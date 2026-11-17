Brněnské střípky
„Fajn, což takhle listopad, ten by se mi hodil, chceš radši do města nebo do přírody?“ Dostalo se mi odpovědi.
Při představě podzimních mlžných sychravých dní se za nehty zalézajícím chladem jsme se přiklonili k té první možnosti. Soňa zapátrala a volba padla na Brno. Moravská metropole je město s hezkým centrem, příjemnými lidmi, krásnými památkami a spoustou míst, v nichž se člověk může ohřát, něco dobrého zakousnout, aj lahodného moku popít.
Ne, milí přátelé, nečekejte ode mě žádný historický či místopisný výklad, vezmu to nenáročně, nabídnu vám pár postřehů a vše se pokusím okořenit špetkou humoru. (Všechny fotky jsem spáchal vlastní rukou.)
Začali jsme trochu netradičně v ZOO, neb jen první dva dny bylo pěkné počasí se sluníčkem, skýtající naději, že fauna nebude beznadějně zalezlá. U klokanů to vypadalo na nějaký čerstvý partnerský spor, zato opička ochotně zapózovala, jako by nám chtěla říct, že ona je tam nejdůležitější. No co, lidé to dělají běžně, tak proč by nemohla opice.
Dokonce došlo i na kulturu. Interiér Mahenova divadla byl nádherný, zato hra samotná nás jaksi neoslovila. Rodinné drama Patriarcha od Juhy Jokelyho bylo příliš prošpikované politikou a vulgarizmy, než abychom jej vydrželi sledovat do konce. Neslušně jsme utekli o přestávce a dočkali se velkého pochopení u paní šatnářky, která nám vydávala bundy. Zřejmě podobně jako my nedokázala plně pochopit hloubku moderního umění.
Následující obrázky jsou z útulné kočičí kavárny. Její jméno zde nemůžu uvést, abych nedělal reklamu, tak jen napovím, že se jmenuje podle toho slavného vědce, který nedokázal rozeznat, zda kočka, která právě vlezla do krabice, je živá nebo mrtvá. Nu což, ne každý musí být nutně odborníkem na živočišný druh felis catus. V kavárně bydlí devět porůznu posbíraných bezprizorních koček, které tam mají zajištěnou péči až do konce života.
Kdo nenavštívil katedrálu svatého Petra a Pavla, ten jako by v Brně ani nebyl. A když se nad vámi rozehrají varhany, tak máte postaráno o zážitek vpravdě hluboký.
Špilberk, řečený Špilas. Pochmurné počasí nám paradoxně přineslo štěstí, odradilo ostatní návštěvníky a my měli ochotnou paní průvodkyni jen pro sebe, v jejíž společnosti jsme mohli v klidu vstřebávat všechna ta dávná staletí.
Tohle už jsou pověstné vodojemy na Žlutém kopci. Uvnitř panuje velice působivá, až tajemná atmosféra a chybí už jen skřítkové, kteří vám občas přeběhnou přes cestu. Nebo že by ta postava byla jedním z nich?
Teď pozor! To, co právě vidíte sice zevnitř i zvenku připomíná tramvaj, ale na rozdíl třeba od Plzně, Ostravy nebo Prahy to tramvaj rozhodně není. Když se zbloudilý Pražák v Brně zeptá, kde je nejbližší zastávka tramvaje, místní napřed nechápavě zakroutí hlavou, a pak ho pošle kamsi do Olomouce. Posléze se mu zbloudilého Pražáka zželí a řeknu mu: „Jestli myslíte šalinu, tak ta staví hned támhle za rohem.“
Se Soňou jsme vypozorovali ještě jeden rozdíl mezi obyčejnými tramvajemi a brněnskými šalinami. V šalinách se totiž lidé netlačí bezhlavě jeden přes druhého, nenadávají si, ale jsou vůči sobě ohleduplní a vlídní.
Tož Brnečko, na zdraví. Díky za milé přijetí, bylo nán ctí a potěšením v tobě pobýt.
Jan Pražák
Ideální partner?
Sobota ráno: „Roberte, napřed zopakuješ to ze včerejšího večera a dáš si záležet, abys mě pořádně uspokojil. Pak mi přineseš snídani do postele, víš, co mám ráda. Potom uklidíš celý byt a uvaříš oběd, přijde za námi moje maminka.“
Jan Pražák
Zoufalý pokus o záchranu manželství
Milena až příliš hlučně odložila myš, jakoby se právě rozhodla k něčemu důležitému, otočila se i s židlí ke mně a po kratičké chvilce váhání přišla s opatrnou otázkou: „Zdeňku, už sis nějakou našel nebo jsi pořád volný?“
Jan Pražák
Zůstat u maminky nebo se přesunout do péče partnerky?
Maminka: Pochybuju, že se od Miloše někdy dočkám vnoučat. Do ženských se nikdy moc nehrnul, a když už, žádný vztah mu dlouho nevydržel. Pokaždé jsem měla pocit, že to nebere nijak extra vážně.
Jan Pražák
Dobří rodiče ještě nevymřeli
„No jo, kamaráde,“ poklepal jsem přátelsky své auto po kapotě poté, co jsem se před pár týdny vrátil s čerstvě vylepenou známkou. „Ty už máš technickou kontrolu zdárně za sebou, ale mě to teprve čeká. Drž mi palce. Vlastně kola.“
Jan Pražák
Článek pro kočku. Vlastně pro kočky
Středa, státní svátek. Než abychom šli někam oslavovat nebo aspoň vyrazili na výlet, usnesli jsme se se Soňou, že si uděláme klidný domácí den. Stejně to venku studeně táhne, teplota těsně nad nulou, ale doma je příjemné teplíčko.
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