Mami, proboha, proč ty ve svém věku chceš být ještě hezká?

Tuhle necitlivou otázku a související rozhovor jsem vyslechl náhodou a možná bych byl radši, kdybych jej ani neslyšel. Ale když už se stalo a ti dva seděli naproti mně na dvojsedačce v ranním metru, tak se vámi o něj podělím.

Určitě znáte takový ten typ mladých mužů, kterým na jejich vzhledu hodně záleží a kteří o tom rádi povídají. Tak tomuhle mohlo být asi dvacet let a obšírně se rozhovořil o tom, jak byl předešlého večera ve fitku. Vyjmenoval několik mně zcela neznámých cvičebních strojů a pochvaloval si, jak si na nich jako každý týden náramně protáhl tělo. Jeho maminka, taková pohledná drobná maličko plnoštíhlá blondýnka jen tiše poslouchala, spokojeně přikyvovala a bylo na ní znát, jak je na svého syna hrdá. On pak celý svůj monolog uzavřel: „Víš, mami, musím přece koukat, abych pěkně vypadal, když chci, aby na mě holky letěly.“

Mamka se na něj obdivně podívala, pak však na moment sklopila pohled ke svému pasu a napůl v žertu, napůl vážně odpověděla: „Jirko, vždyť víš, že já taky chodím co týden cvičit. Ale abych byla upřímná, už mi to na figuru nezabírá tak jako dřív.“

Jirka se jejích slov chytil: „Však jsi dřív bývala parádní kočka, jenomže od té doby jsi pořádně ztloustla. Ale co bys chtěla, manžela máš, k tomu mě a ségru, tak proboha, proč ve svém věku chceš být ještě hezká a dělat parádu?“

Mamce spadla brada, vykulila oči, zabodla je synovi do tváře a otevřela pusu. Nejspíš se chystala udělat své necitlivé ratolesti nějaké delší štiplavé kázání.

Jenomže v ten moment se ozvalo z reproduktoru nad námi: „Náměstí Republiky,“ já musel vystoupit a její slova jsem už neslyšel. Nezbývá mi tedy, než si je domyslet a trochu spekulovat o tom, co všechno asi tak mohla Jirkovi říct.

***

Tak třeba:

Se shovívavým úsměvem: „Víš, Jirko, my ženy se na to koukáme dost jinak než většina vás chlapů. Potřebujeme mít pocit, že dobře vypadáme, i když jsme ve svém vztahu spokojené a žádného chlapa se nesnažíme najít. Chceme vědět, že se tomu svému líbíme, i kdybychom s ním žily třeba tři čtvrtě života, potřebujeme cítit, že jsme pro něj stále přitažlivé. A abys věděl, já se tvému tátovi líbím taková, jaká jsem. Jestli mi nevěříš, klidně se ho na to zeptej.“

Trochu vemlouvavě: „Snad ti to přijde sobecké a těžko pochopitelné, ale my se chceme líbit i samy sobě, někdy nám na tom záleží dokonce ještě i trochu víc. Jasně, že nemusíme být zrovna královny krásy, ale přitažlivý vzhled je strašně důležitý pro naše sebevědomí. S nalíčením tak akorát, aby to nebylo málo ani moc, s pěkně udělanou hlavou a ve slušivém oblečení se hned cítíme líp samy před sebou. Však to jsou taky ty naše pověstné kouzelné zbraně, které nám umožňují šikovně skrývat to, co se nám na nás nelíbí a naopak zdůraznit vše, v čem jsme si jisté.“

Přesvědčivým tónem: „Víš, Jirko, že čím se žena cítí jistější a spokojenější ve svém vzhledu, tím víc si pak věří i ve všem ostatním? Líp se jí komunikuje s okolím, je příjemnější, cítí se přirozeně a snáz se popere s každodenními problémy. A nakonec, obdivné pohledy mužů většina z nás bere jako příjemný bonus navíc, který však vůbec neznamená, že by si chtěla s někým něco začít.“

Maličko důrazněji, aby to i tak mladý člověk dokázal pochopit: „Věř mi, Jirko, že když už žena není nejmladší, přechod si s ní dokáže nepěkně pohrát. Leckteré z nás vylítnou kila nahoru, přestože se tomu snaží zabránit. K tomu se často přidají i zdravotní problémy a s psychikou to už též přestává být tak jednoduché jako dřív. Potom je pro ni i o dost těžší udržet si to sebevědomí, které je tolik důležité a které mimo všeho ostatního vychází i z pocitu, zda dobře vypadá.“

Uvolněně s humorným podtónem: „Jestli ti můžu ještě něco říct na závěr svého kázání, tak až si jednou najdeš tu svou pravou, nikdy jí neříkej to, co jsi řekl teď mně. Když budeš chtít, aby byla šťastná, dávej jí najevo svůj obdiv a nešetři přeháněním. Jednou ti taky zestárne a pak jí říkej, že je krásnější, než když byla mladá. Vždyť něco hezkého se dá najít na každé z nás v jakémkoli věku.“

***

Metro odjelo, já špacíroval do práce a zamyslel jsem se. Tahle pohledná maminka si sice postěžovala, že už jí cvičení nepomáhá s figurou tak jako dřív, ale přišlo mi, že to řekla spíš žertem a že jí sebejistota neschází. Moc bych se nedivil, kdyby svému Jirkovi skutečně řekla něco podobného tomu, co jsem jí svými slovy vložil do úst, a pokud se tak stalo, byl bych rád, kdyby si to on zapamatoval. Bylo by to ku prospěchu nejen jim oběma, ale též jeho budoucí partnerce.