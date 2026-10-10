Mám manželovi hodit jeho úlety na hlavu nebo se mám nad ně povznést?
Těmito slovy jsem se pomyslně poplácala po ramenou, když se mi po dvou létech tahanic konečně podařilo definitivně uzavřít vztah s lemplem, do nějž jsem se omylem na začátku bezhlavě zamilovala. Se sobeckým nezodpovědným individuem, které dokázalo myslet jen na sebe, ale manželka s malým synkem, kterého zplodil, pro něj byla akorát tak nepříjemnou zátěží.
„No jo, dalšího chlapa si pořádně rozmyslíš, ale kdyby ono to bylo tak jednoduché,“ říkala jsem si po čase. Naši mi sice pomáhali, jak to šlo, až mi to vůči nim občas přišlo hloupé, ale malý Jiřík rostl jako z vody a já taky nebyla ze dřeva, abych se bez chlapa úplně obešla. Navíc rodina má být úplná, tuhle pravdu jsem převzala od rodičů už v dětství, a tak jsem holt začala hledat.
Proběhlo pár neúspěšných pokusů, až jsem konečně narazila na Jardu. Dodnes nechápu, proč si ten svobodný, spolehlivý, vstřícný, vždy usměvavý, pozorný, charismatický mužský vybral zrovna mě, když mohl mít spoustu krásnějších žen bez závazku. Ale stalo se, já měla kliku a najednou vedle sebe člověka, o kterého jsem se mohla opřít a pro nějž nic nebylo problémem. Prostě jsme najednou fungovali, jako bychom se znali odjakživa a mí dva chlapi se k sobě chovali jako skutečný otec se skutečným synem. Jarda byl sice v posteli o dost náročnější než ten můj bývalý, a vlastně i než já sama, ale zvykla jsem si, zvlášť když se i v tomhle pokaždé dokázal postarat, abych z toho něco měla i já.
Jenomže víte co, to ženská pozná. Když se mi podruhé krátce po sobě vrátil Jarda z práce o něco později v takové zadumané náladě, zvláštním svitem v očích a ke mně i k Míšovi byl ještě pozornější než obvykle, tak jsem zbystřila. Navíc jsem si všimla, že má na sobě nějaké zvířecí chlupy, tak jsem se ho napůl v žertu zeptala: „Jardo, vy jste si do kanceláře pořídili domácího mazlíčka? To se smí?“
„Víš, Vladěnko, s kolegyní Miluškou jsme vypadli o něco dřív, skočili k ní, krásně se pomilovali, a jak má doma kočku, tak na mně holt asi zůstalo pár chlupů,“ odpověděl mi s naprosto bezelstnou tváří.
„Cože?“ Spadla mi brada a na víc jsem se nezmohla.
„Ale ne, kdepak, dělám si legraci. Její maminka bojuje s ošklivou nemocí, ona je z toho celá špatná, tak mě poprosila a na chvilku jsme skočili do kočičí kavárny, abychom to trochu probrali. Doufám, že ti to nevadí a promiň, že jsem ti předem nezavolal,“ pokusil se to manžel uvést na pravou míru teď už vážným tónem. Jenomže já byla najednou na pochybách, ženský instinkt mi napovídal, že ta jeho první věta byla vlastně nevážně míněným přiznáním, aby mě zmátl. Ale nebyla jsem natolik žárlivá, abych se s ním v tu chvíli pohádala. Jasně, že jsem se ho snažila chvilku hlídat, ale zachlupacený návrat se zadumanou náladou a dalšími atributy se už nezopakoval, tak jsem to celé pustila z hlavy. Přece si nebudu kazit manželství s tak bezvadným chlapem, jako je Jarda.
Něco podobného se zopakovalo o necelé tři roky později. Tentokrát šlo o teambuilding s přespáním, ze kterého se mi Jarda vrátil v podobném stavu jako tehdy a navíc se tvářil totálně vyčerpaně. Dokonce jsem měla dojem, jako by lehoučce voněl dámským parfémem, ale bylo to prakticky neznatelné, takže jsem si nabyla jistá. Zeptala jsem se, on nejdřív opět s bezelstnou tváří odpověděl, že celou noc v posteli utěšoval starší kolegyní Jiřinu od osamělého života. Překvapenou jsem už spíš jen sehrála a Jarda to opět zahrál do autu, že si dělá legraci, protože se prý v práci něco pokazilo a on to musel na dálku dávat dohromady skoro až do rána, aby se neprošvihly faktury.
V tu chvíli jsem dostala šílený nápad, Míša akorát odjel na výlet se školou, tak jsem Jardu trochu otestovala. Asi mi přeskočilo, já ho rovnou dotáhla do postele, abych zjistila, jestli je i v tomhle opravdu vyčerpaný. Inu, co vám mám povídat, snažil se, co mohl, o mě se postaral s maximální péčí a pozorností, ale jemu samotnému to prakticky nešlo. No a výsledek? Byla jsem nahraná, věděla houbeles a krom všech pochybností si kladla otázku, jestli celonoční stres u počítače může chlapa odrovnat i v tomhle. Dumala jsem, jak s tím vším dál, začínala z toho být nešťastná a bůhví, jak by to celé dopadlo, kdybychom týden na to nejeli na dovolenou do hor.
„Jardo, půjdeme na tu túru až na vrchol, jak jsme si naplánovali, vždyť jsme to slíbili Míšovi,“ trvala jsem na svém navzdory Jardovým protestům, že se má zkazit počasí. Bylo krásné slunné ráno, rosničky se vyjadřovaly dost nejistě, jak ostatně bývá jejich zvykem, ale Jarda coby rodák z hor se mě snažil zrazovat, že cítí v kostech zvrat. Já byla ještě z toho teambuildingu ve vzdoru, prosadila jsem si svou a vyrazili jsme.
No, co vám mám povídat, Jarda měl pravdu. Bouřka nás chytla v prudkém svahu v holém terénu kousek pod vrcholem, když jsme se vraceli. Nebylo se kam schovat, blesky lítaly okolo nás, já uklouzla, ošklivě si zvrtla kotník, a kdyby mě Jarda nezachytil, zřítila bych se dolů. Ten můj chlap neváhal, hodil si batoh dopředu, mě na záda, k tomu jistil Míšu rukou a takhle se s námi s obrovským vypětím plahočil dolů. Za chvilku prásknul blesk přesně do místa, kde si mě nakládal a za další chvíli, to už jsme byli o dost níž, bylo po bouřce.
„Víš, Jardo, vždyť tys nám oběma zachránil život. Já tě miluju, vážím si tě a jsem šťastná, že tě mám,“ poděkovala jsem manželovi ještě týž večer, když Míška odběhl hrát s dalšími dětmi stolní fotbal. Pak jsem dodala: „A pokud jde o tamto, dělej si, co chceš, jen se, prosím tebe postarej, abych o ničem nevěděla.“ Neodpověděl slovy. Pevně mě vzal za ruku, vážně se mi podíval do očí a tiše přikývl.
Tak to víte, že červíček pochybností ve mně hlodal i dál, jinak bych asi nebyla ženská. Tohle celé se odehrálo před několika léty, já od té doby nezaznamenala ani náznak nějakého dalšího Jardova úletu, a tak čím dál víc doufám, že už jsem jednou provždy jeho jediná.
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