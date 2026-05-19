Kachny, kachny, kachny... Pamatujete si na tu filmovou hlášku?
S Frantou jsme seděli v jedné lavici, nejlépe co nejdál od katedry, abychom nebyli příliš rušeni výukou a mohli si třeba potají zahrát piškvorky. Psst, nepráskněte to na nás, i když teď po tolika desetiletích je to už asi jedno.
Na začátku třeťáku jsme to nějak podcenili, první den nepřišli včas a zbylo na nás už jen místo ve druhé řadě. V žádném případě jsme se s tím nehodlali smířit a jeden z nás dostal spásný nápad, že jako popojedeme. I uchopili jsme stolek každý z jedné strany, zarejdovali do uličky a přesunuli ho až úplně dozadu, kde bylo naštěstí tak akorát místo. „Co to děláte, pánové?“ Optal se nás s nelibostí šprt třídy, když jsme se vrátili pro židle. Trůnil sám v lavici, před kterou naším přičiněním vzniklo nezvyklé volné místo a vůbec se mu to nelíbilo. My jen pokrčili rameny, jako aby se nestaral, že to není jeho problém.
Inu, nakonec to jeho problém byl. „Co to tady máte za mezeru, Tolare, jak si to představujete?“ Obořila se na něj za moment přišedší paní třídní, takto přísná a spravedlivá profesorka matematiky. Šprt napřed mával rukama, ukazoval kamsi dozadu na nás, ale nebylo mu to nic platné, musel se posunout a navíc měl hned zkraje školního roku u třídní černý puntík.
Tak takhle nějak jsme to měli s kudrnatým šprýmařem Frantou. S Jirkou jsme pro změnu o pár let později nasávali vědomosti ze skript, od docentů a asistentů. A když jsme zrovna nenasávali, relaxovali jsme po svém. Když se mezi přednáškami a cvičeními vyskytlo okénko, našli jsme si volnou učebnu, a ještě s jedním klukem hodili pár partiček mariáše. Licitovaného, samozřejmě, ten je nejlepší. A taky jsme chodili do Semaforu pěkně až nahoru na bidýlko na stojáka za pár korun. To už já začínal se Soňou a on se svou Evou, naše budoucí manželky jsme pochopitelně brávali s sebou.
Život šel dál, čas letěl jako čtyřspřeží vraných koní a my se s Frantou a s Jirkou dlouhá léta neviděli. Až nejednou, už nevím, jestli to byl mail nebo telefon, Franta mě před několika roky nějak vyčuchal, a že bychom jako s Jirkou založili taková malý triumvirát. Slovo dalo slovo a my od té doby chodíme pravidelně před Vánocemi a před létem na příjemné restaurační posezení, poklábosení a zavzpomínání. Naposledy minulý čtvrtek. A dáváme si dárečky, takové malé pozornosti pro radost.
Inu, zestárli jsme, co naděláš, já ty kluky napoprvé málem nepoznal. Franta podobně jako já ztratil mnohé ze svých kadeří, navíc má vyměněná kolena, při chůzi si pomáhá trackovými holemi a se schody se moc nekamarádí. Má tři děti a spoustu vnoučat, dohromady jich je sedmnáct a říká, že když někam společně vyrazí, připadají si jako rodina Hujerů na třídní schůzce z filmu Marečku, podejte mi pero! Tenhle dávný přiblondlý kudrnáč se dal na dráhu chemického výzkumu a ještě pracuje, ač by už dávno nemusel. Sedí kdesi kousek za Prahou, ve své badatelně si bádá a s prořídlými zšedivělými vlasy vypadá trochu jako roztržitý profesor z nějaké komedie. Ale jeho dávný humor ho neopustil. Ve čtvrtek zažertoval, jestli bychom si zase po létech neměli posunout stůl, tentokrát dál od výčepu, abychom se lépe slyšeli a nemuseli na sebe tolik řvát.
Jirka se dal na spojařinu a na rozdíl od nás dvou si už užívá zaslouženého důchodu. Bydlí nedaleko Prahy a se svou manželkou farmaří. Není to nic velkého, občas nám na naše setkání přinese kousek sýra z domácí produkce nebo třeba kostičku zataveného uzeného bůčku jako posledně, mňam.
„Kluci, ta moje se nedávno dala na chov kachen,“ povídal Jirka. „U nás to teď skoro vypadá jako ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný, máme tam samé kachny, kachny, kachny. Ne, to si dělám srandu, tolik jich zas není, ale denně posbíráme několik vajíček. Eva si pořídila umělou líheň, vypadá to trochu jako lednička a je to automatické, nemusíš se o nic starat. Jakmile kachňata trochu povyrostou, tak je prodá, jezdí si k nám pro ně jeden odběratel.“
Potom se Jirka krátce zamyslel, opsal prsty ve vzduchu malý ovál a pokračoval: „Kachní vajíčka buď taky prodáme nebo je sami používáme místo slepičích. Jsou trochu větší, mají pevnější skořápku a tužší bílek, ale jinak je to stejné, akorát se musejí pořádně tepelně zpracovat. Jo a někdy je taky vyfukujeme, kluci, nedovedete si představit, jak jdou ty skořápky na odbyt, zvlášť před Velikonocemi si z nich lidé zdobí kraslice.“
„Tak zase příště za půl roku,“ rozloučili jsme se na závěr, plácli si rukama a než jsme se vydali ke svým domovům, Franta ještě dodal: „Jo, hošani, bylo to tady s vámi moc fajn, ale příště bych radši někam, kde se nemusí po schodech.“
Jestli vám moje dnešní povídání přišlo nudné, tak se omlouvám, bylo to takové obyčejné ze života. Ale ještě k něčemu se vám přiznám, Franty a Jirky si vážím nejen jako svých dávných spolužáků a kamarádů. Mají mou úctu též proto, že na rozdíl od mnohých jiných jim celou tu dobu vydrželo manželství s oněmi dávnými holkami, které jsem kdysi letmo poznal.
Jan Pražák
