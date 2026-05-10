Sudetoněmecké sdružení jen hledá kamarády a čeští politici jsou po staletí stále stejní.
Vše je nutno udržovat v rovnováze. Není nutno se rozčilovat. A proto:
Navrhuji založit nové občanské sdružení s názvem „Krajanský spolek české Lužice“ (Landsmannschaft Böhmische Lausitz) popř. „Krajanský spolek českých lužických zemí“ (Landsmannschaft der böhmischen Lausitzer Länder). Šlo by o partnerský spolek, jehož oficiálním cílem by nebylo zrušení protiprávního odevzdání (bez souhlasu českých stavů) dvou historických zemí Koruny české, konkrétně Horní a Dolní Lužice „krvavým“ císařem Ferdinandem II. saskému kurfiřtovi v roce 1635.
Cílem spolku by bylo navázání kamarádských vztahů se sudetoněmeckým krajanským sdružením – vždyť oni si ani nemají s kým pořádně popovídat. Zrušení tzv. Benešových dekretů už jako cíl ve stanovách nemají. Naopak se chtějí pořád usmiřovat a proto letos pořádají sjezd v Brně – co je na tom špatného? Po založení partnerského „Krajanského spolku českých lužických zemí“ by měl také výhledově někde na uzemí dnešního Saska či Braniborska proběhnout lužicko-český krajanský sjezd, nejlépe na pozvání. Nabízí se přirozeně Budyšín nebo Chotěbuz a úplně od věci by nebyl ani Berlín.
Připojení území Horní a Dolní Lužice k České republice by sice nebylo oficiálním cílem lužickočeského spolku ve stanovách, nicméně to by samo o sobě nebránilo tomu, aby o to tento český spolek usiloval neoficiálně – samozřejmě v koordinaci s trvajícími neoficiálními požadavky sudetoněmeckého spolku na zrušení tzv. Benešových dekretů. A s ohledem na historii vzájemných česko-německých vztahů by se našlo i dost jiných cílů. Smiřujme se.
Stávající opozice v české poslanecké sněmovně už to vše zjevně taky pochopila, a proto když si na jednu misku vah dala stávající českou vládní většinu, která se sjezdem sudeťáků v Brně nesouhlasí, a na druhou naše německé kamarády, neměla vlastně moc nad čím přemýšlet. Bylo hned jasné, na čí stranu se státotvorně postavit. Naše opozice tak krásně navázala na tradiční kolaboraci s našimi sousedy. Z jejich pohledu se sice takovýto postoj české parlamentní pěti-opozice může jevit možná trochu populisticky, ale snad jim to odpustí. Jawohl :-)))
Už ve středověku platilo, že české stavy (tehdejší politický národ) dávaly v rámci politického boje o funkce přednost kolaboraci s cizí mocí před ohledy ke státní suverenitě a národní cti. Samozřejmě takováto kolaborace je vždy pokrytecky odůvodňována bojem za vznešené ideje, např. bojem za náboženské otázky (dnes snahou o usmíření, zítra bojem o televizní daň). Boj o ideologie vždy byl a bude jen zástěrkou boje o moc. Pokřivený žebříček hodnot je pro politické hráče na našem území charakteristický. Nedostatek respektu může ve sporu o jakoukoliv otázku vést k volání o pomoc do ciziny a k pomlouvání, očerňování a udávání politických soupeřů. Malá odbočka: Novináři ČT o tom vědí své (ostatně nejsou o nic lepší než politici) – ve věci zrušení televizní daně taky neváhají a volají o pomoc pod heslem „novináři všech zemí spojte se, v ČR je ohrožena svoboda a demokracie“.
Návrh na první témata usmiřovacích sjezdů:
1) Tak předně je třeba zopakovat následující: Nucený poválečný transfer německého obyvatelstva z území Československa, Polska a Maďarska byl schválen na Postupimské konferenci na návrh W. Churchilla. Konfiskace jejich majetku byla schválena mj. Pařížskou dohodou o válečných reparacích ze dne 21. prosince 1945 (publikována ve sbírce zákonů pod č. 150/1947 Sb.). Tato Pařížská dohoda navázala na Postupimskou dohodu a v části I, článek 6 odst. A explicitně stanovila, že „každá signatární vláda si ponechá formou, jakou si sama zvolí, německý nepřátelský majetek, nebo bude jím disponovat způsobem, aby se nemohl vrátit do německého vlastnictví neb pod německou kontrolu, a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích...“ Tato mezinárodní dohoda založila nejen právo (ale i povinnost) Československa jako signatářského státu, ponechat si majetek patřící všem německým vlastníkům, tj. všem fyzickým a právnickým osobám i německému státu.
Lze doplnit, že tzv. Benešovy dekrety byly svou povahou normativní právní akty se silou zákona (právní předpisy) jejichž ústavnost byla dodatečně ratihabována ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Dekrety byly vydány ve stavu branné pohotovosti státu a ústavní nouze trvající od 23. září 1938 do 31. prosince 1945.
Pokud by snad měl někdo dnes tj. 81 let poté s výše uvedenými majetkovými konfiskacemi nějaký morální problém, lze jej odkázat na odůvodnění nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 14/94 (55/95 Sb.) kde je uvedeno mj. následující: „To, co přichází z minulosti, musí sice i tváří v tvář současnosti v principu hodnotově obstát, toto hodnocení minulého nemůže však být soudem přítomnosti nad minulostí. Jinými slovy, řád minulosti nemůže být postaven před soud řádu přítomnosti, jenž je již poučen dalšími zkušenostmi...“
Různým připomínačům některých excesů v rámci tzv. divokého odsunu, lze také připomenout, že mnoho tzv. obětí se tímto odsunem vyhnulo trestnímu řízení, kterému by za své počínání v rámci okupace nepochybně čelili, pokud by v poválečném Československu zůstali.
2) Budou-li němečtí kamarádi i přes výše uvedené poučení nadále trvat na rozporu transferu obyvatel a konfiskace majetku s mezinárodním právem, měla by být partnersky otevřena otázka protiprávnosti oddělení historických zemí Horní a Dolní Lužice od Koruny české. Lze se totiž domnívat, že tyto země stále patří podle mezinárodního práva k území České republiky. Stejně jako sudeťáci zpochybňují mezinárodní dohody po 2. sv. válce, lze zpochybňovat tzv. Pražský mír z roku 1635, Westfálský mír z roku 1648 a Vídeňský kongres z roku 1815, které se otázkou území Lužice zabývaly. Nerespektují totiž Inkorporační listiny Karla IV z roku 1348 a Zlatou Bulu Karla IV z roku 1356, které nebyly nikdy formálně zrušeny – zákaz zcizení korunních území a princip jejich nedělitelnosti. K oddělení navíc nebyl dán souhlas zástupců všech zemí Koruny české.
Závěrem: Podle mého názoru si pobělohorské i předbělohorské řádění Habsburků na území Čech a Moravy zavinil český politický národ (české a moravské stavy, klér atd.) sám, a to svým politikařením, intrikami a bojem o funkce, který jim byl vždy přednější než zachování státní svrchovanosti. Stejným způsobem se chovají politici dneška. Mění se kulisy, mění se herci, ale role jsou stále stejné, protože i lidé jsou i po staletích stále stejní.
Jan Pavelec
