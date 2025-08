Horáček a Pažout šli na gyndu aneb hrátky s (ne)přechylováním

To, že se na konci přísudku z názvu článku píše měkké i, je asi jasné každému, kdo zná pravopis. Otázkou však zůstává, co ti dva nezbedníci z dávného večerníčku o Machovi a Šebestové na gynekologii vlastě pohledávali.

Odpověď je celkem jednoduchá. Horáček s Pažoutem dokončili nejen třetí bé, ale i celou základní školu, a poté si střihli gympl. To už z nich dávno vyprchalo rošťáctví, oba zmoudřeli a rozhodli se, že nastoupí na medicínu, aby se z nich jednou stali lékaři a mohli pomáhat nemocným spoluobčanům. Nu a v rámci svého studia byli vysláni na praxi (nebo jak se tomu u mediků říká) do fakultní nemocnice. Prošli několik oddělení, na jednom pobyli déle, na jiném míň, až se dostali na chirurgii.

„Krucinálfagothimllaudonalelujá, co se to dneska děje, to jsou snad skvrny na slunci nebo co?“ Zaklel si od plic stařičký primář chirurgie, když mu ten den předhodili z urgentního příjmu už asi desátou frakturu za sebou. „Kolega má dovolenou, kolegyně zůstala doma s angínou, vůbec nestíhám, kdyby tu byli aspoň Horáček s Pažoutem, aby mi podávali sádru a drželi dlaby. Kde se vlastně ti dva študáci flákají, sakrblé?“

Pan primář byl sice na zlomeniny machr non plus ultra, ale jak vidno, nechodil pro slovo daleko. Teď vzal do ruky telefon, vymačkal vrchní sestru (teda číslo na vrchní sestru, aby nedošlo k omylu), ale nedovolal se, neb jí se mobil akorát před chvilkou totálně vybil. Skočil tedy na moment k počítači, dotaz na Horáčka s Pažoutem jí poslal mailem, a hned potom se vrhnul na nejbližší ulnu. Tedy ne na žádnou ženštinu s touto přezdívkou, ale na zlomenou loketní kost, a to tak, že dokonce tříštivě.

„Pane primáři, Horáček s Pažoutem šli na gyndu a už se k nám nevrátí. Vím, co se děje na příjmu, za pět minut jsem u Vás, abych Vám s tím vším pomohla, Dáša.“ Dostalo se panu primáři okamžité odpovědi.

Vrchní sestra Dáša byla nejen velmi uctivá, jak vyplývá z velkých V v jejím mailu, ale též velmi pracovitá a šikovná, takže pan primář s její pomocí všechny ty fraktury zvládnul, přestal sakrovat a dokonce se začal usmívat.

Potud je tedy vše v pořádku jak po stránce pravopisné, tak i po té věcné.

***

No jo, jenomže kdyby ono to bylo tak jednoduché. Život šel dál, Horáček s Pažoutem dostudovali, a jelikož to byli kámoši už od základky, otevřeli si spolu ordinaci a stali se z nich praktičtí lékaři. Tedy nevím, jestli byli praktičtí i v ostatních věcech v životě, ale praktická doktořina jim rozhodně sedla.

Jo a taky se ti dva někdejší kujóni oženili, Horáček si vzal Jarmilu a Pažout Petru. A jelikož šlo o moderně smýšlející holčiny, tak sice obě přijaly příjmení svých novomanželů, ale odmítly si je nechat staromódně přechýlit s odůvodněním, že přece nejsou sto let za opicemi. Takže se z jedné stala Jarmila Horáček a z druhé Petra Pažout, sice mě to coby staromilce poněkud tahá za uši, ale co už, člověk holt musí jít s dobou.

Jarmila s Petrou v té době pracovaly v administrativě jedné menší firmy na výrobu nábytku, jejíž majitel byl pěkný pedant a pořád dokolečka tvrdil, že přísnost na zaměstnance musí být. Vyjadřoval se sice daleko distingovaněji než pan primář z chirurgie, ale to bylo jeho podřízeným houby platné, zvlášť když jednou z jeho libůstek bylo kontrolovat jejich dochvilnost.

Tři minuty po osmé se pan nábytkář podíval do aplikace, kterou si za účelem buzerace svých poddaných nechal nainstalovat, nespokojeně trhl hlavou, zamračil se a okamžitě napsal mail své asistentce, přestože tato seděla hned vedle za dveřmi. Holt jako správný pedant chtěl mít vše zdokumentované. „Vážená paní asistentko, byla byste tak laskavá a sdělila mi, proč teď v 8.03 nejsou Horáček a Pažout na pracovišti?“

„Ajajajajaj, ou, ou“ zaúpěla si asistentka menší firmy na výrobu nábytku pod fousy, přestože žádné neměla. Došlo jí totiž, že se dopustila hrubého prohřešku ve formě opomenutí, zkřížila prosty na obou rukou, aby měla kliku a šéf ji za trest nesnížil osobní hodnocení, a obratem mu poslala odpověď: „Vážený pane řediteli, hluboce se Vám omlouvám a poníženě prosím za prominutí, je to moje chyba. Horáček a Pažout šly na gyndu, hlásily mi to už předem včera odpoledne, jen já to zapomněla zavést do systému. S úctou J. Doležalová.“

Což o to, šéf omluvu své asistentky přijal, neb si všiml jejího přeuctivého tónu a hlavně onoho velkého V v oslovení, které příjemně polechtalo jeho přerostlé ego. Otázkou však zůstává, zda je v tomto případě ypsilon ve slově šly pravopisně správně, protože se sice jedná o ženy, ale marná sláva, podstatná jména podmětu jsou rodu mužského. Každopádně si to nemyslel mailový administrátor dané firmy, kterému se po výpadku systému a jeho následné rekonstrukci dostal onen mail náhodou před oči. Horáčka s Pažoutem neznal, takže netušil, že jde o ženy a pomyslel si: „No, já nevím, sice jsem jen vobyčejnej technik, kterej měl s pravopisem problémy už na základce, ale takovou hrubiznu jako ti nahoře bych tam teda rozhodně neseknul.“

Heleďte lidi z obce čtenářské, je mezi vámi nějaký odborník, který by mi dokázal tutově správně odpovědět, jestli je dobře i nebo ypsilon ve větě „Horáček a Pažout šl- na gyndu,“ když jde o nepřechýlenou Horáčkovou a nepřechýlenou Pažoutovou? Já se na to ptal leckoho, dokonce i Ájiny (umělé blb... totiž inteligence) a každý mi říkal něco trochu jiného, například, že záleží na tom, zda pisatel ví, že jde o ženy.

***

Nu, raději toho nechme a vraťme se na závěr ještě k Horáčkům a Pažoutům. Obě dámy totiž nebyly na gyndě jen tak z plezíru a svorně si odtamtud odnesly těhotenské průkazy. Takže se můžeme těšit, že se nám zanedlouho narodí další Horáček s Pažoutem. Pokud to budou oba kluci, problém se shodou podmětu s přísudkem v jejich případě nevznikne. Jenomže jestli zdědí rošťácké sklony po svých otcích a za pár let nastoupí do stejné třetí bé, tak se fakt máme na co těšit, to vám teda garantuju. A paní učitelka taky, zvlášť když nebude mít po ruce Macha se Šebestovou, kteří by ji za pomocí utrženého sluchátka tahali z průšvihů, způsobených těmi dvěma výlupky.