Maruška v nesnázích

„Dneska se potřebuju vypovídat, můžu? Viď, že ti to nebude vadit?“ Pravila Maruška, sotva ve volných světlých letních šatech majestátně připlula na cukrárenskou zahrádku a ještě si ani nestačila sednout.

„Copak jsi spáchala za hřích, má krásná dámo?“ Optal jsem se překvapen její nezvykle vážnou tváří.

„Vypovídat, ne vyzpovídat, Honzo, propláchni si uši. Nic jsem neprovedla a nepotřebuju kněze, ale vrbu!“ Dostalo se mi poněkud příkřejší odpovědi.

„Promiň, to já udělal naschvál, potřebuješ přece trochu rozveselit nebo snad ne? Ale tu vrbu ti samozřejmě s radostí udělám, a pokud mi to dovolíš, tak tě přitom budu obdivovat, jak ti to dneska krásně sluší,“ dovolil jsem si zažertovat komplimentem.

„Ale no jo, no, to bys nebyl ty, tak já ti to teda prominu“ Maruška se maličko uchcechta, ale pak znovu zvážněla: „O své staré jihočeské mamince jsem ti už vyprávěla mockrát, takže víš, že je i ve svém požehnaném věku pořád čiperná. Co ale nevíš, je, že má pokročilou artrózu v kolenou, zvlášť v tom pravém, že konečně dala na mou radu a po absolvování různých vyšetření dostala termín na operaci.“

Teď už jsem pochopil Maruščiny obavy: „Takže jestli tomu dobře rozumím, budou jí dávat umělý kloub do pravého kolene a ty se o ni bojíš. Je mi to jasné, vždyť jsi její dcera. Ale neměj strach, tohle je dneska už rutinní výkon a ani si nedovedeš představit, jak se jí potom uleví a bude zas krásně běhat. A teď mi prozraď, kdy to bude.“

„Už za necelé dva měsíce, Honzo, osmého září nastupuje do Berouna, tam jsou prý na tohle moc dobří. Ale tys mě špatně pochopil, já se ani tak nebojím o maminku, ta má tuhý kořínek, bere to pozitivně a už se těší, až bude zase běhat jako mladice. Spíš mi dělají starosti všechny ty věci okolo, a hlavně můj Franta.“

„Franta? Co s tím má společného Franta?“ Zeptal jsem se překvapeně.

Maruška se pustila do vysvětlování, jakoby před sebou měla malého žáčka obecné školy: „Víš, to je jednoduché. Franta už svoje rodiče nemá, tak se na moji maminku upnul a bere ji za vlastní. Však ho znáš a víš, že jakmile nejde všechno jako na drátkách, tak je strašně ustaraný. Mně ty jeho uvzdychané poznámky ‚co když se neprobudí z narkózy, co když jí to špatně udělají, co, když se jí to nebude hojit‘ už fakt lezou krkem a na klidu mi vůbec nepřidávají, vždyť je to moje rodička. Navíc to bude organizačně náročné, maminka bude muset nějaký čas, než se pořádně zrehabilituje, bydlet u nás v paneláku, na který není vůbec zvyklá. A k tomu všemu ještě její vlčák Robert, ten je zvyklý na velkou zahradu a my ho tam přece nemůžeme nechat samotného. Kdyby ten můj furt nesejčkoval, jaké s tím vším budou těžkosti, tak bych si to ani nepřipouštěla a všechno řešila v pohodě, jak bude potřeba.“

Zadumal jsem se a improvizoval tak, jak mi přicházely myšlenky: „Maruško, o maminku se neboj, co vím, tak v Berouně jsou opravdu dobří. A pokud jde o to ostatní okolo, vše se dá nějak řešit. Až bude maminka u vás a než se trochu rozchodí, myslíš si, že bys ji zvládla sama bez Fran…“

„Proboha, Honzo,“ skočila mi Maruška do řeči, „jasně, že zvládla, vždyť jsem zdravá silná ženská. A vůbec, ona nebude úplně nepohyblivá, jen bude chodit o berlích. Ale proč se mě na to ptáš, chceš snad na tu dobu poslat Frantu do Austrálie?“

„Promiň,“ podrbal jsem se za uchem a trochu ubral plyn, „do Austrálie zrovna ne, jen mám takový nápad, jak by se možná daly zabít dvě mouchy jednou ranou. Jestli si myslíš, že je to blbost, tak mě s ním rovnou vyhoď tady od stolu, sněz mi větrník a vypij moje kafe.“

„Ha, ha... No co, tak ven s tím.“

„Inu,“ protáhl jsem ve snaze to vyjádřit tak, abych se Marušky nedotknul. „Franta je fajn, to víme oba. Ty ho miluješ jako manželka a pro mě je kamarád sympaťák. Ale jedno mi řekni, má on možnost pracovat z domova? Na home office?“

„Má. A dost často to dělá, zvlášť poslední dobou. Proč?“ Maruška blýskla očima, jakože už začíná tušit.

„No, proč, proč,“ trochu jsem ztišil hlas. „Kdyby se Franta na dobu, co tam babička nebude, přesunul do její chalupy, tebe ani ji by neprudil svými strachy a mohl by se tam postarat o Roberta a o dům se zahradou. Občas by přijel, aby vás viděl, ukázal se fyzicky v práci a pomohl ti, co je potřeba, a pak se tam zase vrátil. Co umyslíš?“

„Honzo, Honzo, to je ale kravina, myslela jsem si, že jsi chytřejší,“ zakroutila Maruška odmítavě hlavou. „Kdo by mu tam vařil, prosím tebe? A pral? A rozmlouval jeho strachy? A vůbec, přistoupil by mi na to?“

„Už mlčím, Maruško, to byl jen takový hloupý nápad, promiň.“ Sklopil jsem pomyslně uši a umět to, sklopil bych je i ve skutečnosti.

Maruška najednou ztichla. Pozvedla šálek kávy z podšálku a zadumaně si ho prohlížela ze všech stran, jakoby cosi zvažovala z různých úhlů pohledu. Občas mi věnovala tázavý pohled, bezmyšlenkovitě se pustila do větrníku, až ho zbodla celý, aniž by si ho dokázala pořádně vychutnat. Asi po pěti minutách téhle zvláštní meditace rázně odložila šálek zpátky, až to zařinčelo a pravila: „Honzo, promiň, už budu muset domů.“

Mrzí mě, jestli jsem tě naštval, princezno mých snů,“ ozval jsem se s vědomím, že teď už to nejspíš nezachráním ani komplimentem.

„No, tak abych to celé nějak shrnula,“ přešla Maruška do věcné tóniny. „Chtěla jsem, abys mě vyslechnul, to jsi udělal. O žádné rady jsem původně nestála, a když si na mě s jednou vyrukoval, tak mi přišla úplně k ničemu. Ale nasadil jsi mi brouka do hlavy, a čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem přesvědčená, že by nám to možná pomohlo všem. Ještě to produmám, zatím mám dost času na tohle řešení Frantu případně připravit. Později, až bude maminka líp chodit a nebude mít zrovna rehabilitace nebo lázně, tak bychom si to vyměnili, Franta bude doma a já tam venku s ní, než se pořádně rozběhá. Víš ty co? Díky moc. Drž palce. Teď, a hlavně potom, až to celé vypukne, budu tě průběžně informovat, tomu neutečeš. A až tady bude Franta sám, tak mi ho občas někam vytáhni, aby se netrápil.“

„Budu držet všechny čtyři a o Frantu se ti postarám, to mi věř. Děkuju za tvou důvěru, a když budeš něco potřebovat, však víš,“ pohladil jsem ji očima.

Maruška se usmála, koukla na hodinky a odplula, jen podvečerní vánek půvabně rozvlnil její světlé letní šaty.