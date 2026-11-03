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Dobří rodiče ještě nevymřeli

Jan Pražák VIP
„No jo, kamaráde,“ poklepal jsem přátelsky své auto po kapotě poté, co jsem se před pár týdny vrátil s čerstvě vylepenou známkou. „Ty už máš technickou kontrolu zdárně za sebou, ale mě to teprve čeká. Drž mi palce. Vlastně kola.“

Ano, oba jsme šediví, oba už máme nějaká ta léta za sebou a každý sudý rok nás to čeká. Napřed auto, a hned potom mě, abych ho mohl i nadále řídit, neb jinak by mi bylo k ničemu. „V pondělí v devět hodin na Karlák na oční,“ zahlásil mi kalendář. Oční je základ, bez něj se nemá cenu objednávat k praktikovi, který dotáhne zbytek a celé to sepíše, ponovu prý elektronicky.

Cestou z náměstí Republiky na Karlák jsem absolvoval metrem, a co si budeme povídat, byv nedlouho po operaci šedého zákalu jsem se trochu obával výsledku. Nicméně mladá paní doktorka byla milá, napřed mi dala přečíst písmena ze světelné tabule jedním i druhým okem na dálku. Takové ty řádky BFLM PSVZ, které se shora dolů postupně zmenšují. Pak následoval větší, menší, ještě menší a úplně nejmenší jakýsi odborný očařský text nablízko. Ten nejmenší jsem nedal a těm větším jaksi věcně nerozuměl, jakoby byly psány cizí řečí. Nu, nakonec nějaké ty latinské výrazy tam tak jako tak byly.

Poté jsem se dle následného hodnocení své Soni dopustil faux pas. „Tak, teď mi říkejte, jaké vidíte tvary a jaké mají barvy,“ rozsvítila paní doktorka znova světelnou tabuli.

„Dole je bílé kolečko,“ prohlásil jsem suverénně a cítil se trochu jako dítě ve školce, které se těm tvarům a barvám teprve učí. „Uprostřed jsou po stranách dvě zelená plusítka,“ dodal jsem a zaváhal. „Nu, a úplně nahoře je...“ chvilku jsem si dodával odvahy... „takový červený tvar, který radši ani nebudu jmenovat.“ Inu, byla tam jak vyšitá, jenom ta svislí čárečka jí chyběla. Paní doktorka můj žert nekomentovala, ale když jsem to pak doma vyprávěl Soně, byl jsem pokárán za nemístné vtipkování, tak doufám, že jsem tu dámu v bílém plášti neurazil. Co myslíte?. Nicméně s kukadly jsem prošel a ten kámen, který mi spadl ze srdce, musel způsobit menší zemětřesení. I když se na mě ta moje asi trochu zlobila, budu ji moct i nadále s radostí vozit naším šedivým autem po výletech a dovolených.

„Takže Milan potřebuje dodělat něco do agendy pracovních cest, Karel do faktur a Katka do výkaznictví,“ vrátil jsem se do reality cestou zpátky a uvažoval, co mě teď čeká v práci. Místo metrem jsem to vzal tentokrát tramvají a v úvahách, do čeho se pustím jako první, jsem se bezmyšlenkovitě zavěsil na tyč.

„Pane, pojďte si sednout,“ vyrušil mě hlásek odhadem tak pětiletého klučiny pode mnou. Trhnul jsem sebou a uvědomil si, že ten šedivý kocour tam uvnitř mě už fakt asi není nejmladší, když tuhle větu občas slýchá.

„Děkuji, mladý muži jen seď, já jedu jen pár stanic,“ odmítl jsem s úsměvem.

„Hošík svou nabídku zopakoval, já se chystal znovu odmítnout, ale v tu chvíli jsem periferním viděním zaregistroval obličej jeho maminky, sedící vedle něj. Měla kratší hodně tmavé vlasy, půvabně začpičatělý nos a po stranách očí nakreslené drobné linky, takže vypadala trochu jako černá kočka. Výraz její tváře napůl prosebně a napůl rozhodně pravil: „Člověče, tak si sedněte, prosím vás, ať mi nekazíte výchovu.“

I usedl jsem, mladému muži znovu poděkoval a rázem zapomněl na pracovní cesty, faktury i výkaznictví. Zalil mě příjemný pocit vědomí, že kromě rodičů, kteří nechají své ratolesti dělat si všude, co chtějí, stále existují i tací, kteří je vedou ke slušnosti, ohleduplnosti a úctě k ostatním.

Když jsem se za chvilku chystal vystoupit, napadlo mě, že by ten šedivý kocour ve mně měl nějak poděkovat černé kočce za to, jak vychovává své kotě. Podíval jsem se jí do tváře, počkal, až zachytí můj pohled, kývnul hlavou, na moment souhlasně zavřel obě oči a rukou udělal nenápadné gesto s palcem otočeným vzhůru. Usmála se a já měl po letmém setkání s ní a s jejím synkem hned hezčí den.

Autor: Jan Pražák | úterý 3.11.2026 14:34 | karma článku: 9,07 | přečteno: 79x
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Jan Pražák VIP

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Psavec amatér, životní optimista, milovník svobody, prostě Střelec jak má být:-).

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