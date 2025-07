Výdaje na obranu aneb kritérium extrémismu ve vztahu k členství v EU

Trumpův požadavek, aby státy NATO vydávaly 5 % HDP na obranu má svůj logický smysl. Není to ale obrana před Ruskem.

I. Netarifní překážky obchodu (různé technické, hygienické a veterinární normy, požadavky na označení a balení výrobků, na ochranu životního prostředí, na nediskriminační zacházení atd.) EU ve své umanutosti a ideologické zaslepenosti (greendealismus, genderismus a jiné liberální úchylky) odstraňovat nechce (naopak přijímá stále nové a nové), no a tak se Trump rozhodl, že si vedle odvetných cel vynutí navýšení výdajů na zbrojení na 5 % HDP. Je to odplata – snaha ekonomicky poškodit přeregulovanou EU za to, že svými nekonečnými regulacemi ekonomicky (obchodně) poškozuje USA.

Veškerý mediální cirkus, který se na toto téma vede v českých médiích hlavního proudu je však směšný. Každý racionálně uvažující člověk včetně samotného Trumpa dobře ví, že takto koncipovaný závazek je nesplnitelný ekonomický nesmysl (uvádí se, že 5 % HDP představuje cca 20 % státního rozpočtu), a vědí to i vládní politici (kromě lidovců – ti věří všemu). Myslet si, že úspěch obrany ČR před hypotetickým útokem Ruska se odvíjí od jakkoliv vysokého procenta HDP, připomíná ten kreslený vtip, kde česká ministryně obrany odstrašujícím způsobem mává na letící ruský MiG zálohovou fakturou vystavenou za nedodané F35.

Zcela nesmyslná je i představa, že Moskva svůj Blitzkrieg na Ukrajině nezastaví a potáhne na Prahu, Berlín a Paříž za nečinného přihlížení Washingtonu. Jinými slovy, že 140 milionová země začne dobyvačnou válku proti zemím EU se 450 miliony obyvatel, které společně (bez USA) vydávají už dnes na obranu téměř čtyřnásobně více než Rusko – a to v absolutních hodnotách (jakékoliv relativní poměry, např. vůči HDP jsou v případě výdajů na obranu zcela manipulativní). Kromě toho, že Rusko na válku s NATO nemá ekonomicky, nemá podle mého názoru žádnou motivaci něco takového udělat. Různí ukřičení blázni, kteří bez mandátu vyhrožují celému světu, jsou všude (tedy i v Rusku), a není nutné je brát vážně. Koho však je nutné brát vážně, jsou váleční štváči v ČR, kteří svou populistickou válečnickou rétorikou (provokujícím poštěkáváním na Rusko) chtějí ČR do cizí války (tj. na východ) zatáhnout.

Mimochodem ta drzost vládních politiků a jejich novinářů když obviňují opozici z toho, že nechce plnit mezinárodní závazky je neuvěřitelná. Nejprve si váleční populisté Fiala s Pavlem bez jakéhokoliv mandátu od opozice (a nejen od ní) odjedou do Bruselu, kde lokajsky (a rozpočtově nezodpovědně) vše odkývají, a potom opozici obviňují z toho, že tento „mezinárodní závazek“ nechce respektovat.

II. Podstatné je nicméně to, že navýšení výdajů na obranu nemá povahu mezinárodní smlouvy ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR, nýbrž jde o politickou dohodu, která není pro ČR právně závazná. Čl. 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

ČR by proto udělala nejlépe, kdyby až do skončení Trumpova mandátu tento Fialův a Pavlův politický závazek prostě vyseděla a vymlčela. V opačném případě by si v zájmu efektivnosti a účelnosti měla vyžádat číslo Trumpova osobního bankovního účtu a peníze „na obranu“ posílat přímo jemu se zprávou pro příjemce „Toto není výpalné, pouze plníme závazek NATO“ :-))) Myslím si, že by to ocenil mnohem více než pomyslné rozhazování peněz z vrtulníku AČR :-))) Míra Trumpovy ochoty vojensky bránit ostatní členské státy NATO se ve skutečnosti neodvíjí od výše procentní částky HDP vynakládané na zbrojení, nýbrž od saturace ekonomických zájmů USA. Z tohoto pohledu by proto bylo nejvýhodnější, vystoupit z EU, odstranit zbytečné tarifní i netarifní překážky obchodu s USA, nechat Američany postavit radar v Brdech :-))) resp. nějak je ekonomicky zainteresovat na našem území, např. výstavbou jaderné elektrárny, a nemusíme na obranu vydávat téměř nic navíc.

III. Členství v EU se pro ČR stává nevýhodným nejen kulturně (kromě greendealismu a genderismu jde zejména o blížící se povinné přijímání migrantů z kulturně odlišných zemí), ale brzy bude nevýhodné též ekonomicky – ČR se s koncem programového období 2021-2027 pravděpodobně stane čistým plátcem do rozpočtu EU. V jistém smyslu je ČR čistým plátcem už nyní, neboť zatímco do EU posílá peníze zcela nepodmíněně, od EU dostává zpátky peníze velice podmíněně. Jak nedávno někdo vtipně prohlásil, „za peníze dostáváme pouze stravenky“. A to nemluvím o blížícím se „nepřímém zdanění“ všech občanů ČR prostřednictvím emisních povolenek za to, že topí, svítí a jezdí autem. To se nám to členství v EU „fakt vyplatí“...

Bezcelní zóna, zóna volného obchodu, Schengenský systém, volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu – nic z toho není vázáno na členství v EU. Co je ale naopak s členstvím v EU spojeno zcela zásadně, je zhoubná dotační ekonomika, které se jako člen EU nikdy nazbavíme. Mnohem výhodnější než členství v EU by proto bylo členství např. v EFTA a EHP.

Kritérium pro hodnocení extrémismu nespočívá v odlišení jednání aktivního (navrhujícího změnu) od pasivního (udržení status quo). Jako extrémistické lze hodnotit i pasivní (zbabělé) strkání hlavy do písku a neochotu provést změnu v situaci, kdy se mění celý svět okolo.

Na požadavku nastavit pravidla pro celostátní referendum včetně např. referenda o vystoupení z EU nic extrémistického či nedemokratického není, neboť Ústava v článku 2 odst. 2 jednoznačně a bez jakéhokoliv věcného (tématického) omezení předpokládá, že „Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“

Extrémistické a nedemokratické jsou naopak snahy vládních politiků a jejich novinářů, ostrakizovat demokratickou debatu o tom, zda v EU (stále více připomínající centrálně plánovanou ekonomiku) setrvat či nikoliv. Ještě více extrémistické jsou postoje zástupců Pirátů, STAN a části schizofrenního SPOLU, kteří veškerou regulaci EU nadšeně vítají s vysvětlením, že opačný postoj by nás zavedl na východ. Tyto rádoby elity odkývají (bude-li to po nás EU chtít) naprosto vše, třeba i zánik ČR jako samostatného státu.