Ústavní soud předběžným opatřením de facto meritorně rozhodl kompetenční spor
V § 120 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu je stanoveno, že „V řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy Ústavní soud rozhoduje spory mezi státními orgány a orgány územních samosprávných celků o příslušnost vydat rozhodnutí nebo činit opatření nebo jiné zásahy (dále jen „rozhodnutí“) ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (dále jen „kompetenční spory“).
V § 124 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu je stanoveno, že „Ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení.“
V § 125 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu je stanoveno, že „Jestliže orgán, který je účastníkem řízení v kompetenčním sporu, vydal rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení a podle Ústavního soudu je k vydání takového rozhodnutí příslušný jiný orgán, Ústavní soud svým nálezem takové rozhodnutí zruší.“
Z výše citovaných ustanoveních vyplývá, že kompetenční spor o němž má pravomoc rozhodnout ÚS, se může týkat toliko konkrétní věci uvedené v kompetenční žalobě (konkrétního aktu aplikace práva). Předmětem řízení a meritorního rozhodnutí (nálezu) ÚS je tedy spor o rozsah kompetencí v konkrétní individuální věci, nikoliv abstraktní výklad ústavního pořádku pro futuro, tj. např. pro účely účasti prezidenta na budoucích summitech.
Jak je uvedeno v komentáři k § 120 zákona o Ústavním soudu, Autoři: WAGNEROVÁ, E., DOSTÁL, M., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. „Další podmínkou je zainteresovanost a skutečná účast příslušných orgánů na kompetenčním sporu. Provádí se pouze na individuální věc vázané řízení a nelze se domáhat abstraktního výkladu právních předpisů, tedy aby Ústavní soud např. vyslovil, že určitý státní orgán má nebo nemá jistou kompetenci, bez existence konkrétního kompetenčního konfliktu. V usnesení sp. zn. Pl. ÚS 58/2000 ÚS uvedl mj., že z konstrukce právní úpravy řešení kompetenčních sporů...je třeba dovodit, že návrhem na zahájení řízení podle § 120 citovaného zákona lze napadnout pouze konkrétní a v navrhovaném výroku nálezu tedy zcela přesně označené jednání, případně nečinnost toho kterého státního orgánu..., který v jmenovitě označené věci již uplatnil nebo naopak popírá svou příslušnost ve věci konat - vydat rozhodnutí či učinit opatření nebo jiný zásah. Opačný výklad připouštějící rozhodování Ústavního soudu na základě abstraktně formulovaného petitu by v tomto typu řízení při absenci zákonné lhůty pro podání takového návrhu a absenci úpravy obdobné úpravě zakotvené v ust. § 71 odst. 2, 4 cit. zákona (vztahující se pouze na řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů) mohl ve svých důsledcích vést v případech vyhovujících nálezů ke zpochybnění právních vztahů založených či odvíjejících se od rozhodnutí (opatření či jiných zásahů) již dříve vydaných a tedy k narušení principu právní jistoty.“
Z usnesení ÚS o nařízení předběžného patření vydaného v řízení o podané kompetenční žalobě prezidenta je však zjevné, že předmětem řízení a meritorního nálezu US bude právě takovýto abstraktní výklad ústavního pořádku pro futuro, neboť meritorní rozhodnutí o konkrétním kompetenčním sporu ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře již ÚS věcně vyčerpal (konkrétní kompetenční spor vyřešil) právě výrokem usnesení o nařízení předběžného opatření, kdy vládě a ministerstvu zahraničí uložil, aby bezodkladně notifikovali NATO, že součástí oficiální delegace bude prezident a zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci, a dále aby se zdrželi jednání jímž by účasti prezidenta a jeho doprovodu bránili či ji ztěžovali. V době, kdy tedy bude ÚS tzv. meritorně rozhodovat o podané kompetenční žalobě, zde již žádný konkrétní nevyřešený kompetenční spor existovat nebude, neboť ÚS jej již věcně rozhodl, byť zavádějícím způsobem v odůvodnění nařízení předběžného opatření tvrdí, že nikoliv. Přestože vláda svým usnesením rozhodla, že prezident členem delegace nebude, ÚS rozhodl, že jím bude, a žádný kompetenční spor ve shora uvedeném smyslu již tedy neexistuje. Z konečného nálezu ÚS se tedy stane pouze akademický výrok pro budoucnost.
Pokud chtěl ÚS předběžným opatřením zabránit tomu (jak uvedl), aby se vydáním rozhodnutí až po summitu kompetenční žaloba prezidenta nevyprázdnila, tak se mu to povedlo. Zároveň však docílil toho, že se vyprázdnilo samotné budoucí meritorní rozhodnutí ÚS. Došlo tedy k záměně procesního usnesení o předběžném opatření, jehož účelem má být toliko zatímní úprava poměrů účastníků za účelem zajištění konečného meritorního rozhodnutí v konkrétní věci se samotným meritorním nálezem. ÚS meritorně rozhodl konkrétní kompetenční spor předběžným opatřením. Strašné.
Kdybych mohl vládě poradit, poradil bych jí, aby protiústavní předběžné opatření ÚS nerespektovala, neboť není fakticky ani právně vykonatelné. Ano – v právním státě je nutno rozhodnutí soudu respektovat. Rozhodnutí ultra vires ale respektovat nelze, neboť je nicotné. Mimochodem: Usnesení vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře ÚS nezrušil (což předběžným opatřením ani nemohl), a toto usnesení vlády je tedy stále platné a účinné, a členové vlády by se jím měli řídit.
Dále bych vládě doporučil, aby podala kompetenční žalobu proti prezidentovi, jejímž předmětem by byl abstraktní výklad Ústavy ve věci, zda byl prezident oprávněn odmítnout návrh premiéra na jmenování F. Turka členem vlády. A nejen to...pokračoval bych dál a požadoval po ÚS prostřednictvím kompetenčních žalob vyřešení všech myslitelných budoucích kompetenčních sporů s prezidentem, které by teoreticky mohly nastat nebo které už v minulosti nastaly. Pokud totiž ÚS dospěl v daném případě k závěru, že má pravomoc na podzim rozhodovat „kompetenční spor“ o právu prezidenta účastnit se summitů (množné číslo) v budoucnu, kdy o právu účasti prezidenta na summitu v Ankaře již předběžným opatřením rozhodl, a kdy účast na dalších summitech ještě vláda ani neprojednávala, měl by se stejnou logikou přistoupit i k dalším kompetenčním žalobám. Je to samozřejmě absurdní, stejně jako je absurdní (protiústavní) předmětné předběžné opatření.
Na dokreslení, jak moc velcí fanoušci stávajícího prezidenta jsou stávající ústavní soudci, kteří hlasovali pro přijaté usnesení (13 z 15), lze poukázat na to, že Ústavní soud tímto pseudo-předběžným opatřením zcela ignoroval a tím i závažně porušil práva (zájmy) vlády a dychtivě s ideologickými klapkami na očích hájil a uhájil pouze jednostranně tvrzená práva (zájmy) prezidenta. Ústavní soud upřednostnil variantu, že raději uloží vrcholnému orgánu moci výkonné (vládě), aby umožnila prezidentovi účast na summitu NATO, přestože ví, že může následně sám dojít k závěru, že tato účast byla neoprávněná (v rozporu s rozhodnutím vlády). Podle mého názoru měl proto ÚS upřednostnit variantu, že prezident na tento konkrétní summit NATO nepojede (protože kompetenční žalobu nestihne meritorně rozhodnout) s tím, že může následně dojít k závěru, že na další summity jezdit může bez souhlasu vlády. Zatímco neúčast prezidenta na summitu NATO by sama o sobě protiprávní nebyla (účastnil by se jen předseda vlády a ministr zahraničí), jeho účast naopak protiprávní být může, pokud ÚS dojde k závěru že rozhodující slovo má vláda, neboť pouze vláda nese ústavní odpovědnost. ÚS tedy dal přednost potenciální protiprávnosti.
PS: Kdysi jsem si soudců Ústavního soudu vážil a rozhodovací činnost Ústavního soudu se snažil obhajovat. Kdysi...
Kompetenční žaloba oikofobního prezidenta a ústavní dělba moci - Blog
Jan Pavelec
Kompetenční žaloba oikofobního prezidenta a ústavní dělba moci
Ústavní soud nemá pravomoc ukládat vládě jakékoliv povinnosti. Navíc ústavní zvyklosti v otázce účasti na mezinárodním summitu jsou na straně vlády.
Jan Pavelec
Retrospektivní analýza mechanismu ztrát české suverenity
Anatomie národní nesoudržnosti v různých historických obdobích v kontextu postojů současného prezidenta republiky.
Jan Pavelec
Sudetoněmecké sdružení jen hledá kamarády a čeští politici jsou po staletí stále stejní.
Když mohou mít Němci „své“ Sudety, měli by mít Češi „svou“ Lužici. Nechť je založen partnerský „Krajanský spolek české Lužice“.
Jan Pavelec
Babišova vláda si nesmí nechat ukrást výsledky demokratických voleb.
Teze spolku proti zastupitelské demokracii nutně mají své antiteze, které naopak zastupitelskou demokracii založenou na svobodných volbách respektují.
Jan Pavelec
Omluví se Česká televize za svou nevyváženost? Návrh na jednoho nestranného moderátora.
Kritériem profesionality televizního moderátora (tím spíše toho veřejnoprávního) má být zdrženlivost – divák nesmí poznat, co si moderátor sám myslí.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 47
- Celková karma 23,79
- Průměrná čtenost 596x
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.