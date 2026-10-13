Jak Maruška potřebovala přebalit
Nicméně už ji znám natolik, že jsem se to pokusil obrátit v humor: „Samozřejmě, půvabná dámo, udělám pro tebe vše, co bude v mých silách. Pokud ovšem nebudeš chtít, abych se tady přede všemi postavil na hlavu, to už bych asi fakt nedal.“
„Neboj, nic tak krkolomného po tobě nežádám,“ pokračovala moje společnice stále bez úsměvu. „Bude to jednoduché, kdysi jsi to určitě dělal, zvládneš to i dneska. Chtěla bych, abys mě přebalil. Jako miminko, víš?“
Rozhlédl jsem se kolem sebe, u vedlejšího stolku seděl párek mladých lidí, opodál dvě dámy středního věku na druhé straně starší pán, který nás akorát pozoroval. „Maruško, na panenku mě s tebou nepustí, tak leda tady. Seš si opravdu jistá, že si chceš nechat opečovat svá nejintimnější místa před zraky všech ostatních hostů? A proč to vůbec ode mě požaduješ?“
„Pro... protože jsem se v posledních dnech znova narodila, a hned dvakrát za sebou, takže jsem úplně maličká.“ Konečně se má krasavice krátce uchechtla, zablýskala očima, ale pak hned zase zvážněla.
„Povídej, holka, přeháněj, prosím,“ zažadonil jsem slovy, na která Maruška očividně čekala.
***
Víš, Honzo, před časem se mojí mamince udělala bulka v podpaží. Já se šíleně vylekala, no nediv se, a šupem ji hnala na různá vyšetření. Absolvovaly jsme toho celkem dost, doktoři si pořád nebyli jistí, a teprve před týdnem padla konečná diagnóza: benigní neškodná cysta.
Vracela jsem se od ní domů z Jižních Čech, byla jsem šťastná, div si nezpívala za volantem, když se to najednou stalo. Úzká klikatá silnice v lese, na mojí straně prudký sráz dolů a ze zatáčky se na mě vyřítil auťák, jel úplně prostředkem. Napřed jsem na něj blikla, pak zatroubila, neuhnul, tak jsem se namáčkla co nejvíc vpravo, až už jsem cítila, že se skoro řítím dolů. No, nakonec jsem měla kliku, odneslo to jen zrcátko, a myslíš si, že zastavil? Ani náhodou, asi to auto ukradl nebo byl ožralý nebo zfetovaný.
„Marie, Marie,“ začala jsem mluvit sama k sobě, když jsem kousek dál zastavila na začátku lesní cesty, vylezla ven a sedla si na pařez. „Vždyť ty ses právě podruhé narodila, víš, co se mohlo stát, kdyby ses zřítila dolů? Co to dneska jezdí za lidi? Tohle není poprvé, co tě někdo málem smetl ze silnice. Asi bys měla vrátit řidičák. Měla bys pokoj a nechala se vozit tak, jako to dělá celkem dost ženských, které znáš.“ No nic, pak jsem se dala nějak dohromady, nasedla zpátky a jela domů. Frantovi jsem to kvůli tomu zrcátku říct musela, radši bych to nedělala, strašně se vyděsil, ale zachoval se jako chlap. Snažil se mě uklidnit a hned druhý den to nechal opravit.
Fakt jsem uvažovala, že přestanu řídit, když asi o tři dny později u nás v osm večer zoufale zazvonila stará sousedka s malou čivavou v náručí: „Paní Maruško, moc vás prosím, Rudíkovi se dostal míček na hraní do krku, dusí se mi, mohl by mě s ním váš Franta hodit do Stodůlek, tam mají otevřeno? Já vám to samozřejmě zaplatím.“
„Franta má odpolední, vezmu vás tam já, jedeme.“ Neváhala jsem ani vteřinu. Vyrazili jsme, v ordinaci byli za chvilku, pan veterinář jen kouknul, popadl jakýsi nástroj a míček byl v mžiku venku. Pak prohlásil, že to bylo o fous, Rudíka prohlédnul, dal mu něco na uklidnění, souseku varoval, ať si na tyhle věci dává pozor, zkasíroval ji a my mohli jet zpátky domů.
Sousedce spadl kámen ze srdce, že se musela otřást celá Praha, však krom té čivavy nikoho nemá. Cestou jsme si povídaly, já měla ještě v živé paměti tu příhodu se zrcátkem, tak jsem si dávala setsakra pozor. No, toho blbce, co se na nás vyřítil na křižovatce z vedlejší zpoza rohu domu, jsem uhlídat nedokázala a uviděla ho až na poslední chvíli. „Brzdit nemá cenu, to koupíme přímý zásah zboku, zkus plyn,“ prolítlo mi hlavou. Tak jsem na to dupla, naštěstí měla podřazeno, auto poskočilo, ujela jsem mu, ale stejně to bylo o pár centimetrů. Sousedka jen vyjekla a seděla jako zařezaná, Rudík pod sedativy to naštěstí prospal na jejím klíně.
Dojely jsme domů, peníze za benzín od sousedky jsem odmítla, vešla do obýváku a zhroutila se do křesla. „Mám já tohle zapotřebí? Zase se po pár dnech podruhé narodit?“ Nalila jsem si panáka, Honzo a zašprajcovala se: „Nemám, ale ten řidičák vracet nebudu! Nechci začít být závislá, jestli mě někdo někam odveze. A co když se zas něco stane? Vždyť dneska by to ten pes nemusel přežít! Co jestli příště nepůjde o psa, ale o člověka?“ Nu, takhle jsem tam mudrovala sama se sebou, až přišel Franta z odpolední. S tou sousedkou a Rudíkem jsem se mu pochlubila, ale zbytek jsem taktně zamlčela, prostě jsem ho nechtěla vystrašit podruhé za sebou.
***
„Vlastně promiň, svého Frantu šetřím, ale na tebe jsem to vysypala s plnou parádou, nezlobíš se na mě viď?“ Uzavřela Maruška svoje vyprávění. Zřejmě se jí muselo ulevit, protože teď už se do její tváře vloudil potutelný úsměv.
„Ale kdepak, má milá,“ odpinknul jsem ji, „copak se člověk může zlobit na takovou skvělou žensk... totiž chci říct na dvakrát čerstvě narozené miminko? Ale v jednom tě zklamu, Maruško, to přebalení nechám tvému Frantovi, hlavně si cestou domů nezapomeň koupit plínky.
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