co ti o tom vyprávím. Dalo mi to práci, ale už jsem si tak nějak zvyknul. Daleko radši bych z toho kluka vychovával pořádného chlapa, ale ono to dost dobře nejde. Jenomže kvůli tomu jsem tě sem dneska nevytáhnul, poslouchej.
Monika se rozhodla, že chce další dítě. Jo, kdybychom dokázali táhnout za jeden provaz, tak bych neváhal ani vteřinu a šel do toho. Ale takhle? Však jsem ti povídal, že jsem to na začátku málem neustál a chtěl od nich odejít. Jenomže pak mi došlo, že přece nemůžu opustit ženskou, se kterou mám dítě a hlavně kluka, který je moje maličký já a kterého miluju, to snad chápeš ne?
Zatím jsem Monice odpověděl, že si to musíme pořádně rozmyslet, probrat, jak všechno pro případné druhé dítě zorganizujeme, ale to jsou jen řečičky. Takové moje výmluvy, abych získal čas. Víš proč, Jirko? Nevíš, viď, tak já ti to teda prozradím. Prostě mám úplně obyčejný lidský, vlastně fotrovský strach, že s tak strašně rozdílným přístupem k výchově dvě děti s Monikou neustojím. Chápeš mě, Jirko, ty starej ženáči nebo si myslíš, že jsem slaboch?
***
Rudolf zmlknul a Jirkovi prolétly hlavou krásné vzpomínky na dobu, když byly jeho děti malé. Vždycky se dokázali s manželkou shodnout na tom, aby jim v rámci jasně daných mantinelů dávali tolik volnosti, kolik jen bylo možné. A aby jim dopřáli dětství plné zážitků, na které ještě dnes všichni rádi vzpomínají. Pak se vrátil do reality, přišlo mu líto nejen Rudolfa, ale hlavně jeho čtyřletého kluka.
Potom spustil: „Rudo, nejlíp bys udělal, kdyby sis nechal kluka a vyměnil jeho mámu za nějakou normální ženskou... Ne, promiň, to si dělám blbou srandu, vím, že to nejde. Ve skutečnosti ti poradit nedokážu, tenhle rébus nemá řešení a ty se budeš muset rozhodnout sám. Jak tě znám, je mi jasné, že svého kluka ve štychu nenecháš, i kdyby tě to mělo stát už napořád hromady nervů.“
Jirka poplácal Rudu po rameni takovým tím gestem beze slov, kterým chlap chlapovi říká, že si ho váží a že je tady pro něj.
Jan Pražák
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