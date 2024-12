Strategie občanů ČR při výkonu aktivního volebního práva

Při volbách do Poslanecké sněmovny se v praxi uplatňují různé volební strategie - některé z nich jsou velmi naivní.

Volba podle peněženky: Tato volební strategie se zřejmě mezi voliči uplatňuje nejčastěji. Jde o strategii legitimní a pro demokracii zcela žádoucí. Její výhoda spočívá v tom, že ji mohou legitimně uplatňovat i voliči, kteří se o politiku příliš nezajímají. K rozhodnutí, zda volit ekonomickou pravici či levici nemusí být volič nijak ideologicky ukotven, a nemusí si příliš ujasňovat, zda je tzv. kulturní liberál či konzervativec. Volič s nadprůměrnými příjmy, který se spíše než o politické ideologie zajímá o svou vlastní peněženku, bude v rámci této strategie volit tak, aby se z jeho majetku a příjmů přerozdělovalo ve prospěch společnosti jako celku co nejméně (malý levný stát). Totéž platí v obráceném gardu pro voliče s příjmy podprůměrnými, kteří budou podle této strategie naopak volit politické strany, které považují přerozdělování, potažmo zajištění dostupných veřejných služeb pro všechny za správné a v souladu s českou ústavou, viz ČR je dle české ústavy státem sociálním nikoliv neoliberálním.

Volba podle ideologie: Tato volební strategie moc častá není. Předpokládá totiž aktivní a hluboký zájem nejen o politické ideologie, ale též o reálnou politiku, na což mnoho normálních lidí zkrátka nemá čas, nervy ani žaludek. Tato volební strategie se může, ale nemusí překrývat se strategií podle peněženky. Není ale nijak výjimečné, že někteří voliči tuto ideologickou strategii uplatňují proti své vlastní peněžence. Lze se setkat např. s prohlášením, že někdo volí „solidárně“ i za lidi, kteří k volbám vůbec nechodí (ve prospěch jejich peněženky). Nevýhodou této strategie je, že víra v jakoukoliv ideologii vede chtě nechtě k zaslepenosti až fanatismu. Stoupenci víry v jakoukoliv politickou ideologii se často chovají jako fanoušci na fotbale. Je to takový politický klubismus. Zveličování vlastních úspěchů (domnělých či skutečných), marginalizace úspěchů politické konkurence, popírání vlastních neúspěchů, a zveličování neúspěchů (domnělých či skutečných) konkurence. Nejlépe v tom samozřejmě chodí profesionální politici – když ale vidím, jak se dospělí lidé často s vysokoškolským vzděláním v TV ponižují v zájmu své politické strany a chovají se jako děti na pískovišti (vy jste to dělali špatně, vy jste to zkazili, vy jste špatní, zatímco my to děláme skvěle, jsme nejlepší a nejchytřejší na celém světě / vy jste nám udělali „bebí“, tak my vám ho teď za trest taky uděláme), ptám se sám sebe, jestli si uvědomují, jak se tímto chováním zesměšňují. O to smutněji působí, když člověk sleduje papouškování mediálních zkratek politiků ze strany jejich sympatizantů – voličů, kteří profesionálními politiky nejsou.

Malý ideologický diskurs: Zastánce jakékoliv politické ideologie lze třídit do dvou skupin. 1) Naivní ideologové - domnívají se, že jejich politické postoje žádnou ideologii nereprezentují a že jsou pouze nositeli nevyhnutelného společenského pokroku. V současnosti sem patří zejména zastánci liberalismu, genderismu a multikulturalismu. 2) Cyničtí ideologové - vědí to velmi dobře. Cynismus spočívá v tom, že by své politické postoje rádi vnutili (lstivě či nepokrytě) všem ostatním, přestože dobře vědí, že ani ta jejich ideologie není odpovědí na vše (to neplatí pro fanatické věřící). Cynické ideology lze dále třídit do dvou podskupin: 2a) Relativně cyničtí ideologové - neuvědomují si, že pro jakoukoliv ideologii (vč. recentně populárního progresivistického liberalismu) je imanentní totalitarismus. 2b) Absolutně cyničtí ideologové - vědí to velmi dobře. Uvědomují si nedokonalost a totalitní potenciál své ideologie, a přesto by jí rádi vnutili všem ostatním. Velmi pravděpodobně spadají též do skupiny osob, která je předmětem častých odborných přednášek prof. Koukolíka.

Volba podle morálního profilu politiků: Tato volební strategie je společně s peněženkovou strategií bohužel asi jednou z nejčastějších. Uchylují se k ní voliči, kteří politiku sice sledují, ale poněkud povrchně (bulvárně). Tito voliči se nechají ovlivňovat (vědomě či nevědomě) mediálním diskursem. Zapomínají, že média se zajímají v první řadě o show, skandály, či osobní trable politiků. Z rozdělování společnosti podlými komentáři si političtí komentátoři doslova vytvořili živnost – je to jejich potrava. Tito aktivisté sériově vytvářejí reportáže, z nichž čiší jen touha po falešné novinářské slávě. Vytvářejí virtuální realitu, která má s realitou skutečnou jen málo společného. Fakta většinou překrucují – byť často jenom proto, že prakticky ničemu nerozumí (samozřejmě si ale myslí, že rozumí téměř všemu – Sokratovské „Vím, že nic nevím“ rozhodně není jejich problém). Každý, kdo je odborníkem v určité oblasti života, a zažil si zkušenost, jak média o dané oblasti informovala, jistě ví o čem mluvím.

Tento typ mediálně zpracovaného voliče se ani trochu nestydí posuzovat morální profil politiků, které osobně vůbec nezná (zato je zná z televize). Na základě sestavených individuálních morálních profilů (kdo je podle jejich názoru menší či větší lhář, arogant, podvodník, zloděj) pak zřejmě odevzdává svůj hlas ve volbách se slovy, že volí „menší zlo“. Případně ještě přihlédne k tomu, jak politici v médiích vystupují, jak u toho vypadají, jak se u toho tváří atd., zkrátka zda jsou mu osobně sympatičtí nebo ne. Tomuto typu voliče bych si dovolil připomenout, že volby do parlamentu nejsou „poslední soud“, a volič není andělskou bytostí zasedající v „nebeské komisi“ mající spravedlivě posoudit, zda politik byl ve svém osobním, profesním a veřejném životě hodný či zlý, a zda půjde za své chování do pekla, do nebe nebo do očistce.

Je ale možné, že kvantitativní význam této kategorie přeceňuji, a že je často pouze deklarativní, mající zakrýt skutečnou volbu podle peněženky – lidé zkrátka neradi vypadají před ostatními jako lakomí sobci (voliči ekonomické pravice) nebo naopak jako příživníci (voliči ekonomické levice). To, že to tak není (pravičák není sobec a levičák není příživník), není relevantní, neboť oba tábory se navzájem bohužel takto extremisticky vnímají.

Volba podle dosavadních výsledků vládnutí: Tato volební strategie by podle mého názoru měla být strategií preferovanou. Odkazuji se zde na některé myšlenky filozofického pragmatismu, a to s vědomím, že pak mohu být označen za cynického ideologa, viz výše. Nevýhodou této strategie ovšem je, že je poměrně dost obtížné nalézt většinovou shodu na tom, jaké vládnutí bylo úspěšné (prospěšné) a jaké nikoliv. Není totiž nalezena společenská shoda na kritériích, podle kterých by se úspěch (prospěch) vládnutí měl posuzovat.

Jaké veřejné služby (agendy) má stát zajišťovat? Chceme silný stát nebo slabý stát? Co si pod tím, kdo představuje? Chceme mít nejlepší odborníky ve státní službě nebo v privátu? Chceme, aby se za veřejné služby (od zdravotnictví, školství, sociální služby, přes např. stavební řízení, zápisy do katastru, až po dědické či exekuční řízení atd.) platilo soukromým firmám (ovšem v tržních cenách) nebo to má pro občany zajišťovat stát svými zaměstnanci bezplatně popř. za „symbolický“ správní poplatek? V médiích se o tom vůbec nevede seriózní debata.

Nemáme jasno ani v tom, co bychom měli očekávat od naší vlády - o co se má vláda snažit? Pouze o vyrovnané hospodaření? nebo o ekonomický růst? nebo o zvyšování životní úrovně obyvatel? Má pomáhat jen podnikatelům? nebo jen zaměstnancům? nebo jen důchodcům? nebo všem? nebo nikomu? Když nemáme jasno v tom, o co se má vláda hlavně snažit, jak se můžeme shodnout na tom, jaká vláda je/byla úspěšná a co má prosazovat? Mainstreamu na čele s ČT nicméně nelze upřít, že o národním tématu číslo 1 má jasno. Jde o jedno takové abstraktní číslo - ano správně - číselný údaj o výši plánovaného schodku státního rozpočtu. Jaké bude toto číslo ve skutečnosti, tj. po schválení státního závěrečného účtu v následujícím kalendářním roce ovšem „mediální pes“ ani neštěkne - v té tobě už se totiž bude omílat plánovaný schodek na další rok. To, že státní rozpočet (jeho saldo) má být považován za nástroj hospodářské politiky a nikoliv za cíl sám osobě, viz princip přednosti výdajů před příjmy, české novináře a rozpočtové populisty nezajímá.

Dále uvádím výčet některých dalších spíše méně častých volebních strategií, které osobně považuji za naivní, nezralé či krajně nezodpovědné:

Volba podle volebního programu (předvolebních slibů): Důležitější než to, co politická strana ze svého programu po volbách nesplní, je podle mého názoru to, o čem před volbami raději mlčí (co tají, že bude reálně prosazovat), neboť by jí pak nikdo nevolil.

Volba podle názoru umělců (kulturní fronty), nebo podle převažujícího názoru sociální bubliny: Zjména tzv. angažovaní komedianti, kterým falešná sláva stoupla do hlavy, velmi rádi veřejně „naznačují“ koho je správné (a demokratické) volit a koho nikoliv. Domnívají se, že lidé jsou takové ovce, že se jejich „radami“ budou řídit.

Volba podle zvrácené hlášky o tzv. „vyvažování“ z filmu Obecná škola – byť komunisty zásadně nevolím. Proč zvrácené? Protože voliči by politikařit (vyvažovat) neměli – ať si politikaří politici, když si myslí, že jim to pomáhá. Vyvažování ze strany voličů vede pouze k roztříštěnosti politické scény, kdy v zásadě nikdo nic neprosadí a nikdo za nic nenese odpovědnost. Prosadit lze jen kočkopsy, na kterých je nalazena koaliční shoda.

Namísto závěru: Jeden postoj se u voličů napříč kategoriemi (snad kromě voličů podle peněženky) vyskytuje s podobnou pravidelností. Zatímco svou vlastní volbu samozřejmě považují za výsledek logického, objektivního a spravedlivého zhodnocení kandidátů, volbu odlišnou považují za projev malomyslnosti, hlouposti, naivity, nevzdělanosti nebo neinformovanosti. Jak si jinak vysvětlit, že všichni nevolí stejně jako on, že?

PS: Výše uvedené není opřeno o žádný empirický průzkum ani sociologická data, nýbrž pouze o osobní zkušenost a intuici. Nemohu tedy vyloučit, že jde o naprostý blábol :-) Na druhou stranu, rozdíl mezi informací a komentářem je snad každému kdo dočetl až sem jasný :-)