Je domácí mazlíček vhodným dárkem pro dítě?
Napřed na chvilku půjčím pomyslný kočičí škrabací drápek paní Daně Javůrkové, která mi kromě několika obrázků poslala svůj text:
Umísťovací výstava koček se koná v neděli 29. listopadu 2026 od 11 do 16 hodin v objektu Gabriel Loci, v bývalém klášteře sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5.
Výstavu pořádáme s cílem najít domov kočkám v naší péči a kočkám v péči dalších organizací a spolků. Na nový domov bude na výstavě čekat asi 60 koček. Přímo z výstavy si tedy návštěvníci budou moci odnést kočičku a poskytnout jí svůj domov. Všechny kočičky na výstavě jsou očkované proti kočičím nemocem a dospělé kočky jsou kastrované. Milí přátelé, přijďte, těšíme se na vás.
Teď malá ukázka koček, respektive většinou koťat, která budou na výstavě netrpělivě vyhlížet své nové lidské kamarády a pečovatele:
Čtyřměsíční Rebeka
Čtyřměsíční Ricky
Čtyřměsíční Róza
Tříměsíční Jacqeline
Tříměsíční Julia
Tříměsíční Uriáš
Tříměsíční Sabrina
Roční Adélka
Tříměsíční Jasněnka
Tříměsíční Jíra
Nu a teď už se konečně pokusím vymyslet něco sám. Tak tedy je dobré pořídit kočku, psa, případně jiné zvíře našemu potomkovi třeba k Vánocům, když o to žadoní a dušuje se, jak se bude starat? Budu hledat odpověď ve zkušenostech svým, našich potomků a prapotomků.
Po kočce jsem toužil snad odjakživa, lásku k těmto tvorům jsem nasál v útlém dětství, když jsem hojně pobýval na venkově u své milované babičky. Tam jich byla spousta v sousedství, ale žádná z nich nebyla ve skutečnosti naše. Rodiče jsem k pořízení kočky doslova ukecal až o několik let později, konkrétně na začátku střední školy, když už mi bylo přes patnáct a bydleli jsme v pražském bytě. Dopomohla mi k tomu náhoda v podobě sousedky, která o těchto mých tužbách dobře věděla a nabídla nám asi šestinedělní malou mourovatou nalezenkyni.
Tak tedy přišla na scénu Madlenka a já byl šťastný. Jasně, že jsem sliboval našim, jak se o ni budu starat, a taky jsem se staral, ale samozřejmě ne úplně ve všem, neb jsem jakožto puberťák oplýval i jinými zájmy. Takže v krmení, většinou i v brzkém ranním, vyměňování písku coby předchůdce steliva, a podobně jsme se tak nějak střídali a asi jediné, co jsem zvládl sám, byla kočičí výchova. Jakpak asi může puberťák vychovat zvíře? Jak jinak než k obrazu svému, takže z Madlenky vyrostla vpravdě divoška, která na to měla naštěstí vlohy. Já nekoukal na škrábance a pral se s ní, ona to chápala jako hru a doopravdy šla do boje jen o víkendech, když jsme ji brali na chalupu. Tam si před ní nebyly jisté ani kuny, několik jich zadávila. Nicméně naše soužití nebyl jen boj, dodnes s láskou vzpomínám, jak mi blaženě předoucí usínala na hrudi v posteli.
Takže Madlenka měla kliku, že jsem byl kočkomil a už dost veliký na to, abych péči o ni z velké části zvládnul. A já měl kliku, že jsem ji měl. U menších dětí musíme samozřejmě počítat s tím, že větší díl povinností zbyde na nás, a pokud jde místo o kočku o psa, přibyde nám několikeré venčení bez ohledu na roční období a aktuální počasí. Nu, a když je venku „že by psa nevyhnal,“ vyhnali byste tam své dítě? Nevyhnali, to radši půjdete sami, že?
Až na výjimky v podobě krátkých období jsme pak už měli doma kočku, respektive dvě kočky. Naše dcery se tedy kočkomilností nakazily, starší Jana dokonce s námi přestala jezdit o víkendech ven a hlídala tehdejší Lindu, která nesnášela cestování. Mladší Lucka pro změnu pořídila dvě koťata svým dětem, tedy našim vnoučatům ještě dřív, než tato nastoupila do školy. Aktuálně mají doma kočky tři plus k tomu jednoho staforda, který je všechny bez ohledu na počet nohou vzal pod svou ochranu.
Takhle jak jsem to popsal, to možná vypadá idylicky, leč je třeba počítat i s tím, že ne vždy to musí vyjít. Někdy, a zde, ač nerad, musím bohužel napsat, že až příliš často se stává, že péče o zvíře jak dospělánky, tak i jejich děti omrzí. Ti v něm najednou místo přínosu začnou vidět přítěž a rozhodnou se ho zbavit. Ano, může se to stát, například když se nečekaně objeví alergie, pak se holt nedá nic dělat. Ale pořídit si ho jen tak z rozmaru, že ono to nějak dopadne, to už je horší. Takový tvor, který zatím stačil ke svým lidem přilnout, znenadání nic nechápající skončí v lepším případě v útulku, v horším rovnou na ulici.
Tož abych to své povídání nějak shrnul, zvíře coby dárek pro dítě ano, ale s rozmyslem. Ať už je to maličká andulka, kočka nebo velikánský hafan, není to jen bezduchá věc na hraní, má to své city a potřeby, a pokud mu poskytneme spokojený život, bude nám až do konce svého života věrným společníkem.
Poznámky:
- Autorkou použitých fotografií je paní Dana Javůrková, předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z. s.
- Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
Jan Pražák
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Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.