Jak párek mladých lidí nakazil v autobusu starší nerudnou paní
Anebo jinak. Sedím v družném hovoru s přáteli v restauraci, jedu si jen tak osaměle metrem, případně pobývám v nějakém jiném prostředí, kde je víc lidí pohromadě. Vídám dvojice kluk s holkou, mladík s dívkou, pán s paní, kteří k sobě evidentně patří, a než aby se věnovali jeden druhému, oba jsou upoutáni ke svým mobilům. Když už nakrásně jeden něco prohodí, musí to svému protějšku dvakrát zopakovat, aby se dočkal jeho pozornosti. Taková je holt doba, jakoby si lidé byli od sebe vzdálenější, radost z toho nemám, ale nic s tím nenadělám.
O to víc mě překvapil párek zhruba sedmnáctiletých zřejmě studentů, který se mnou jel minulý týden odpoledne autobusem z Prahy. Nastoupil jsem jako jeden z prvních, usadil se na čtyřsedačku k okénku a místo vedle mě zaujala postarší podmračená dáma. Netuším, co se jí přihodilo, snad měla v práci špatný den, možná se ráno pohádala s manželem či měla starost o někoho blízkého nebo jen prostě byla taková nerudná od povahy. Usedla, zamumlala cosi hanlivého na adresu řidiče, neb už jsme měli celou dlouhou půlminutu zpoždění, absolvovala krátký telefonát, v němž kohosi sjela na tři doby, ztichla a nasadila nesouhlasný výraz se všemi a se vším.
Těsně, než se dal autobus do pohybu, doplnil naši čtyřsedačku kluk s holkou, oba zhruba sedmnáctiletí. On docela dlouhán usedl naproti mně, až jsme měli co dělat, abychom se poskládali nohama na podlaze bez vzájemného pokopání. Ona blonďatá subtilní zaujala místo do uličky a natěsno se na něj namáčkla. Čekal jsem klasiku, tedy že oba vytáhnou mobily a začnou vesele šmrdlat prsty po displejích.
Leč nedočkal jsem se, ti dva se postarali o scénu poněkud jinou. Celou první stanici se s nezaměnitelnými úsměvy zamilovaných drželi za ruce. Poté si dívka položila hlavu na mladíkovo rameno, on ji něžně objal a začal vískat ve vlasech. Po dalších několika zatáčkách to ona nevydržela, vymanila se z jeho objetí, natočila se a nastavila mu ústa k dlouhému polibku. Nebudu jejich intimity na veřejnosti detailně popisovat dál, abych nebyl nařčen ze šíření pornografie, řeknu jen, že došlo i na nenápadné hlazení hrudníku, což dívka kupodivu neodmítla slovy: „tady ne,“ jen zamaskovala mladíkovu ruku svou paží.
Když se jejich vystoupení chýlilo k závěru, on se ujistil tichou otázkou: „opravdu jsou vaši pryč?“ Ona se na něj místo odpovědi mnohoslibně usmála, sotva znatelně přikývla a položila mu prst přes ústa, jako aby jejich následné konání takhle na veřejnosti naplno neprozrazoval. Pak už se jen zvedli, protlačili ke dveřím autobusu, vystoupili, vzali se za ruce a houstnoucím šerem spěchali kamsi do neznáma. Nebo lépe řečeno člověk ani nemusel oplývat příliš bujnou fantazií, aby si dokázal snadno domyslet, kam tolik pospíchají a jaké činnosti se tam budou věnovat.
Zajímavé bylo pozorovat důsledky jejich počínání na nás nezúčastněných, tedy na mně a na oné nerudné paní, sedící po mém boku. Já byl několikrát zjevně neúmyslně zlehka načutnut mladíkovýma dlouhýma nohama a snažil jsem se dělat dvě věci najednou. Jednak mu uhýbat, abychom se na tu podlážku nějak vešli a zadruhé kroutit očima do všech možných i nemožných stran, abych na jejich intimity nečučel jako hlupák.
Nerudná paní to měla o něco složitější, protože během té nedlouhé chvilky zřejmě prošla jakousi vnitřní proměnou. Zpočátku, když se mladí jen drželi za ruce, seděla bez hnutí vzpřímená jako pravítko a hleděla strnule před sebe. Ve chvíli, když si dívka položila hlavu na mladíkovo rameno a on ji vískal ve vlasech, paní několikrát znechuceně trhla hlavou dozadu. Když došlo na líbačku, vytřeštila oči, jakoby nemohla uvěřit tomu, co právě vidí a zcela překvapivě a naprosto neočekávaně zjihla ve tváři. Ke konci ve chvíli maskovaného hlazení hrudního koše, paní své oči dočista zavřela a zatvářila se, jakoby se jí náhle v mysli promítly nějaké dávné veskrze příjemné vzpomínky.
Další zastávku po mladých došlo i na mě, musel jsem vystoupit, opatrně jsem tedy obešel původně nerudou paní a vyřkl takové to klasické sousloví: „s dovolením… děkuji… na shledanou.“
Paní se na mě nepřítomně podívala a byvši nakažena náladou mladé dvojice poněkud mimo kontext tiše se zasněným výrazem zanotovala pár veršů z dávné písničky Milenci v texaskách: „Kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí.“
Navzdory náročnému dni a lehkému autobusovému okopání jsem kráčel domů s přející dobrou náladou. Potěšilo mě, že moderní technika, odcizující lidi nebo přesouvající jejich kontakty do virtuality, není všemocná a stále se najdou tací, kteří se chovají nemlich stejně jako my, když jsme byli mladičtí. Přiznám se otevřeně, že jsem se těšil na svou drahou a napadlo mě, že i ta starší původně nerudná paní se možná teď na někoho těší.
Jan Pražák
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