Španělsko si myslí, že ve finále MS zachránilo fotbal. Podle mě ho zničilo...
Jestli něco nemám rád, tak pomyšlení, že bych snad v určité věci mohl být součástí hejna papoušků papouškujících aktuální mediální „pravdy“ hlavního proudu. Tak třeba aktuálně většina fotbalových „expertů“ v médiích tvrdí, že Argentina fotbal kazila, zatímco Španělsko jej svou finálovou výhrou zachránilo. No tak já si myslím přesně opak.
Porovnejme si dva zápasy: Zápas o bronz Anglie-Francie vs. zápas o zlato Španělsko-Argentina. Zápas o třetí místo byl skutečně pastva pro oči nezaujatého fotbalového fanouška. Fotbal nahoru-dolu, spousta krásných akcí a gólů od obou týmů. Naproti tomu zápas o mistra světa byla nefalšovaná nuda. Většina článků v médiích tvrdí, že viníkem je Argentina svým bráněním a tvrdostí. Já tvrdím, že viníkem je Španělsko, a to svým pressingem dovedeným k absurdní dokonalosti. Zatímco týmy Anglie a Francie střídavě útočily a bránily, Španělsko si evidentně řeklo, že Argentině vůbec nepřizná právo hrát fotbal. A nenechme se mýlit. Argentina rozhodně nemá horší fotbalisty než Španělsko, aby to nutně vedlo k obrazu hry, který jsme „museli“ sledovat.
Co jsme sledovali? Pusťte si ten finálový zápas MS ve fotbale znovu ze záznamu, a tentokrát sledujte nikoliv tým s míčem (jak je to pro diváka přirozené), ale vždy tým bez míče. Brzo pochopíte, který z týmů skutečně zničil fotbal (nejen finále MS). Celý zápas až do prodloužení (po konci normální hrací doby jsem šel spát z gaučového vyčerpání) to fungovalo asi takto: Španělsko hrálo s míčem, protože Argentina (byť také občas presovala) přeci jen pozičně spíše Španělsku s míčem ustupovala (tak se zkrátka fotbal vždy hrál a hraje), dokud se jí nepodařilo míč v rámci obranného zákroku odebrat. Jenže co se stalo, když míč získala Argentina? Úplný opak. Brutální a bezvýjimečný pressing hráčů Španělska. Nejdřív jeden, pak dva a nakonec třeba až čtyři hráči Španělska se změnili v útočné vosy jdoucí ve sprintu (alá Usain Bolt) nemilosrdně po míči v držení soupeře. Argentina si s tímto pojetím hry vůbec nedovedla poradit. A tak prakticky pořád jen bránila (bez míče). Z toho pak pramenila frustrace hráčů a tvrdé fauly. Španělskem jim prostě nebylo dovoleno, hrát fotbal. Argentina dokonce v normální hrací době ani jednou nevystřelila na bránu. Opravdu si myslíte, že to bylo nekvalitou hráčů Argentiny a kvalitou hráčů Španělska? Ani náhodou. Bylo to systémem (strategií) hry Španělska.
Což o to. Na tom by ještě nebylo nic špatného – vyhrát zápas díky dobře zvolené taktice. Dokonce je to normální. Jenže to, s čím přišlo Španělsko, to už nebyla jenom dobře zvolená taktika. Podle mého názoru tento styl je začátkem koncem fotbalu v podobě, v jaké jsme ho znali doposud. Jak se totiž lze takovémuto pojetí fotbalu bránit? Jediná protizbraň spočívá v tom, hrát totéž, tj. brutální – okamžitý – nemilosrdný – bezvýjimečný pressing, a to v maximálním sprintu (nikoliv jen nějaké náznaky) s cílem okamžitě sebrat míč. Vlastně to ani nebude žádný velký problém, neboť tento styl není o fotbalovosti, ale o fyzičnosti. Dříve nebo později proto totéž začnou aplikovat i jiné týmy, a až se to stane, netroufám si odhadovat, jak takový fotbal bude vypadat. Hezké to podle mě nebude – bude to jeden velký chaos, kdy se budou hráči na hřišti navzájem neustále nahánět, což povede k opakovaný ztrátám míče na obou stranách a k nakopávání balonu směrem dopředu. Zápasům obdobným zápasu o bronz Anglie-Francie (6:4, útoky nahoru dolu) bude konec.
Závěr: Španělsko fotbal nezachránilo. Myslím si, že dokonce předvedlo jakousi absenci elementárního respektu k soupeři (to v Česku známe z politiky a politické novinařiny). Zatímco Anglie a Francie svým pojetím hry vyjádřili přirozený respekt k tomu, že i soupeř se může snažit o útočnou hru, Španělsko si řeklo, že Argentina (a platilo to nepochybně i o jeho předchozích soupeřích) žádný nárok na útočnou hru ba dokonce na jakýkoliv kontakt s míčem, prostě nemá. A tak byl obrázek celého finále MS stále stejný – Španělsko hrálo s míčem, a Argentina se na to koukala a bránila. A když získala míč, tak o něj okamžitě přišla.
PS: Českého fotbalu se výše uvedené problémy naštěstí vůbec netýkají :-))))
Jan Pavelec
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