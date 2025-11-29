Je kočka nebo pes vhodným vánočním dárkem?
Výstava se uskuteční v neděli 7. prosince 2025 od 11 do 16 hodin v objektu Gabriel Loci, v bývalém klášteře sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5.
Umísťovací výstavu koček pořádáme s cílem najít domov kočkám v naší péči a kočkám v péči dalších organizací a spolků. Na nový domov bude na výstavě čekat asi 50 koček. Přímo z výstavy si tedy návštěvníci budou moci odnést kočičku a poskytnout jí svůj domov. Všechny kočičky na výstavě jsou očkované proti kočičím nemocem a dospělé kočky jsou kastrované.
Další spolky na výstavě:
Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Chlupáči v nouzi, Centrum 1. pomoci pro kočky a Kočky Kralupy a okolí.
Pro inspiraci se teď podívejme na pár z nich
Čtyřletá Minie
Stejně starý Charlie
Kato má už pět roků
Tři pětiměsíční koťata, napřed Tomášek
pak Anička
a nakonec Eriček
A teď už konečně k otázce vhodnosti psa, kočky nebo jiného domácího mazlíčka jako vánočního dárku.
„Maminko, tatínku, moc bych si přál pod stromeček mourovaté koťátko. Slibuju, že mu budu každý den čistit stelivo a připravovat krmení, prosím, prosím.“ Znáte podobnou větu od svého potomka? Ať už ano či ne, je hodně častá a dítko toužící po mazlíčkovi je nám schopné naslibovat hory doly i s horáky.
Pokud mu vyhovíme, tak to nějaký čas funguje, ale potom? Nelze házet všechny děti do jednoho pytle, některé se opravdu zodpovědně starají, a navíc pravidelná péče o živého tvora je podle mě jedním z nejlepších výchovných prvků. Jenomže mnohdy se stává, že se dítěti koťátko, štěně, králíček nebo bůhvíco dalšího okouká a veškerá péče tak zbyde na nás. Měli bychom s tím tak trochu počítat a včas si položit otázku, jestli to v dnešní uspěchané době v pohodě zvládneme.
Jenomže ono nejde jen o děti. Pro mnohé seniory, například ovdovělou starou maminku nebo tatínka, nesdílejícího s námi společnou domácnost je čtyřnožec největším a nejvěrnějším kamarádem (ano, nejvěrnějším platí kupodivu i pro kočky). Jedno zvíře mu po mnohaletém společném životě odejde za duhový most a nás napadne mu u příležitosti Vánoc pořídit další.
Výborná myšlenka, ale může mít svá úskalí. Pořídíme-li osmdesátiletému seniorovi kotě nebo štěně, musíme počítat i s tím, že jakkoli ne náš stařeček zatím zcela při síle, za pár let tomu tak být nemusí a my mu budeme muset s péčí o jeho nejlepšího kamaráda pomáhat. Ano, samozřejmě to budeme dělat s láskou, ale zvládneme to? Například dvakrát denně za každého počasí přeběhnout půlku města a jít vyvenčit jezevčíka? Proto je možná lepší v takovém případě volit ne mládě, ale starší zvíře.
A pak jsou tu ještě alergie, například ta kočičí. „Soňo, Honzo, promiňte, ale já musím vypadnout, hepčí, já ty chlupy vašich koček prostě nedávám. Budu ráda, když mě budete navštěvovat, ale já k vám nemůžu.“ Takto reagovala někdy před dvaceti léty sousedka se silnou kočičí alergií po půlhodině strávené u nás. Stále se kamarádíme, ale ona se k nám už neodváží. Anebo naopak, u slabší formy alergie už jsem se setkal s případy, že si ten člověk zvyknul a přítomnost kočky v domácnosti mu postupně přestala vadit. Nicméně spolehnout se na to rozhodně nedá.
Takže sečteno a podtrženo, možná to teď vypadá, že střílím do vlastních řad tím, že vás odrazuji od adopce kočky na předvánoční umísťovací výstavě. Není to pravda, z celého srdce bych si přál, aby jich našlo nové domovy co nejvíc, a pokud se tak stane, budu moc rád. Nicméně je třeba tak činit s rozmyslem, neb je smutný pohled na zklamaného člověka, když zjistí, že to nejde a musí čtyřnožce vrátit, a na zmatené zvíře, které nechápe, pro nemůže být u těch lidí, kde se mu tolik zalíbilo.
Poznámky:
- Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
- Autorkou použitých fotografií je paní Dana Javůrková.
Jan Pražák
Vyprávění holky z děcáku
„Dneska mám narozeniny, Nikolo, zvu vás na panáčka, dáte si se mnou? Vyberte si, co máte nejradši,“ prohlásil Rosťa hned ve dveřích lokálu, jakmile mě uviděl za barovým pultem.
Jan Pražák
Druhá šance
Kdyby mě Karel nepřemlouval, tak bych si to dítě tehdy nejspíš nechala, i když mi neplánované těhotenství neudělalo žádnou radost. Byli jsme spolu dost krátce, chtěli si napřed vytvořit zázemí a taky užít trochu volnosti.
Jan Pražák
Mladý pane, chcete si sednout?
Už jsem si celkem zvykl, že mě v mém věku lidé občas pouštějí sednout v MHD. Většinou odmítnu, ale občas jejich nabídku přijmu s povděkem. Dodnes jsem však netušil, že budu někdy nabízet své místo mladému zdravému člověku.
Jan Pražák
Kde domov můj aneb jak z nás Česká televize dělá hlupáky
„Poslední otázka za deset tisíc bude těžká, ale vy to určitě dáte. Moc vám držím palce, neděkujte mi, přináší to smůlu,“ povzbudivě prohlásí moderátor soutěže Kde domov můj, človíček za stolkem jen protočí panenky a čeká.
Jan Pražák
Dědičná závislost v naší rodině
Podobné diagnózy nebo, chcete-li, posedlosti či rodinná prokletí nejsou ničím výjimečným a byly popsány v literatuře nejen lékařské, ale i detektivní. Dopátral jsem se, že u nás se něco takového poprvé objevilo už před sto léty.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
V Pardubicích hoří spor mezi obvody a radnicí. Jde o miliony na školství
Pardubické městské obvody mají dostat miliony z rozpočtového určení daní na školství. Ovšem o školy...
Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a jedenáct lidí zranil
Sledujeme online Ukrajinské hlavní město Kyjev v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně...
Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku
Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí...
USA zavírají dveře cizincům. Po střelbě u Bílého domu Trump pozastavil azyl i víza
Sledujeme online Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 2297
- Celková karma 26,29
- Průměrná čtenost 1317x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.