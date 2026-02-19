Opravdu chceme žít jako v devadesátkách? Čas na restart odpovědnosti a slušnosti
Vzpomínáte na devadesátá léta? Byla to doba divokého optimismu, ale také doba, kdy se zrodil mýtus, že „ostré lokty“ jsou víc než charakter. Jenže dnes, o tři dekády později, se musím ptát: Vážně se dokážeme smířit s tím, že odpovědnost, slušnost a empatie jsou u nás stále vnímány jako cizí slova?
Často slýchám, jak lidé hlasitě volají po svých právech. Je to v pořádku, práva jsou pilířem svobody. Ale kde se ztratila ta druhá strana mince – povinnosti? Společnost, kde každý zná jen svá práva, ale nikdo svou odpovědnost vůči celku, nemůže dlouhodobě fungovat. Je to jako dům se silnou střechou, ale bez základů.
Konec jistoty „jedné práce na celý život“: Hrozba, nebo dar? Mnoho lidí cítí úzkost z toho, že už neexistuje jistota jednoho zaměstnání od vyučení až po důchod. Ale co když je to ve skutečnosti obrovské plus? Žijeme v době, která nás nutí na sobě stále pracovat a vzdělávat se. A to nám dává svobodu, o které se našim rodičům ani nesnilo.
Není výjimkou, že člověk ještě ve třiceti (nebo i ve čtyřiceti) tápe. Chodí do práce, která ho nebaví, a má pocit, že uvízl v pasti. Jenže dnešní svět nabízí cestu ven. Během pár měsíců si můžete udělat profesní kvalifikaci a začít dělat to, co vás skutečně naplňuje. Život se dá změnit během pouhých pár okamžiků. Stačí chtít.
Vzdělávání jako celoživotní motor V SOS věříme, že stát nemá lidem diktovat, co mají dělat, ale má jim vytvářet podmínky, aby mohli růst. Podpora rekvalifikací, dostupnost celoživotního vzdělávání a hlavně kultura, která nepovažuje změnu oboru v padesáti za projev selhání, ale za projev odvahy. To je naše cesta.
Restart začíná u každého z nás Pokud chceme slušnou politiku, musíme začít u slušnosti v každodenním životě. Pokud chceme odpovědný stát, musíme začít u vlastní odpovědnosti za své životy.
Slušnost není slabošství. Empatie není naivita. Jsou to jediné nástroje, které mohou zastavit nenávist na sociálních sítích a v diskuzích u piva. V SOS nechceme vést ideologické války. Chceme vést debatu založenou na respektu a věcnosti.
Není pozdě. Ani pro vás osobně, ani pro naši zemi. Pojďme se přestat dívat do zpětného zrcátka devadesátek a začněme stavět stát, na který budeme hrdí.
Převezměme odpovědnost za naše životy, za životy našich dětí, za naši komunitu, za stát.
Jan Pitor
Konec dotací „Nová zelená úsporám“: Léčba šokem, nebo hazard s českým stavebnictvím?
Konec dotací Nová zelená úsporám může ochladit celé stavebnictví. Co se stane s firmami? Proč senioři nedostanou úvěr? A co inflace? Pohled strany SOS na rizika, která nikdo neřeší.
