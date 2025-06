Víte, my tady v naší vlasti máme takovou specialitu, že kromě normální opozice máme ještě opozici abnormální – falešnou.

Pojednání o tom, proč mediální výstupy zástupců pirátské strany ohledně aktuální bitcoinové kauzy vyvolávají asociace se slavnou scénou z filmu „Vrchní prchni“, kde číšník v restauraci vysvětluje okradenému německému turistovi, že tady u nás v Čechách máme takovou specialitu, kdy kromě normálního vrchního tu máme ještě takového abnormálního (falešného), který drze okrádá zákazníky restaurace tím, že inkasuje jejich útraty.

Pirátská strana byla v průběhu tohoto volebního období z vlády po zásluze „vykopnuta“ za zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Pozn.: Výraz o „vykopnutí“ z vlády tehdy hojně užívali sami členové této politické strany. Z vládní strany se tedy stala strana opoziční, která nyní pár měsíců před volbami nejen že tyje z aktuálního vládního bitcoinového skandálu, ale dokonce navrhuje vyslovení nedůvěry vládě, na které se ještě před pár měsíci sama podílela. Kdyby pirátská strana pouze „honila“ své vlastní volební preference na úkor vlády, nebylo by na tom nic až tak překvapivého či neobvyklého. Co však činí stávající český politický systém originálním, a čím možná přispějeme do „zlatého fondu“ světových kuriozit, je skutečnost, že tu máme „opoziční“ politickou stranu, která byla nedávno z vlády vykopnuta, která chce aktuálně hlasovat pro to, aby této vládě byla vyslovena nedůvěra, a která chce za pár měsíců (po volbách) do této vlády opět zasednout (nebo přinejmenším umožnit její opětovný vznik). Je evidentní, že kromě dezorientovaných pirátů neexistují žádné jiné relevantní politické strany, které by chtěly delirium současných vládních stran a jejich „vrcholných“ představitelů prodloužit o další čtyři roky. Zároveň nikomu jinému než současným vládním stranám piráti nemohou (a ani sami nechtějí) v roli užitečných idiotů znovu tak dobře posloužit.

Volič, který se nechá nalákat aktuální pirátskou předvolební kritikou vládní koalice, ze které byli nedávno vykopnuti, a odevzdá pirátům svůj hlas ve volbách, paradoxně přispěje k tomu, že tato koalice v prakticky obdobném personálním složení a ve stejném stylu „slušného“ vládnutí bude pokračovat po volbách i nadále – předvolební počty jsou jasné: Pouze piráti v příštím parlamentu zajistí pokračování „nejlepšího premiéra na světě a nejlepšího v české historii“, který jako jediný je schopen zvítězit v boji proti kyberhrozbám a zabránit tomu, aby byl český stát znovu zneužit ze strany kyberkriminálníků :-)))) Pozn.: Prohlášení k aktuální bitcoinové kauze, že „stát byl zneužit“, je konečným výsledkem jeho veřejné sebereflexe, která se k němu perfektně hodí.

Stejně jako ve filmu „Vrchní prchni“ okrádal falešný vrchní restaurační zařízení o útraty jejich zákazníků, chtějí piráti podvodem získat volební hlasy (zmařit volební akt – projev vůle svých voličů) tím, že se pár měsíců před volbami profilují jako velcí kritici Fialovy vlády, přičemž moc dobře vědí, že po volbách žádnou jinou vládu nepodpoří, resp. že by vládní koalici nevytvořili s nikým jiným než právě s politickými stranami a politiky, kteří ji tvoří dnes. Komukoliv, kdo se přesně neorientuje v událostech na českém politickém „nebi“, např. zahraničním novinářům nebo „korespondenčním“ občanům v zahraničí, lze proto rozložení politických sil pár měsíců před volbami vysvětlit parafrází slavné hlášky z filmu o falešném vrchním: „Víte, my tady v naší vlasti máme takovou specialitu, že kromě normální opozice máme ještě opozici abnormální – falešnou.“

No nevolte to...

Závěrem: Nechci udělovat nevyžádané rady, ale voličům, kteří po poslední bitcoinové kauze dospěli k závěru, že teď už opravdu nemají koho volit, bych rád připomenul, že lze vsadit na dlouhodobou strategii, a vybrat si stranu, která se v aktuálních předvolebních průzkumech sice pohybuje pod pětiprocentní hranicí, nicméně která může mít potenciál se v průzkumech vyšvihnout třeba v příštím volebním období. Nemám na mysli nikoho konkrétního, ale kdo hledá najde, viz volební strategie.

Kromě toho nelze opomenout možnost hlasování nohama, čímž nemyslím prchnutí před fialovými piráty do exilu, ale promyšlené rozhodnutí k volbám buď vůbec nejít, nebo k nim sice jít, ale do volební urny vhodit pouze prázdnou obálku. I takovýto volební akt je zcela legitimním postojem a vzkazem pro současné politiky, který v povolebních analýzách určitě nezapadne.