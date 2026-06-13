Dětské žblebty
Nevím, jak vy, ale přestože to dospělí nemysleli ve zlém, já tehdy ten jejich smích bral tak trochu jako úkor a dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že jde jen o nevinnou legraci.
Mohly mi být tak tři roky, bylo léto, pobýval jsem u babičky v malebném Posázaví a na víkend přijeli rodiče.
„Mami, tatí, pojedeme se koupat, prosím?“ Žadonil jsem nedělního rána pod vymetenou modrou oblohou a rychle stoupajícím sluncem. Maminka nabalila chleby s máslem a rybízovou šťávu a my mohli vyrazit buď k rybníku stařičkou meziválečnou Pragovkou, nebo pěšky k řece, ta byla blíž.
Toho inkriminovaného dne padla volba na onen vodní tok jménem Sázava, dorazili jsme na travnatý břeh, já se šťastně rozhlídnul, nozdrami nasál a hrdě s naprostou vážností zvěstoval převratnou novinu: „Je, tady krásnej řeckej vzduch!“ Bodejť by taky nebyl, když řeka po předchozích deštích tak podmanivě a lákavě voněla.
Čekal jsem uznání, jaký mám dobrý postřeh, přitakání, jaký jsem všímavý, ale místo toho se naši rozesmáli, aniž bych věděl proč. Copak tak malý capart mohl vědět, že někde je nějaké Řecko? Já se zakabonil, naši se zarazili a nastalo vysvětlování, které mi sice objasnilo existenci jakési vzdálené země, do níž jsem se svým žblebtem trefil, ale už bylo pozdě. Náladu mi spravily až babiččiny bramboráky, které nám tato vzácná dáma přichystala k večeři.
Léto se přelilo v podzim, koupání nahradilo houbaření a naši usoudili, že je potřeba malého Honzu vzít na čas od babičky do pražského bytu. Neděle večer, už padla tma, my si to šinuli Pragovkou a já se nudil. Pozoroval jsem červená koncová světla vozidel před námi, spekuloval, kdy se zas k babičce vrátím a najednou, cože to nevidím?
„Koukejte, támhle je vzešený auto!“ Hrdě jsem prohlásil jako nějaký věhlasný objevitel a svou dětskou ručkou ukazoval kamsi vlevo nahoru do tmy do polí.
A zase ten smích. Bodejť by se naši nesmáli, když jejich malá ratolest nepoznala osvětlení vzdáleného továrního komínu a považovala ho za koncová světla jakéhosi vozidla, které bylo tak důmyslně vyrobené, že se dokázalo vznést do vzduchu. Zas jsem se navzdory vysvětlování rodičů cítil zneuznán a spravila to až pohádka, kterou mi tatínek vyprávěl před spaním.
Tohle už je strašně dávno, jako by to snad ani nebyla pravda. Dnes na ten rodičovský smích nad mými dětskými žblebty vzpomínám s láskou a nostalgií, a nevím, co bych dal za to, abych ho mohl slyšet znovu.
***
Jak známo, dětské žblebty jsou dědičné, ne vždy se jim dospělí zasmějí na první dobrou a někdy dokonce dokážou vytvořit rodinný novotvar. Ukažme si to na scénce z doby, když byly naší starší dceři Janě asi tři roky a mladší Lucka ještě nebyla na světě.
Klasické nedělní dopoledne mladé rodinky z osmdesátých let minulého století, když je venku ošklivo a zůstane se doma. Má drahá manželka Soňa vaří oběd, já cosi kutím, buď natírám dveře, myju okna nebo tak podobně a Jana se mi svým dětským způsobem snaží pomáhat.
Poledne se blíží, najednou ke mně zavane lákavá vůně z kuchyně a já se obrátím na dcerku: „Jani, prosím tě, skoč za mamkou a zeptej se, cože nám dobrého připravuje k jídlu.“
Dcerka vyskočí, odběhne, za chviličku se vrátí s očima navrch hlavy a hrdě prohlásí: „Tati, máš si pospíšit, za deset minut dává maminka na stůl, budeme mít čumátko!“
„Čumátko?“ Probleskne mi hlavou. Honem odkládám štětku od barvy, respektive stěrku od oken a s představou, že snad budeme dnes jíst vepřové čumáčky rypáčky, se běžím zeptat, cože to vlastně znamená. Vysvětlení se dočkám až u stolu, když nám Soňa naservíruje chutné hovězí plátky s rýží, zalité neodolatelnou houbovou omáčkou.
Od té doby se u nás začalo říkat omáčce čumátko, tento novotvar po čase s povděkem přejala i mladší dcera Lucka, a dokonce i dnes po mnoha desetiletích se k němu tu a tam někdo z nás vrátí.
Tak co přátelé, vzpomínáte si na nějaký roztomilý žblebt, kterého jste se buď sami dopustili v dětství, nebo kterým vás obdařil někdo z vašich potomků? Neváhejte a šup s ním do diskuse, ať je větší legrace.
Jan Pražák
Markéta a její nenarozené dítě
Do jiného stavu jsem tehdy spadla náhodou nebo spíš omylem. Byl to takový příležitostný a nečekaný sex po večírku na konci dovolené s jedním libovým frajerem, kterého jsem vlastně ani neznala.
Jan Pražák
Co má žena na prsou?
„Jestlipak víš, co má žena na prsou?“ Položila mi Maruška s nevinným výrazem ve tváři naprosto nečekanou otázku, jakmile jsme se pohodlně usadili v cukrárně nad kávou se zákuskem.
Jan Pražák
Manželské paradoxy
Netuším, jak by se takový stav vztahu dal nazvat, možná pro něj mají psychologové nějaký zvláštní termín, ale já tomu říkal manželská alergie. Vyvinula se u nás postupně a vygradovala tak, že už jsme spolu nemohli dál žít.
Jan Pražák
Mohu podle zákona uzavřít manželství se svou kočkou?
Připadá vám to ujeté? Pak jste sto let za opicemi a vězte, že moderní a veskrze korektní svobodná volba výběru partnerů pro uzavření manželství dorazí v dohledné době i k nám. Čím dřív, tím líp, ať nezaostáváme za světem.
Jan Pražák
Jak jsem se přerazil v metru
Ranní metro z Černého Mostu do centra Prahy bývá obvykle dost zaplněné cestujícími, kteří spěchají do práce. Nemyslím, že by se do kanceláří, za pulty obchodů či kamkoli jinam až tak těšili, ale nějak se holt člověk živit musí.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů. Dálnice D2 u Brna je uzavřená
Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem....
Zlínská filharmonie chystá letní vystoupení, bude mít open air koncert
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravuje letní vystoupení. Na platformě zlínského Baťova...
Legendy, svist kosy i Mácha. V krkonošském Horním Maršově zní poesiomat
Básně místních umělců, staré krkonošské legendy i povídání ekologů je slyšet z prvního poesiomatu...
Pan Hračička. Majitel zámku staví pidimodely památek, teď je můžete vidět
Po ruce má chirurgické nůžky, barvy, lepidlo, pinzetu a staré kružítko, před sebou listy papíru s...
Prodej, chata 4+kk, Loutí u Rabyně
Rabyně - Loutí, okres Benešov
2 950 000 Kč
- Počet článků 2353
- Celková karma 25,15
- Průměrná čtenost 1308x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.