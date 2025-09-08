Jak najít partnera nebo partnerku na celý život
Obcházeli byste je, vybírali očima a intuicí, na přiložených lístcích pročítali, jak je kdo starý, jakou má povahu, co se mu líbí či nelíbí, dokonce byste se mohli poradit s přítomným personálem. Pokud by vám někdo padl do oka, mohli byste si ho vzít na chvíli z kóje ven, pořádně si ho prohlédnout, popovídat si s ním, i drobné dotyky by byly povolené.
Nu, a když byste nalezli toho pravého či tu pravou, sepsali byste s personálem smlouvu, v níž byste se mimo jiné zavázali, že pokud by to náhodou neklaplo, museli byste ho vrátit na původní místo. Pak už byste jen zaplatili nevelký poplatek a odvedli si svůj vysněný idol domů.
Že bezbřeze kecám a utahuju si z vás? Že žádné takové místo nemůže existovat a pokud vám o něm píšu, tak jsem se zbláznil? Nikoli, mluvím pravdu a nic než pravdu, dokonce byste si mohli odvést ne jenom jednoho, ale klidně dva, případně i tři. Fakt nevěříte? Nu dobrá, připouštím, že s lidmi by to asi nešlo, ale s kočkami rozhodně ano. A kde? Nejlépe na nadcházející umísťovací výstavě útulkových koček, která se uskuteční už tuto neděli 14. září od 11 do 16 hodin v klášteře Gabriel Loci na pražském Smíchově v Holečkově ulici 10.
No jo, jenomže budeme-li se snažit pozorováním, rozhovorem nebo i krátkým fyzickým kontaktem odhadnout, který z nich by pro nás byl tím pravým kamarádem a společníkem na celý jeho život, nebude to tak jednoduché. Musíte v nich tak trochu „číst mezi řádky,“ zvlášť když se většinou jedná o koťata. Zkusme si to trochu rozebrat.
„Támhleto kotě je nejaktivnější, loví granule v misce, honí je po kleci, a jakmile mě zmerčilo, začalo prostrkovat packu ven, to si vezmu.“ Fajn, nejlepší volba, s ním se nudit opravdu nebudete. Postará se o vaši fyzičku, denně ho budete sundávat ze záclon pod stropem a budete se s ním honit po bytě. Dokonce vám bude dělat pravidelnou drápkovou masáž, až vám bude šplhat po oblečení nebo vám skočí z vysoké skříně na hlavu. Prostě ideální parťák pro aktivní lidi.
„Jémine, tahle kočička tak pěkně papá, ta to má stejně jako já, vezmu si ji.“ Super, ta je přesně pro vás. Kdykoli přijdete domů, začne se vám otírat o nohy a hlasitým mňoukáním se vás bude snažit dostrkat do kuchyně. To samé začne provádět každou noc včetně víkendů nejpozději ve čtyři hodiny ráno. Díky ní se nikdy nezapomenete najíst, protože když už budete plnit její misku, tak vám to nedá a pochopitelně taky něco slupnete. Jednoduše tvor určený pro skutečného gurmána, jakým jste právě vy.
„Vida, tohle bude klidný kocourek, hezky si spinká v koutku klece a vůbec mu nevadí všechen ten ruch vůkol, toho si odnesu.“ Trefa, ten je přesně pro vás. Celé dny i noci vám bude ležet na klíně nebo na hrudi a uspávat vás svým hlasitým předením. Ráno vás nebude budit, s krmením rád počká, až sami vstanete, ale pak se vám hned vrátí na klín a nebude vás chtít pustit do práce nebo někam ven. Naučí vás, že není potřeba nikam chodit, zaměstnání lze vykonávat z domova a nákup vám dovezou. Ideální typ pro vás, pokud máte pohodlnější povahu, budete jako jedno tělo a jedna duše. Navíc vás bude pečlivě léčit svým živočišným teplem, pokud by to náhodou nedej bože bylo potřeba.
Takových příkladů kdo se ke komu hodí nejvíc, by se asi dalo najít bezpočet, ale pozor. Kočky jsou od přírody svébytní tvorové, kteří si zásadně dělají, co se jim zlíbí, a co nechtějí, k tomu je prostě nedonutíte. Takže navzdory všem uvedeným radám může být ve skutečnosti všechno úplně jinak a vy se dočkáte překvapení. Jedno vám však můžu z vlastních letitých zkušeností soužití s kočkami garantovat, vězte, že každé překvapení od nich je příjemné a zábavné. Třeba taková čerstvě ulovená myš, nabídnutá k snídani jako poděkování za péči, nad tu fakt není.
Teď malý kočičí vzorek, z čeho budete moct vybírat, na výstavě jich bude pochopitelně mnohem víc (autorkou fotografií je paní Dana Javůrková, předsedkyně pořádajícího Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko).
Tříměsíční bráškové Kubíček a Lupínek by se rádi umístili společně, ale není to podmínkou.
Tříměsíční kamarádi Sisinka a Kája jsou na sebe zvyklí a nejradši by našli nový domov spolu.
Čtyřměsíční Matýsek hledá nový domov s kočičím kamarádem nebo kamarádkou.
Čtyřměsíční Prófa bude v nové rodině vděčný za kočičího společníka.
Čtyřměsíční hravý Ricky touží nejen po lidské, ale též po kočičí společnosti.
Desetiměsíční Viktorka by strašně moc potřebovala novou lidskou a kočičí rodinu.
Pětiletý mazlivý jednooký Lubík může být doma jedinou kočkou, ale kamaráda nebo kamarádku by uvítal.
Tak mi odpusťte, jestli jsem vás na začátku trochu zmátnul a v neděli se rozhodně přijďte podívat. Třeba naleznete toho pravého parťáka na celý jeho život, který tam už netrpělivě čeká právě na vás.
Jan Pražák
