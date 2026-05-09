Jak jsme se manželkou poprali kvůli pár minutám
Kdo mě a Soňu aspoň trochu zná jako desetiletími sehranou dvojku, tak asi jen stěží uvěří, že se něco podobného stalo i nám.
Leč začněme pěkně od začátku, a to tak, že zvoláním: „Hurá, konečně dovolená.“ Po dlouhých měsících, vlastně od loňského září nastal ten vytoužený čas týdne volna a my se vybrali do malebně krásného Pošumaví, konkrétně do příjemného penzionu kousíček od Nýrska.
„Tak na tohle jsem se těšil celý den,“ informoval jsem po příjezdu s radostí v hlase děvečku pro všechno v podobně majitele, který mi načepoval nejlepší pivo na světě. Nebudu jmenovat, ale určitě víte které. Pak už to šlo ráz na ráz, ubytování, informace o čase večeře a snídaně, však to znáte. Krom nás dvou v penzionu pobývala sehraná partička cyklistů, kteří tam jezdí už několik let a kteří zároveň oplývají příjemně veselou družností.
„Tak kam zítra?“ Zazněla otázka přímo hamletovská. „Být či nebýt?“ Respektive „Jít či nejít?“ Anebo „Jet či nejet.“ Inu, všichni jsme si odpověděli po svém, cyklisté naplánovali výjezd až kamsi do Bavor a my pěší poněkud skromněji túru po kopcích v nejbližším okolí. Všemu našemu plánování byl pochopitelně přítomen i zdejší nejvyšší šéf Karel se svou družinou, aby zkušeně zkontroloval, zda jsme nepřecenili své síly.
Výjezd i výšlap byl sice fajn, ale znáte to, člověk míní, pánbůh mění, a jak se po návratu ukázalo, Karel nás tak docela neuhlídal. Zřejmě toho dne došlo k jakési fyzikální anomálii, kilometry byly delší než obvykle nebo co já vím, prostě jsme se před večeří sesedli na terase před penzionem poněkud uťapaní. U orosených půllitrů tam odpočívalo pár cyklistů a do toho jsme dorazili my dva se Soňou.
A pak to přišlo, já nenápadně mrknul na tu svou a ona jenom tak zlehoučka kývla hlavou, aby si toho nikdo nevšimnul. Prostě léty sehraný signál, že jim jako sehrajeme divadýlko.
„Koukám, že jste si nechali načepovat jedno před večeří, chutná?“ Nahodil jsem udičku.
„No jasně, že chutná, bodejť by nechutnalo po tolika kilometrech,“ ťuknul si do návnady takový postarší cyklistický šprýmař.
„Inu, že bych si taky dal? Já vám vlastně nevím,“ zapochyboval jsem s okatě tázavým pohledem na Soňu.
„Co vám v tom brání?“ Povzbudil mě ten dobrý muž.
„Vlastně nic, jdu si pro jedno, Soni, nevadí?“ Jakože jsem si dovolil dost.
„Honzo, to myslíš vážně? Teď šest minut před večeří? Copak to nemůžeš tu chvilku vydržet?“ Plynně vplula do role semetriky s válečkem moje drahá.
Schlíple jsem se posadil jako nějaký podpantoflák. Cyklisté zmlkli, koukali jeden na druhého, pak na Soňu, na mě a co jako teď bude dál.
„No jó, ženská,“ zvesela jsem po chvilce napětí vynesl žolíka.
„Ehm, no, zrovna tohle jsem si myslel, akorát jsem se to netroufnul vyslovit,“ ozval se jeden z cyklistů a poněkud omluvně pohlédl na svou společnici.
Soňa se pro větší zmatení publika napřed zamračila, vzápětí uchcechtla, a poté pravila: „Tak počkej, nechám nám načepovat oběma.“
„Cože, vy mu to pivo vážně chcete přinést?“ Zareagovala cyklistka poté, co se má drahá překvapivě zvedla, jakože odpluje dovnitř k výčepnímu pultu.
„Jasně a sobě také, přece na něj nebudu závistivě koukat,“ opáčila s ledovým klidem má drahá a za chvilku dorazila s dvěma plnými půllitry.
Později po večeři jsme se šli projít a míjeli stůl, u nichž byli sesednuti teď už úplně všichni cyklisté. Když jsme se přiblížili, ztlumili hovor a my se Soňou zaslechli jen úryvky tichého špitání:
„To jsou oni?“
„Ano, pst, tiše, před večeří se mezi sebou poprali kvůli pár minutám.“
„Teda já bych ti to pivo na jejím místě rozhodně nedonesla!“
„Ani bych se tě neptal a došel si pro něj sám!“
„Mlč už. A jestli si myslíš, že večer něco bude, tak na to zapomeň!“
Jó, tak už to bývá, takové zprávy se šíří rychlostí blesku, bobtnají, mění se ve fámy a člověk má obrovské štěstí, když jde jen o nevinné pivo na dovolené. Ještěže byl mezi námi kocourek Karel, který vše sledoval s naprostým stoickým klidem.
Jan Pražák
Když se cesta změní v cíl
Seznamování se ženami byl pro mě vždycky problém. Záviděl jsem svým spolužákům a později kolegům či kamarádům, že jim většinou stačilo jen pár šikovně volených slov a jejich nový vztah se hned začal slibně rozvíjet.
Jan Pražák
Vadí vám tykání v reklamách?
„Tohle musíš mít! Když si ještě dnes objednáš dvě balení, dostaneš od nás jako dárek třetí zadarmo! Tak neváhej už ani vteřinu, zbývá posledních pár kousků, levnější a lepší nikde neseženeš!“
Jan Pražák
Nenávist
Nevím, jestli si někdo dovede představit zoufalství matky, které zemře její vlastní dítě. Můj syn Ruda zahynul při dopravní nehodě nedlouho před tím, než by oslavil deváté narozeniny. Zabil se, když jeli s tátou na výlet.
Jan Pražák
Do Prahy za kočkami
Jenom tak na nezávazný lov někam do vinárny nebo rovnou na jistotu do nočního klubu? Ale kdepak, výpravu do metropole za dvounohými kočkami přenechám jiným, já se zajedu podívat na ty čtyřnohé.
Jan Pražák
Vrátíš mi toho muže?
Milá Haničko, byla jsi to právě ty, kdo se z nás dvou sester vyhříval na výsluní, zatímco já se musela spokojit s životem ve tvém stínu.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Větrníky? Chci, aby obce měly větší vliv, říká krajský radní Fišer
Pozdvižení na mnoha místech v Česku vyvolalo nedávné zveřejnění návrhu mapy takzvaných...
Galerie musí být zábavná i pro mladou generaci, říká její nová ředitelka
Galerie umění v Karlových Varech by se měla víc otevřít veřejnosti a mladým lidem, a to i s...
Názory na sjezd sudetských Němců se v jihomoravských "Sudetech" různí
Pohled na vztahy Čechů a Němců mezi starosty jihomoravských měst a obcí, které se za druhé světové...
Děti si ve Starém Městě vyzkoušejí přes 20 sportů, představí se kluby z regionu
Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2343
- Celková karma 25,28
- Průměrná čtenost 1310x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.