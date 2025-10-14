Kočičí teritorium
Jak je obecně známo, kočky jsou výrazně teritoriálními tvory a území, které považují za svoje, si pečlivě chrání před kýmkoli, koho považují za vetřelce. Nu a Madlenka poté, co díky mé puberťácké výchově vyrostla v neohroženou divošku, si této vlastnosti užívala plnými hrstmi... totiž tlapkami. V týdnu v pražském bytě to samozřejmě nešlo, neb tam se žádní vetřelci nevyskytovali, a tak si to vynahrazovala o víkendech, když jsme ji brávali na chalupu.
O tom, jak dokázala vykázat do patřičných mezí sousedovic jezevčíka, jsem už psal (zde). Nicméně, jak už to na venkově bývá, vyskytovala se tam i celá řada takových těch vesnických koček, chudinek, o které se nikdo nestará a které žebrají od chalupy k chalupě ve snaze něco si ukradnout nebo vydyndat zbytky, o něž už nikdo nestojí. S těmi dělala Madlenka krátký proces, aby jim vštípila do hlavy: „Sice jsem tady jen pár dní v týdnu, ale tohle území je každopádně moje a chraň vás pánbůh mi sem lézt!“ Jenomže kočky jsou holt kočky, svébytné, dělají si, co chtějí, a tak měla ta naše divoška v tomhle směru neustále o zábavu postaráno.
Asi nejvytrvalejším tvorem, který pravidelně překračoval hranice, tedy přelézal ploty a narušoval Madlenčino svrchované území, rozuměj zahradu, byl Bráška. Nebyl to samozřejmě její bratr, tak jsme si onoho tvora pojmenovali, protože jí byl dost podobný, též měl moury, akorát v o něco barevně teplejším odstínu. A nebyl to dokonce ani kocour, nýbrž kočka s kocouřím jménem. To kvůli tomu, že byl plachý, a tak jsme zpočátku nedokázali poznat, že nemá v jistých partiích kocouří výbavu. Sice to možná nebude pravopisně úplně košer, ale pro jednoduchost o něm budu mluvit v mužském rodě.
Viděli jste někdy, jak vypadá kočičí hra o území? Kupodivu zpravidla nejde o přímý silový střet, tedy o rvačku, bývá to spíš pomalý poziční boj nervů. Domácí kočka spatří vetřelce, vydá se plíživým krokem jeho směrem a zujme pozici ležmo asi tak metr od něj. Cizí kočka si jí všimne a učiní totéž. Obě tedy leží hlavami proti sobě a za hlasitého syčení a prskání poměřují síly. Občas se jedna z nich posune o kousek dopředu, druhá couvne, aby si po chvilce vyměnily role. Většinou to končí vítězstvím domácí kočky, která si je na svém území přece jen o něco jistější. Ta tedy udělá další posun vpřed, přidá na hlasové intenzitě, vetřelec to vzdá, otočí se a uteče. Někdy se stane, že vítěz spíš tak pro efekt doprovodí poraženého až k plotu. Zajímavé na tom všem je, že pokud se vetřelec objeví opakovaně, poziční boj se už obvykle neopakuje a domácí kočka ho vyžene napřímo, jakoby mu říkala: „Hele, ty, my dva jsme si to už vyjasnili jednou provždy, tak tady nepruď a koukej mazat!“
Tuto hru tedy Madlenka provozovala dost často a samozřejmě i s Bráškou.
„Nech ho, prosím tebe, copak nevidíš, jaký je vyhublý? Nevyháněj ho pořád, sama jsi nedojedla večeři, tak mu dovol, aby to po tobě dorazil.“ Tušíte správně, touhle větou jsme se opakovaně snažili přemluvit Madlenku, aby alespoň zčásti přehodnotila svůj vztah k Bráškovi a byla k němu maličko tolerantnější. Jenomže zkuste k něčemu ukecat kočku, jestli jste se o to někdy pokoušeli, určitě víte své. A tak nám nezbylo, než počkat, až Madlenka tvrdě usne po myšilovu spánkem spravedlivých někde hluboko v útrobách doma, a Brášku nakrmit tajně, aby to nevěděla.
Nicméně po čase se celá situace začala postupně měnit. Nevím, jestli se v Madlence probudil nějaký pocit kočičí sounáležitosti nebo zda ji to neustále vyhánění Brášky přestalo bavit, ona ho zkrátka začala do jisté míry tolerovat.
Začalo to tím, že když se sama do sytosti nakrmila ze své misky a ještě jí pár soust zbylo, poodešla kousek dál, milostivě dovolila Bráškovi, aby to po ní dojedl, ale tvářila se, že to nevidí. Zahrála to třeba tak, jakoby ji najednou strašně zajímal maličký brouček v trávě, přestože ji do té doby takové titěrnosti nechávaly naprosto chladnou. Občas jí to ale nedalo, její teritoriální kočičí ego se vzepřelo, to pak popoběhla k bráškovi, tlapkou naznačila něco jako facku a zahnala ho o několik uctivých metrů dál. Zajímavé však je, že tak činívala až poté, co Bráška její misku dočista vylízal.
Později zašla Madlenka ve své vstřícnosti ještě dál a několikrát přinesla Bráškovi myš, kterou právě ulovila. Samozřejmě to nedělala tak, že by mu ji složila přímo před čumáček, ostentativně ji zakousnutou položila kousek stranou, jakoby ji tam omylem zapomněla. Když si ji Bráška posléze odvážil vzít, tak si důležitě sedla a řečí těla celé své kočky mu sdělovala: „Tak si ji teda sežer, když už jsi takový nešika a sám myši lovit neumíš.“
Tahle zvláštní kočičí tolerance nebo snad dokonce náznak přátelství se mezi Madlenkou a Bráškou táhlo asi dva roky, ale pak se najednou po další zimě ten mourovatý bezdomovec už neobjevil. Nepřiběhl a neloudil první víkend, pak druhý, potom ani třetí a my byli svědky zvláštního úkazu. Možná jsme se mýlili a byl to jen náš dojem, ale přišlo nám, že ho ta naše divoká chlupatá holka vyhlíží, a když se ho nedočká, tak se jí po něm snad dokonce stýská.
Jan Pražák
Průšvih v rodině
„Mami, prosím tě, mohla bys mi půjčit tři tisíce, nebo jestli to jde, tak i víc? Filip mi dává málo peněz na domácnost a já prostě nemůžu vyjít. Hlavně mu o tom neříkej, on by se na mě zlobil.“
Jan Pražák
Pár náladovek z jihu Itálie pro odpočinek od politického vření
Vzpomínáte, jak se po dvacátém září prudce ochladilo a ze žhavého léta jsme se rázem propadli do hlubokého podzimu? A víte, čí je to vina? Můžu za to já s manželkou, odvezli jsme to krásné počasí s sebou na dovolenou.
Jan Pražák
Nedojídej po té kočce, proboha!
Říká se do třetice všeho nejlepšího, já se rád této prastaré pravdy přidržím a ještě jednou se vrátím k naší dávné nezbedné morovaté kočce Madlence, kterou jsme si pořídili, když mi bylo pravověrně pubertálních patnáct let.
Jan Pražák
Maminko, mám tě ráda
Majka byla moje jediné a vpravdě vymodlené dítě. Měla jsem ji až ve svých pětatřiceti, což bylo na tehdejší poměry hodně pozdě a lidé si už o mně začínali myslet, že žádného potomka nemůžu mít nebo dokonce nechci.
Jan Pražák
Naštvaná kočka
V dnešním povídání se ještě vrátím k Madlence, mourovaté kočce svého mládí, která zásadním způsobem ovlivnila můj život a díky niž mám svou Soňu, dcery a vnoučata. Dokázala to zařídit svou prostou přítomností.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát
Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč...
Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a...
Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
V úterý bylo na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji....
Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal
Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého...
Prodej bytu 1+1, Beroun
Josefa Hory, Beroun - Beroun-Město
3 990 000 Kč
- Počet článků 2284
- Celková karma 26,86
- Průměrná čtenost 1318x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.