Jarní pohodovka

Dnes nic vážného, jen pár obrázků pro odlehčení od starostí. Na část Velikonoc jsme se Soňou vyfasovali vnoučata na hlídání a nenapadlo nás nic lepšího, než je vzít do našeho místního nehvizdského zooparku.

Tenhle králíček si hrdě říká Francouzský beran. Tedy nic proti tomu, ale já si pořádného berana představuju poněkud jinak. Nicméně odpusťme mu to, je to ještě mládě a časem mu narostou ty uši, které vzdáleně připomínají beraní rohy.

Mara stepní.

Přímý pohled z oka do oka želvě vroubené. Želvy se dožívají vysokého věku a tahle toho zřejmě viděla už hodně. Z jejího výrazu se nemohu zbavit dojmu, že si o živočišném druhu homo sapiens myslí své.

Plameňák karibský.

„Ty, Jirko, po zahradě se mi prochází nějaké prapodivné zvíře, netuším, co to je zač. Nechybí ti něco v ZOO?“ Volá paní, bydlící v těsném sousedství zooparku jeho majiteli.

„Proboha, Zdeni, už k tobě letím,“ vyděsil se tázaný, takto obrovský fanda do zvířat, pro nějž je jeho zoopark obrovskou srdcovkou.

Holt některé voliéry jsou přístupné návštěvníkům a občas se stane, že za sebou nějaký nekňuba zapomene zavřít vrátka.

Nesyt africký. Tenhle krasavec má zřejmě blízko k čápům a nejspíš se zrovna vrátil z doručovací služby novorozenců nám lidem. Holt jaro je jaro, tak bacha, chlapi, ať nemusíte platit alimenty.

Tak tomuhle říkám pořádný český beran, ne nějaký králíček jako ten francouzský. Inu, zkřížit cestu bych mu asi moc nechtěl.

Květinová mezihra.

Tohle je prý volavka červená. Moc červené na ní sice nevidím, ale tvářit majestátně se rozhodně umí

Černá labuť, roztomilá rodinka.

Tak tady bacha. Tahle madam nepatří mezi chovance místního zooparku, a ačkoli je tříbarevná, vystupuje zde v roli šedé eminence. Je pravou rukou pana Jiřího a nikdo na ní na první pohled nepozná, že to tady má všechno na starosti a pod palcem. Všimnete si její rychlé chůze a soustředěného výrazu, určitě zrovna spěchá něco důležitého zkontrolovat.

Po prohlídce si dospěláci mohou odpočinout u občerstvení a ratolesti se vyřádit v dětském koutku.

Když už jsme u těch zvířat, tak si vám na závěr dovolím dát jednu hádanku pro pobavení.

Představte si, že jedete na koni, vedle vás utíká žirafa, a když se ohlédnete, šíleně se vylekáte. Všimnete si totiž, že za vámi běží lev a zmocní se vás nutkavý pocit, že vás co nejdřív dohoní a sežere. Co musíte udělat?

.ičotolok an tatsalhc tatseřp ětižmakO

Ale teď vážně, někdy mám pocit, že ta zvířata mají víc rozumu než my lidé, co myslíte?

Autor: Jan Pražák | sobota 11.4.2026 7:07 | karma článku: 11,12 | přečteno: 118x

Další články autora

Jan Pražák

Tyhle peníze už neuvidíš!

„Mami, ty si vážně myslíš, že ti s tátou toho půjčeného čtvrt milionu Karel opravdu někdy vrátí? To jste ty peníze mohli rovnou hodit do žumpy!“

7.4.2026 v 14:34 | Karma: 22,23 | Přečteno: 653x | Diskuse | Společnost

Jan Pražák

Jak jsem vyměkl v autobusu

Té pochybné dvojice jsem si všiml, už když jsem vystoupil z metra a chystal se sejít po schodech dolů na stanoviště autobusů. Bylo kolem páté odpolední, ti dva byli vpravdě namol a já se jim instinktivně vyhnul širokým obloukem.

4.4.2026 v 7:18 | Karma: 24,50 | Přečteno: 680x | Diskuse | Společnost

Jan Pražák

Takovou herdekbábu bych doma fakt nechtěl

Označení semetrika by bylo pro tuto osobu výrazem slabým a nedostatečným. Když vycházela z ordinace, kam doprovázela svého manžela, nadávala mu úsečným šepotem, z nějž bylo pro okolí srozumitelných jen pár vyčnívajících vulgarizmů

31.3.2026 v 14:34 | Karma: 26,60 | Přečteno: 641x | Diskuse | Společnost

Jan Pražák

Budeš mě nosit na rukou?

„Holku? Ale já žádnou nemám a asi těžko nějakou najdu. Víš, Lenko, jsem staromódní, chtěl bych ženu, kterou bych finančně zabezpečil a ona by mi za to vytvořila krásné rodinné hnízdo. Na tohle už dneska nejspíš žádnou nenalákám.“

28.3.2026 v 7:07 | Karma: 30,53 | Přečteno: 1477x | Diskuse | Ostatní

Jan Pražák

Když na pivo, tak do Plzně

„Ve čtvrtek pojedu do Plzně fotit světelný festival a budu tam až do neděle, nevadí ti to? A nechtěl bys o víkendu přijet za mnou, skočili bychom na pivo?“ Zeptala se mě manželka někdy na začátku minulého týdne.

24.3.2026 v 14:34 | Karma: 24,60 | Přečteno: 516x | Diskuse | Cestování
Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...
6. dubna 2026  17:12

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...

Česká hokejová reprezentace před MS 2026 mění kádr: Kubalík a další posily míří do přípravy

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík dává rozhovory po příletu z...
11. dubna 2026

Příprava české hokejové reprezentace na mistrovství světa nabírá na obrátkách a trenéři postupně...

Bohumín zřídil v Kopytově odstavnou plochu pro lepší přístup k soutoku řek

ilustrační snímek
11. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Bohumín na Karvinsku dal upravit odstavnou plochu na okraji osady Kopytov, která umožní parkování...

Folkový podvečer v Mimoni

ilustrační snímek
11. dubna 2026  10:32

Folkový podvečer z cyklu Spolu v mollu rozezvučí v neděli areál Městského muzea v Mimoni.

Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti

Zpráva, že v Mariánském údolí u brněnské Líšně vznikne singletrail, brněnské...
11. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v...

Jan Pražák VIP

  • Počet článků 2335
  • Celková karma 24,63
  • Průměrná čtenost 1310x
Psavec amatér, životní optimista, milovník svobody, prostě Střelec jak má být:-).

Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.