Článek pro kočku. Vlastně pro kočky
Tedy klidný domácí den, ono je to dost relativní. Ranní kafe se docela protáhlo, ale po něm se moje drahá odebrala uklidit komoru, která na ni už nějaký čas volala: „Pojď sem, pojď sem!“ Nu a já se chutí pustil do vaření, abych ji za její píli odměnil něčím dobrým k obědu. Z lednice se na mě usmívala vepřovka, tak jsem se jí chopil a rozhodl se pro gulášek ve stylu „co dům dal.“
„Píp, já jsem tady taky!“ Ozval se najednou mobil. „PÍP, koukej se mi věnovat!“ Přitvrdil. I odložil jsem vařečku, otevřel poštu a vyskočil na mě mail od paní Dany Javůrkové. Dámy, která zasvětila svůj život opuštěným kočkám. Byla v něm prosba o pozvánku na umísťovací výstavu, doprovodný text, který zde odcituji a několik jmen. Ta patří kočkám čekatelkám na nové domovy a zde poslouží jako malý vzor pro návštěvníky, kteří se rozhodnou přijít.
Umísťovací výstava koček se koná v sobotu 7. listopadu 2026 od 10 do 16 hodin. Tuto výstavu pořádá Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi. Nový domov zde bude hledat asi 50 koček a koťat ze spolků a ochranářských organizací Prahy a Středočeského kraje. Přímo z výstavy si návštěvníci mohou odnést domů kočičku. Všechny kočičky na výstavě jsou očkované proti kočičím nemocem a dospělé kočičky jsou kastrované.
Přijďte se podívat, třeba se vám nějaká kočička bez domova zalíbí a adoptujete si ji. Těšíme se na vás.
Spolky, které se účastní:
- Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, z. s.
- Tlapky Mochov, z. s.
- Kralupské kočky, z. s.
- Chlupáči v nouzi, z. s.
- Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z. s.
- Hoštecké kočky, z. s.
- Depozitum u Šimona, z. s.
Rok a čtvrt stará bytová Adélka, která by nepohrdla kočičím kamarádem nebo kamarádkou.
Podobně stará Felixka, ta by též uvítala kočičí společnost v bytovém prostředí.
Pětiměsíční hravá Fifinka.
Pětiměsíční mazlivý Fred.
Roztomilý a zatím trochu bojácný pětiměsíční Tony.
Hravý, ale zatím opatrný pětiměsíční Bruno.
Dovolím si neskromně prohlásit, že sváteční oběd se vydařil, má drahá se olizovala až za ušima, i když šlo jen o guláš ze surovin, které byly akorát po ruce. Vydařil se i sváteční den jako takový, odpoledne jsem věnoval útulkovým kočkám v naději, že si lidé tuhle pozvánku přečtou a dorazí na výstavu. Tam si z široké nabídky vyberou kočičího kamaráda nebo kamarádku a postarají se, aby i on mohl trávit nejen podzimní sychravé dny doma v teple a s plným žaludkem.
Kočky mám doma prakticky celý život a dobře vím, jak dokážou oplácet lidem péči svým vděkem a pravda, někdy i ve hře maličko drápkatou nebo zoubkatou, avšak vždy upřímnou přízní a náklonností.
Poznámky:
- Autorkou použitých fotografií je paní Dana Javůrková, předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z. s.
- Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
Jan Pražák
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Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.