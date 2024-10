Výzva řediteli ČT k odvolání Václava Moravce z funkce moderátora

Výkon moderátora Václava Moravce v „Otázkách Václava Moravce“ na České Televizi dne 20. 10. 2024 je (už zase) prvotřídní skandál.

Navrhuji řediteli České Televize, aby už opravdu vážně zvážil odvolání Václava Moravce z funkce moderátora politických pořadů na ČT, a přihlédl k tomu, že VM se při moderování „svého“ nedělního pořadu s nikým střídat nehodlá (jak sám prohlásil), což lze po více než 20 letech moderování jistě pochopit (být takto dlouho ve funkci, to zkrátka asi leze na mozek).

Stávající ředitel ČT je poslední nadějí, že ta agonie, kdy VM „geniálně“ zneužívá ČT k tomu, aby ve svém „zprivatizovaném“ pořadu prezentoval své osobní politické preference, mohla konečně skončit. Doporučuji všem (bez ohledu na politické preference) shlédnout jeho dnešní (20.10.2024) obsahovou a též nonverbální komunikaci – doslova si vyřizuje účty s opozicí a je evidentní, na čí straně je – griluje opoziční politiky, zatímco s vládním politikem předvádí „dokonalou“ divadelní souhru. Opozičníkům chvilku „jen klade sugestivní otázky“, chvilku jim skáče do řeči ve vládním dresu, sadisticky se směje, když se hádá Havlíček s Michálkem, zdánlivě kritickými otázkami na Vystrčila pouze kalí vodu, aby mu pak umožnil bez skákání do řeči pochvalou sebeprezentaci – je to opravdu hnus – ne jeho provládní politická preference, ale to, že jde o hlavního moderátora veřejnoprávní ČT, kterou si platíme všichni bez ohledu na to, koho zrovna volíme.

Druhá část pořadu, kam si pozve relativně nezávislého politologa (Rupnik), a proti němu posadí tzv. na roveň politika TOP 09 (Niedermayer), tedy jakože taky jako tzv. objektivního odborníka – a debatu najednou VM vede zcela nekonfrontačně, aby vyzněla jakože objektivně – to už je jen třešnička na dortu „nezávislé žurnalistiky“ v podání VM. Takto to VM dělá dlouhá léta a v ČT to asi nikomu nevadí.

Otázky Václava Moravce ze dne 20.10.2024 jsou opět prvotřídní skandál. Ten člověk už podle mého názoru reálně ohrožuje svobodný a demokratický vývoj v ČR. Jestli někdo rozděluje společnost, je to pan Moravec a způsob, jakým moderuje hlavní politický pořad veřejnoprávní ČT.

Já respektuji, že různí lidé mají různé politické preference – to je demokracie. Součástí vyspělé demokracie je např. také to, že ten kdo je zrovna v názorové menšině respektuje, že většina má názor jiný a bude ho reálně prosazovat. Ale moderátor veřejnoprávní televize si nesmí dovolit, dávat svým osobním politickým preferencím v televizním pořadu veřejnoprávní televize volný průchod. Obracím se proto na voliče zejména vládních stran (mnoho jich jistě bude i v samotné ČT nebo v Radě ČT nebo v Radě pro RTV). Pusťte si zpětně dnešní debatu (Havlíček, Michálek, Vystrčil), která probíhala od 12:00 hod., a krátce pokračovala též po 13:00 hod. Je mi jasné, že se Vám způsob moderování VM nebude asi zdát tak skandální jako mně, kterýžto voličem vládních stran nejsem. VM totiž skutečně dělá všechno proto, aby pozvaný vládní politik vzešel z jeho pořadu vítězně, a opoziční politik jako poražený. Mohli byste tedy vlastně být spokojení. Ale ruku na srdce – přijde vám to spravedlivé? Co když příště budou Vaše politické preference odlišné od politických preferencí moderátora VM, který bude svou pozici zneužívat na podporu svých osobních favoritů? To by se vám asi taky nelíbilo.

P.S. Nelze vyloučit, že pan VM volá svým moderováním skrytě o pomoc – pane řediteli ČT, pomozte VM a celé ČR a už ho odvolejte.

ČT je hlásnou troubou pětikoalice.