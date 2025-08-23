Jak přišel Proky o panictví
„Sehnal jsem ty nové Purply a na oplátku za Zeppeliny ti ji půjčím nahrát. Ale nesmíš mi to poškrábat, proboha!“ Kdo by si myslel, že největším potěšením bylo pro nás středoškolské študáky nasávání nových informací, ten by se hluboce mýlil. Měli jsme tam partičku fandů počínajícího hard roku, tedy muziky, která se u nás nehrála, ani legálně neprodávala, a ta pro nás byla přednější než cokoli jiného. Zbytek třídy byl taková směska, dva šachisté, jeden judista, pár šprtů, a holek jen pomálu, neb jsme byli áčko, tedy přírodovědná větev.
A mezi tím vším vynikal Proky. On nebyl šprt, aby si o něm někdo nemyslel, však taky třeba takový dějepis mu moc nešel. On byl jen nadán bohem do techniky, dá-li se to tak říct a obrovský fanda do elektrotechniky především. Což o to, i já občas bastlil s odpory a kondenzátory, ale když na mě Proky vyrukoval, jestli bych náhodou neměl doma klystron, tak jsem na něj zazíral s otevřenou pusou a zadumal, jestli to náhodou není nějaká zbrusu nová metalová skupina z Anglie. Když to na Prokyho přišlo, tak se dokázal pohádat i s fyzikářem a většinou měl pravdu.
Jenomže mládí bylo mládí, my kluci zažívali i další pocity a tužby, a na Prokyho občas přišlo i něco jiného. To na chvilku zapomněl na svoje klystrony a povzdechnul si: „Pánové, ani nevíte, jak bych si potřeboval zašukat.“ Pomoct jsme mu sice nedokázali, leda tak poradit, aby si teda nějakou sbalil, ale paradoxně stoupl v našich očích odhalením, že není jen suchým vědátorem. Tedy zárodkem suchého vědátora.
No jo, sbalit, to se sice lehko řekne, ale hůř už udělá, zvlášť když s balením na tom byl Proky asi jako s dějákem. Dvakrát to zkusil na nejhezčí holky ze třídy, dvakrát dostal košem, a tak se radši rychle vrátil ke svým klystronům. Nějaký nakonec přece jen sehnal, předešel dobu a doma postavil mamince jakéhosi předchůdce mikrovlnné trouby.
***
„Pavel a Petra, Jarda a Božena, Prokop a Vendula...“ Na jaře třetího ročníku se jelo na chmel. Ne, to není omyl, nešlo totiž o trhání, ale o navěšování. Jelo několik tříd, profesoři nás rozdělili do dvojic, poslali na chmelnici a vše mohlo začít. Kluk vzal do ruky háček, přidělal na něj tenký drát, tyčí to zaháknul nahoru na nosný drát, dívka odcvakla druhý konec štípačkami a speciálním rýčem uchytila do země. Sláva, chmel se měl o co ovíjet, a přitom nikdo neřešil genderovou nevyváženost naší práce.
Vendulka, nu. Holčina z humanitního déčka. O žádné dívce či ženě se nedá říct, že by byla ošklivá, na každé lze něco hezkého nalézt. Na Vendulce to rozhodně byly oči, a nakonec vždyť kobylka je užitečné zvíře a navíc krásné, zvlášť z profilu.
Na chmelnici jsme mohli pozorovat zvláštní úkaz, všechny dvojice v jednom šiku pilně navěšovaly ve svých řádcích, jen Proky s Vendulkou se vždy courali kdesi vzadu. Bodejť by se necourali, kdybyste šli náhodou kolem nich, mohli jste zaslechnout hluboké rozhovory na téma elektroniky, ve které vynikal on a dějepisu, jenž byl pro změnu její doménou. Vždy jeden hovořil, druhý ho napjatě poslouchal, a jak běžel čas, do jejich tváří se začal vkrádat zamilovaný úsměv. Co zamilovaný, to je slabé slovo, přímo roztoužený.
„Heleďte, kluci, my bychom potřebovali trochu soukromí, venku je na to zima a všude je vidět, nevíte o něčem?“ Svěřil se nám kamarádům Proky jednoho večera v hospodě, kam si nás pár již osmnáctiletých mohlo legálně skočit na jedno jediné pivo. Učinil tak ve chvíli, kdy si Vendulka odběhla na panenku.
My zbystřili, no bodejť by ne, vždyť od takového suchého vědátora nikdo nic podobného nečekal. Po chvilce se Vendulka vrátila z panenky, ti dva zaplatili, opustili nás za účelem večerní procházky a my začali spekulovat, jak jim pomoct. Kde ale sehnat na chmelu šmajchlkabinet, ve kterém by ti dva měli chvilku úplného soukromí? Nic nás nenapadalo, už, už jsme se chtěli vrátit k tématu naší oblíbené hudby, když v tom to přišlo.
„Koukejte, pánové, já vás tady už hodnou chvíli poslouchám a něco bych pro vás možná měl,“ přitočil se k nám hostinský. Byl to takový podsaditý chlapík s duší obchodníka, který hravě nosil v každé ruce věnec piv a jehož utopenci nebo zavináče byly nepřekonatelné. Zamrkal očkama, které se mu téměř ztrácely v baculaté tváři a pokračoval: „Vidím, že ty vaše dvě hrdličky jsou slušní vzdělaní lidé, tak kdyby náhodou chtěli, za čtyřicet korun bych jim na pár hodin půjčil pokoj nad lokálem. Je tam sice jen gauč, ale ten jim určitě bude stačit a musí mi slíbit, že mi tam nenadělají bordel.“
Zprávu jsme ještě týž večer předali Prokymu, kterého jsme po návratu z hospody nalezli, jak za přítomnosti šachistů dole u stolku sní na své palandě s otevřenýma očima a zamilovaně se trápí přetlakem v gatích. Vyskočil nadšením, že si málem rozbil hlavu o strop a hned nás poprosil, jestli bychom mu nepůjčili po pár pětikorunách, protože čtyřicet byl tehdy velký obnos a on by ho celý nedal dohromady. Inu, co bychom pro svého spolužáka neudělali, zvlášť když šlo o tak pikantní záležitost.
Proky se trochu strachoval, jestli se Vendulka nebude stydět a na tuto možnost přistoupí, ale jeho obavy se záhy ukázaly býti zbytečné. Hned následujícího večera vpustil hostinský zamilovaný pár dovnitř domovním vchodem, takže tito se v lokále ani neukázali.
Proky, kluk věčně zahleděný do své elektronické vědy, tedy přišel o panictví jako jeden z prvních ze třídy, dávno před námi rockery. Celá ta věc měla ještě dva zajímavé důsledky. Proky s Vendulkou na sebe po zbytek brigády sice stále hleděli zamilovanýma očima, ale práce jim začala jít od ruky a jak se s ní prve loudali, tak teď byli s navěšováním stále před námi. Druhý důsledek se ukázal, až když jsme se vrátili do školních lavic, Proky si výrazně polepšil prospěch v dějepise a Vendulka ve svém déčku ve fyzice.
***
Léta jsem ty dva neviděl a až po dlouhém čase jsem na ně čirou náhodou narazil na ulici. Chvilku jsem je pozoroval, mluvili naprosto nesrozumitelnou řečí vědátorů, ale stéle se přitom drželi za ruce a občas se dokonce zastavili, aby se mohli obejmout a něžně políbit. Kdybych se sám neozval, tak by si mě nejspíš v zaujetí svou vědou a sebou navzájem ani nevšimli.
Pozdravil jsem je tedy jako první, oba se zarazili, chvíli usilovně dumali, s kým vlastně mají tu čest. Pak se ve stejném okamžiku jejich obličeje roztáhly do širokých úsměvů, Vendulka maličko zrůžověla, Proky ji objal okolo pasu a prohlásil: „Ahoj, ty starej brachu, nebejt tehdá tý vaší rockový party, neměl bych to dneska na doživotí. Na krásný doživotí, to ti teda povím, jakože se Prokop jmenuju.“ Ještě jsme prohodili pár slov, a pak když odcházeli, tak jsem se chvíli kochal, jak jim to spolu náramně sluší.
Jan Pražák
Jak jsme s manželkou vlezli na veřejnosti do postele
Sodoma, Gomora, dokážete si to vůbec představit? Že byste svou zákonnou nebo svého zákonného vzali před očima mnoha lidí obřadně okolo pasu, zašeptali: „pojď, lásko, půjdeme si na chvilku lehnout“ a odvedli do postele?
Jan Pražák
Zavřený pes v rozpáleném autě
Příhodu o lidské bezohlednosti vůči zvířeti, konkrétně psu, který byl delší dobu ponechán v rozpáleném uzavřeném autě, mi včera vyprávěla jedna moje kolegyně. Tlumočím vám ji bez dalšího komentáře, názor si můžete udělat sami.
Jan Pražák
Vyprávění citově vyprahlé ženy
„Má milá neznámá, chtěl bych s Vámi prožívat krásné chvilky něžného souznění, ve kterých budeme tajně lásku krást. Nic na tom, že vy jste vdaná a já ženatý, však se o našem štěstí nikdy nikdo nedozví. Jirka 42 let, Praha.“
Jan Pražák
Vy snad ještě používáte blinkr?
„Zprava dobrý, jestli můžeš, teď by to šlo,“ zahlásila mi moje drahá, když jsme se vraceli z dovolené a snažili se levotočivým obloukem najet z vedlejší silnice na hlavní.
Jan Pražák
Horáček a Pažout šli na gyndu aneb hrátky s (ne)přechylováním
To, že se na konci přísudku z názvu článku píše měkké i, je asi jasné každému, kdo zná pravopis. Otázkou však zůstává, co ti dva nezbedníci z dávného večerníčku o Machovi a Šebestové na gynekologii vlastě pohledávali.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Chudých Čechů ubylo, ač stále čítají milion. Potíže mají rodiny, bohatnou důchodci
Premium Domácností v chudobě v Česku obecně ubývá, ale více se mezi nimi rozevírají nůžky. Kdo se...
Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii
Premium Litva v obavě z možné ruské invaze připravuje ambiciózní obrannou linii o třech úrovních. Plánuje,...
Konfliktní debata nemá smysl. Rakušan se sejde s Fialou, Hřib se může přidat
Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice Spolu (ODS, TOP 09 a...
Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že do dvou týdnů by mělo být jasné, zda došlo k...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2268
- Celková karma 29,60
- Průměrná čtenost 1320x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.