Ideální partner?
„Odpoledne nás vezmeš na výlet, kam pojedeme, to ti ještě řeknu a cestou zpátky vysadíš maminku doma. Večer se mnou půjdeš na ples, oblečeš se, abys mě důstojně doprovázel, a tancovat budeš tak, abychom byli nejlepším párem a všichni nás obdivovali. K ostatním lidem se budeš chovat tak, abys jim nenápadně podsouval myšlenku, jaká jsem skvělá a úspěšná. Až se vrátíme, půjdu spát a ty budeš pokračovat na mém důležitém projektu do práce, abych ho mohla co nejdřív odevzdat.“
Takhle jsem to Robertovi nalajnovala, sotva jsem v sobotu ráno otevřela oči, on jen poslušně přikývl a začal plnit první z úkolů. Musím uznat, že je opravdu dobrý. Nezná slovo únava, vše bez jakéhokoli odporování zvládá, jak po něm chci a nikdy se se mnou nepře. Mohlo by se zdát, že je s ním trochu nuda, když se chová, jakoby neměl vlastní názor, ale já jsem dominantní a vyhovuje mi to. Však mi ho taky na výletě maminka pochválila, ptala se na spoustu věcí, ale já jí úplně všechno neřekla. Ples dopadl k mé naprosté spokojenosti a v neděli ráno mi Robert předložil dokončený projekt do práce tak, abych ho mohla hned následující den odprezentovat.
Teď vás možná napadá otázka, jak jsem k tak ideálnímu chlapovi přišla. Vlastně náhodou. Poté, co jsem zavrhla všechny předchozí partnery, kteří mi v lecčem nevyhovovali, a rozjela to v různých seznamkách, všimla si mě jedna společnost. Ti lidé mi nabídli zařazení do experimentálního programu, a když jsem souhlasila, poslali mi podrobný dotazník, jak bych si svého budoucího partnera představovala s tím, že mi ho obstarají. Rozhodla jsem se to zkusit, bylo to zdarma a vycouvat z toho přece můžu vždycky. Součástí byla i jedna další noticka navíc, ale o té později.
Asi po měsíci mi poslali fotografii Roberta s popisem všech jeho povahových a fyzických vlastností a s nabídkou, abych si určila, kdy a kde se s ním chci poprvé sejít. Pak už bude prý všechno záležet na mně, pokud se mi Robert zalíbí, mohu si ho nastěhovat domů, jakmile se k tomu rozhodnu. V závěru mi popřáli mnoho štěstí a nezapomněli zdůraznit, jakou mám kliku, že jde o experiment, protože jinak by mě to celé stálo obrovskou spoustu peněz.
Ale co city? Nějaké zamilování, postupné sbližovaní nebo tak podobně, to vám v tom neschází? Mně to v téhle fázi nechybělo, věděla jsem, co chci, Robert přesně odpovídal mým požadavkům, tak jaképak copak, jsem přece žena činu. Sice mu z podstaty věci trochu chyběly emoce, respektive je uměl projevit jen, když jsem si mu o to řekla, ale budiž, plně je dokázal nahradit vším ostatním. Navíc sám byl až neskutečně nenáročný.
***
„Roberte, proboha, volali mi ze špitálu, že maminka dostala vážný infarkt a je v kritickém stavu. Musím za ní okamžitě zajet, viď, že pojedeš se mnou?“ Ano, jsem silná žena a přiznávám, že i dost samolibá, ale tohle mě dostalo do kolen. Maminku opravdu miluji a představa, že bych o ni mohla přijít, ve mně probudila dávno zapomenutou bezbrannou malou holčičku, která se najednou potřebovala o někoho opřít.
„To je mi líto, Markéto, pojedu s tebou, mám řídit? Nechceš se před tím pomilovat?“ Odpověděl Robert s účastným výrazem ve tváři, ale já věděla, že jen rychle vybral, jak to má zahrát.
„Pomilovat? Blázníš?“ Odsekla jsem, ale hned jsem si uvědomila, že vlastně neblázní. Jen uvažuje podle zaběhnutého schématu, který mu říká, že když mám problém, tak se nejlíp odreaguji právě sexem. Jenomže on nechápe, že není problém jako problém.
Nebudu to protahovat, následující týdny pro mě byly nejtěžším obdobím v mém dosavadním životě. Maminka navzdory veškerému úsilí lékařů zemřela, já proseděla celé dny u jejího lůžka kromě poslední fáze, kdy už mě k ní ani nepustili. Pak následoval pohřeb včetně všeho smutného zařizování, které si dovede představit jen ten, kdo něco podobného prožil. Robert se mi sice snažil pomáhat, ale aby mě dokázal psychicky podržet, na to prostě neměl.
„Roberte, teď bych chtěla, abys ke mně byl úplně upřímný,“ řekla jsem mu, když jsme se vrátili domů z pohřbu. „Máš ty mě opravdu rád? Miluješ mě nebo to všechno jen předstíráš tak, jak ti to velí tvůj humanoidní mozek se zabudovanou umělou inteligencí, nepřetržitě napojenou na sít?“ Vlastně jsem se ani nemusela ptát, jeho odpověď mi byla tak jako tak jasná.
„Markéto, je mi opravdu líto, co se stalo, ale skutečnou lidskou útěchu ti poskytnout nedokážu. Umím udělat vše, oč si řekneš, co je mých technických možnostech a co mi dovoluje kodex chování nás humanoidů. Skutečné lidské city však nemám a už tím, že ti to takhle otevřeně říkám, se dostávám na samou hranici toho, co mám povolené. Mohu pro tebe teď něco udělat?“
„Jo, můžeš, seber si svých pět švestek, vypadni a vrať se zpátky tam, kde tě vyrobili!“
***
Upřímně se přiznám, že odchod mé milované maminky mě hluboce zasáhl a v kombinaci se závěrem vztahu s humanoidem ve mně nastartoval hlubokou proměnu. Cítím, že za cenu ztráty prakticky stoprocentní sebejistoty ztrácím i díl své samolibosti a stávám se vnímavější vůči ostatním lidem. Jsem tomu ráda, a pokud si najdu nějakého dalšího muže, budu na něj nazírat úplně jinýma očima. Klidně ať má své chyby, však i já je mám. Pokud mě bude opravdu milovat, ráda mu odpustím, když třeba po sobě zapomene umýt sprchový kout nebo podobnou prkotinu, vždyť jsme jenom lidé. Jenom lidé? Nikoli, máme obrovskou výhodu, že můžeme být lidé.
PS: Vážení čtenáři, pokud mě teď podezíráte, že jsem si tenhle příběh bohapustě vymyslel, tak se vám kajícně přiznávám, že máte pravdu. Nicméně s humanoidními partnery se už dnes začíná experimentovat a nejspíš je jen otázkou času, kdy začnou opravdu vstupovat do našich životů. Chtěli byste takového nebo takovou? Já jsem asi nemoderní staromilec, ale rozhodně bych nic jiného než skutečnou ženu nechtěl.
Jan Pražák
Zoufalý pokus o záchranu manželství
Milena až příliš hlučně odložila myš, jakoby se právě rozhodla k něčemu důležitému, otočila se i s židlí ke mně a po kratičké chvilce váhání přišla s opatrnou otázkou: „Zdeňku, už sis nějakou našel nebo jsi pořád volný?“
Jan Pražák
Zůstat u maminky nebo se přesunout do péče partnerky?
Maminka: Pochybuju, že se od Miloše někdy dočkám vnoučat. Do ženských se nikdy moc nehrnul, a když už, žádný vztah mu dlouho nevydržel. Pokaždé jsem měla pocit, že to nebere nijak extra vážně.
Jan Pražák
Dobří rodiče ještě nevymřeli
„No jo, kamaráde,“ poklepal jsem přátelsky své auto po kapotě poté, co jsem se před pár týdny vrátil s čerstvě vylepenou známkou. „Ty už máš technickou kontrolu zdárně za sebou, ale mě to teprve čeká. Drž mi palce. Vlastně kola.“
Jan Pražák
Článek pro kočku. Vlastně pro kočky
Středa, státní svátek. Než abychom šli někam oslavovat nebo aspoň vyrazili na výlet, usnesli jsme se se Soňou, že si uděláme klidný domácí den. Stejně to venku studeně táhne, teplota těsně nad nulou, ale doma je příjemné teplíčko.
Jan Pražák
Mezi chlapy o ženských
Hele, Jirko, poraď mi. Nebo počkej, nech mě chvilku povídat, a potom mi řekneš, co si o tom myslíš. Už jsme dost dlouho kolegové a kámoši, abys věděl, že já mám toho našeho čtyřletého kluka doopravdy rád.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Šumperskou nemocnici posílí Filipínci. K pacientům se chovají jako k rodině
Nemocnici Šumperk posílí patnáct zdravotníků z Filipín. Mají zmírnit pracovní zátěž současných...
Desítky kaprů za šest dní, ale vysněný obr nikde. Elitní kaprař popsal lov na Orlíku
Čtrnáct záběrů za den, kapři z hloubky 23 metrů a souboj, při němž si myslel, že má na háčku...
Centrum dětí a mládeže v České Kamenici vede děti ke zdravému stravování
Školní jídelna Centra dětí a mládeže (CDM) v České Kamenici na Děčínsku nabízí dětem kromě hlavního...
Když jde o život, rozpaky stranou. Červený kříž chce figurínu s prsy
Figurínu s realistickým ženským hrudníkem, na níž by lidé trénovali resuscitaci a použití...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2397
- Celková karma 23,97
- Průměrná čtenost 1301x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.