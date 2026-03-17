Jak se Maruška loučila se životem
Ani mě nenechala odpovědět a hned pokračovala: „Nebo jestli věříš na duchy, Honzo, tak bych tě tady neviditelná lechtala pírkem pod nosem zrovna ve chvíli, kdy by sis loknul, kýchnul bys a poprskal si košili.“
„No jo, má milá dámo, poprskal, nepoprskal, to bych byl hrozně nešťasten, smuten a vůbec bych nemohl obdivovat tvou krásu,“ odpověděl jsem napřed zlehka, ale pak mi došel plný význam jejích slov a já se zděsil: „Proboha Maruško, co ses stalo, cos dělala?“
„Co že jsem jako dělala, ptáš se zvědavý panáčku? Věř mi nebo ne, pomalu jsem se loučila se životem. Stalo se mi to v sobotu a sama nedokážu pochopit, že se tomu teď po dvou dnech už dokážu smát. Asi jsem ještě v šoku, ohlídej mě, abych z toho nevyvedla nějakou lumpárnu.“ Pokusila se Maruška o žert a bylo na ní znát, jak se ze všech sil snaží odlehčit svá slova.
„Což o to, má drahá, ohlídal a konejšil bych tě s radostí, ale ty by ses stejně nedala, jak tě znám. Radši se v klidu napij, zakousni zákusek, neb tomu se tak říká od zakusování a hlavně spusť, co se ti vlastně stalo.“
„Víš, Honzo,“ začala Maruška zvolna poté, co se konečně maličko občerstvila. „Potřebovala jsem nějaké sazenice, vybrala si květinářství kus za městem a anžto, a protože auto jsme měli v servisu, vyrazila jsem busem. Takovým tím příměstským třístovkovým, jakým ty jezdíš do práce, ale na druhou stranu od Prahy. Byla to housenka, teda kloubák, moc lidí kupodivu nejelo a řidič se tvářil jako pohodář. Musela jsem nastoupit předem, abych si u něj koupila lístek, on mě pozdravil, usmál se, mohlo mu být tak padesát a vypadal jako starý praktik, co točí volantem celý život.“
Chtěl jsem podotknout, že takové chlapíky ze svého cestování taky znám, ale nebylo mi dáno, neb mě Maruška nepustila ke slovu: „Jakmile jsme vyjeli za město, řidič trochu přidal, svištěli jsme po rovné silnici lemované stromy, za kterými se rozprostírala pole, já se kochala pohledem ven a byla ráda, že takhle budu brzy u cíle. Jenomže pak to přišlo, napřed řidič trochu cuknul volantem, jako by se chtěl něčemu vyhnout, ale zjevně se mu to nepodařilo. Ozvala se rána, autobus poskočil nahoru a do strany, celý se pořádně rozkýval, až jsem si myslela, že se převrátíme. Předek housenky se nakláněl tam, zadek onam, vrzalo to a skřípalo, a já měla dojem, jakoby si jeho kola chtěla zatancovat na silnici čardáš.“
Teď už přešla Maruška do přerývaného tónu, ani si nemyslím, že by chtěla své vyprávění zdramatizovat, spíš se v myšlenkách vrátila do té kritické chvíle: „Dvě mladé puberťačky šikmo přede mnou začaly ječet jak protržené, babka přes uličku se křižovala, starší pán v riflích o kus dál zblednul jako křída a já vrostla do sedačky zkamenělá jako socha. Řidič dělal, co mohl, chvíli jsme šněrovali silnici, jako kdyby měl autobus v nádrži místo nafty alkohol a měli jsme obrovskou kliku, že zrovna nikdo nejel proti nám. Pak se to tomu panáčkovi za volantem podařilo srovnat a on zastavil. Vypnul motor, chvilku tiše seděl na svém místě, jak se potřeboval vzpamatovat, potom vystoupil a obešel celý autobus, zřejmě aby ho zkontroloval.“
„Maruško, proboha, dozvěděla ses, co se vlastně stalo?“ Zeptal jsem se a asi jsem přitom vypadal dost vyděšeně.
„Honzo, klid,“ začala mě ta dobrá duše utěšovat. „Vždyť ty jsi teď zelenější, než jsem byla v tu chvíli já. Fakt je, že puberťačky ztichly, jedna z nich vyskočila ze sedačky a začala horečně hledat mobil, který jí při tom kývání vyletěl z ruky. Babka se tvářila trochu zklamaně, možná si myslela, že už pohlédne Pánubohu do tváře a nevyšlo jí to, ten starší pán v riflích seděl zařezaně na svém místě, trochu se ošíval a tvářil se zoufale. Nu a já si pro uklidnění opakovala seznam toho, co chci vlastně koupit. Pak se řidič konečně vrátil, postavil se na začátek uličky a promluvil na celý autobus: ‚Promiňte, lidi, na poslední chvíli mi tam vletěl zajíc, nebylo se mu jak vyhnout. Jestli jste všichni v pořádku, tak můžeme jet dál.‘ Co ti mám povídat, my mu všichni zatleskali a on se nakonec opatrně usmál. Teda všichni krom toho staršího pána v riflích, ten se snažil tvářit jako by tam nejradši nebyl.“
Maruška ztichla, já se uklidnil a najednou jsem nevěděl, co jí na to mám říct. Že by mi strašně chyběla, by bylo klišé, to stejně věděla. Že bych jí zašel na pohřeb, mi vůči ní přišlo cynické. Nicméně k něčemu mě to inspirovalo a já se zeptal: „Maruško, zaplať pánbůh, že to tak dopadlo, tohle chce trochu ostřejší humor, můžu? Znáš to s tím pilotem?“
Maruška se teď snažila přikývnout a zároveň zakroutit hlavu, inu, byl to roztomilý pohled. Pak povzbudivě mrkla a já začal:
Hlásí pilot z kabiny letadla: „Vážení cestující, vítám vás na palubě, letíme ve výšce devět a půl kilometru, naše rychlost je osm set kilometrů za hodinu a v Madridu budeme za... A sakra, do háje, to je průšvih.“ Poslední větu téměř vykřikl ve chvíli, když se letadlo o kousek propadlo v turbulenci.
Cestující zbledli podobně jako vy v tom autobuse a nastala chvilka ticha, přerušovaná nervózním šepotem a několika výkřiky.
Pak se pilot konečně ozval znovu: „Promiňte, všechno je v pořádku, to mě jen letuška polila kávou. Nepřál bych vám vidět moje kalhoty zepředu.“
„Co, zepředu, měl bys vidět moje zezadu, ty chtrej,“ ozval se jeden z pasažéru.
„Honzo, jsme ve slušné cukrárně a lidi kolem tě slyší, jestli sis nevšimnul, chtělo by to trochu taktu!“ Faktem je, že tuhle káravou větu vyřkla Maruška trochu s obtížemi, neb se jí tak úplně nepodařilo zadržet smích. Pak však zvážněla: „Ty, nevíš náhodou, jestli ten pasažér v letadle neměl taky rifle?“
Jan Pražák
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
