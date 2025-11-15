Kde domov můj aneb jak z nás Česká televize dělá hlupáky
„Věděl byste, jaká byla nejoblíbenější barva papučí, které nosil Karel IV. na Karlštejně?“ Vynese pan Aleš Háma trumfové eso.
„Nevzpomenu si,“ pokrčí soutěžící rameny.
„Tak to aspoň zkuste, jde přece o deset tisíc,“ povzbudí ho Aleš.
„Hnědou,“ střelí soutěžící.
„Tohle nemám rád,“ povzdechne si Aleš, „vadí mi, když je to o fous a soutěžící se skoro trefí. Ne hnědou, ale černou.“
Přiznám se bez mučení, že soutěže na ČT1 miluju, když stihnu AZ kvíz, koukám i na něj, když ne, spokojím se aspoň s Kde domov můj. Snažím se hádat taky, moc toho nevím, ale soutěžícím vždy držím palce. Tedy ne úplně vždy, vadí mi, když někdo udělá ve druhém kole podraz a poslední nejtěžší patnáctibodovou otázku přehodí na soupeře ve chvíli, kdy ten už mu to nemůže oplatit. Vadí to i Alešovi, ten sice coby profík na sobě nedá nic znát, ale zkušený divák to něm postřehne. Když jde na závěr soutěžící do dablu, tedy do dvakrát víc nebo nic, zatínám pěsti a potichu si mumlám: „Čarovalo kuře, aby bylo dobře.“ Pokud se do dablu dostane onen podrazák, to pak nic nezatínám a šeptám: „Čarovala ryba, aby byla chyba.“
Baví mě tuhle soutěž sledovat, pan Aleš ji řídí s humorem, s přehledem a s lehkostí, ale nedělá ze sebe šaška, jak to dnes pohříchu často vídáme u jiných moderátorů. Že, pane... inu, doplňte si sami, však to znáte.
A taky se bavím častou frází soutěžících: „Nemůžu si vzpomenout.“ Těm v duchu odpovídám: „Ne, že si nemůžeš vzpomenout, prostě nevíš.“ Však já to taky nevím, vůbec mi to nevadí a klidně se k tomu přiznávám. Teda doma na kanapi před televizní obrazovkou, no.
***
Teď znovu od začátku trochu jinak:
„Poslední otázka za deset tisíc bude těžká, ale vy to určitě dáte. Moc vám držím palce, neděkujte mi, přináší to smůlu,“ povzbudivě prohlásí moderátor soutěže Kde domov můj, človíček za stolkem jen protočí panenky a čeká.
„Věděl byste, jaká byla nejoblíbenější barva papučí, které nosil Karel IV. na Karlštejně?“ Vynese pan Aleš trumfové eso.
„Hm... nó... víte...“ kroutí se soutěžící, není to herec, je to amatér a je na něm poznat, že to má nacvičené. Pak spustí: „Na Karlštejně jsme byli minulou sobotu na výletě, takže to vím a ta barva je černá.“
„Výborně, zaraduje se pan Aleš,“ uhodl jste všechno, mapa je celá zelená, nasbíral jste pro vaší nadaci jednadvacet tisíc, půjdete do dablu? Soutěžící sehraje, jak váhá, poté přikývne, zodpoví správně i prémiovou otázku z dvakrát víc nebo nic a rázem má pro svou charitu dvaačtyřicet tisíc.
Ano, nadace, charita, určitě jste poznali, kam mířím. Jde o speciální „pomáhací“ díly, ve kterých soutěžící sbírají peníze pro nějakou dobrou věc. Třeba pro dítě, které potřebuje nákladnou léčbu nebo klidně i pro organizaci, zabývající se transfuzí krve u psů.
Nic proti tomu, je hezké, chvályhodné a veskrze bohulibé, když Česká televize někomu takhle pomáhá aspoň ždibíčkem z našich poplatků. Ale nechápu, proč proboha u toho musí sehrát takové divadlo, odpovědi prozradit soutěžícím natajňačku předem, nutit je tvářit se, jakože váhají, a pak to jako zázrakem uhodnou. A proč musí ČT dělat z nás diváků blbce v domněnce, že to divadýlko neprokoukneme.
Možná by bylo lepší, kdyby pan Aleš na začátku takového speciálu suše prohlásil: „Víte, vážení, za dnešní charitativní díl dostanete od naší televize dvaačtyřicet tisíc, ať už to dopadne jakkoli, ale hrát budeme poctivě, abyste se pobavili vy, já a hlavně diváci.“ Nevím, jak vy, ale já bych to přijal s povděkem, aspoň by to bylo vůči všem fér.
Jan Pražák
