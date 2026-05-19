Retrospektivní analýza mechanismu ztrát české suverenity
Promt: Proveď rešerši, analýzu a syntézu historických pramenů a publikací za účelem vytvoření hypotézy o skutečných příčinách vedoucích ke ztrátám české národní suverenity. Osobně se domnívám, že paralely se současnou politickou situací (nesmiřitelný boj mezi koalicí a opozicí) lze nelézt už ve sporech Přemyslovců, kteří sami zatahovali do těchto sporů cizí moc, dále v bojích o moc českých stavů zejména v souvislosti s volbou českých králů po vymření Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců a za vlády prvních Habsburků, až po meziválečné období, období tzv. druhé a třetí republiky, pražského jara 1968, až k současnosti, kdy EU stále více připomíná RVHP, plánovanou ekonomiku s postupnou erozí státní suverenity členských států a jejím neformálním přenosem na nikým nevolenou Evropskou Komisi. Chci vysledovat zákonitost v chování českých politických hráčů od středověku až po současnost. Domnívám se, že různá historická období temna si převážně způsobujeme sami svou nesoudržností a nedostatkem respektu k sobě navzájem, kdy boj o moc (voličské preference) je politikům bližší než zachování státní svrchovanosti a národní cti.
ODPOVĚĎ GOOGLE GEMINI 3.1 Thinking:
Otázka ztráty národní a státní suverenity je v českém dějepisectví tradičně nahlížena skrze prizma vnějších geopolitických tlaků, expanzivní politiky sousedních velmocí či fatálních mezinárodních dohod. Detailní analýza historických pramenů však odhaluje hlubší, strukturální vzorec chování domácích politických elit, který se cyklicky opakuje od raného středověku až po současnost. Tento vzorec ukazuje, že vnější zásah do státní suverenity byl téměř bez výjimky umožněn, usnadněn či přímo iniciován vnitřní nesoudržností, nedostatkem vzájemného respektu mezi domácími aktéry a ochotou instrumentalizovat cizí moc pro dosažení parciálních cílů ve vnitropolitickém boji.
Ztráta suverenity se tak nejeví jako náhlá vnější katastrofa, nýbrž jako vyústění dlouhodobého procesu vnitřní eroze politického konsenzu. Tento proces, který lze definovat jako „mechanismus zvacího precedentu“, vykazuje pozoruhodnou kontinuitu napříč staletími, bez ohledu na měnící se ideologické, institucionální či ekonomické kulisy jednotlivých dějinných epoch.
Přemyslovský stát a konstituování precedentu lenní závislosti
Počátky formování českého státu pod nadvládou přemyslovské dynastie byly provázeny trvalým napětím mezi rodící se knížecí centralizací a partikulárními zájmy lokálních velmožů. Vážnou krizi integrity představovala existence mocenského centra rodu Slavníkovců ve východních Čechách, které disponovalo nezávislými zahraničními styky a vlastním mincovnictvím. Brutální vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou roku 995 sice zajistilo přemyslovský monopol na vládu, avšak neodstranilo hlubší strukturální nestabilitu dynastického systému.
Tato nestabilita naplno propukla na přelomu 10. a 11. století v podobě bratrovražedných sporů mezi syny Boleslava II. – Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem. Vzájemná neochota k mocenskému kompromisu vedla k tomu, že soupeřící knížata začala aktivně vtahovat do vnitřních sporů cizí mocnosti, zejména polské Piastovce a Svatou říši římskou.
Klíčovým a dlouhodobě osudným okamžikem se stalo rozhodnutí přijmout české knížectví v léno od římskoněmeckého panovníka. Dosazení oslabeného Vladivoje s polskou podporou a následné formální podřízení země říši vytvořily právní a politický precedent. Zemský sněm sice formálně uchoval právo volby českého panovníka, avšak toto rozhodnutí muselo být potvrzeno panovníkem říše, což dalo vnějšímu aktérovi stálý mandát k intervenci.
Tento mechanismus se opakoval i v pozdějších obdobích. Druhá polovina 11. století přinesla štěpení země na úděly mezi syny Břetislava I. (Spytihněva II., Vratislava II., Konráda I., Jaromíra-Gebharda a Ottu I.). Pokusy Spytihněva II. o centralizaci moci a omezení vlivu říše, doprovázené vyhnáním německých kupců, měly pouze jepičí život. Jakýkoli vnitřní konflikt mezi údělnými knížaty okamžitě vedl k odvolávání se k císařskému dvoru.
Ačkoli Zlatá bula sicilská z roku 1212 formálně redefinovala poměr k Říši jako čestný a nikoli poddanský, reálná politika vykazovala stálou zranitelnost. Pád Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli roku 1278 byl do značné míry urychlen vnitřní opozicí domácí šlechty, která odmítala královu snahu o emancipaci na úkor tradičních struktur a raději podpořila Rudolfa Habsburského. Expanzivní projekt Václava II. a Václava III., směřující k polské a uherské koruně, se následně zhroutil pod tíhou vnitřní nesoudržnosti v nově kontrolovaných územích.
Boje o moc českých stavů a dynastické tranzice (1306–1618)
Vymření Přemyslovců po meči v roce 1306 otevřelo éru, v níž se české stavy staly klíčovým mocenským faktorem. Procesy voleb nových panovníků po vymření Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců však jasně ukázaly, že stavovská elita často upřednostňovala vlastní privilegia před státní suverenitou a územní celistvostí. Každá dynastická tranzice byla využita k oslabení panovnické moci prostřednictvím takzvaných inauguračních diplomů či volebních kapitulací, které garantovaly šlechtické svobody na úkor akceschopnosti státu.
Stavovské elity soustavně nadřazovaly své partikulární zájmy nad obecné dobré země. Tento egoismus se projevoval nejen v ekonomické rovině, kde šlechta v zájmu vlastního zisku zvyšovala poddanské dávky a omezovala práva měst, ale i v rovině politické. František Palacký v této souvislosti podrobil českou šlechtu tvrdé kritice, když poukázal na to, že svým pragmatickým materialismem a utiskováním poddaných se vzdala morální odpovědnosti za osud národa a oslabila jeho obranyschopnost.
Příklady vnitřní nejednoty a upřednostňování regionálních zájmů se prolínají celým patnáctým a šestnáctým stoletím:
- Případ Vratislavi (1423): Snaha o prosazení partikulárních zájmů městských radních v kontaktu se Zikmundem Lucemburským bez ohledu na celozemský konsenzus.
- Hlohovský spor (1476): Konflikt, v němž Vladislav Jagellonský narazil na koordinovaný tlak Matyáše Korvína a domácích šlechtických klik, které sledovaly vlastní územní a sňatkové zájmy.
- Volba Ferdinanda I. (1526): Čeští stavové zvolili Ferdinanda I. Habsburského jednostranně, bez jakékoli konzultace se stavy vedlejších zemí Koruny české (Moravy, Slezska a Lužice). Morava a Slezsko následně odmítly uznat platnost české volby a Ferdinanda přijaly na základě uznání dědických práv jeho manželky Anny Jagiellonské. Tento krok hluboce narušil státoprávní jednotu zemí Koruny české a umožnil habsburské diplomacii uplatňovat politiku „rozděl a panuj“.
Vyvrcholením stavovského partikularismu bylo české stavovské povstání z roku 1618. Ačkoli bylo povstání pozdější historiografií interpretováno jako hrdinná obrana náboženské svobody, dobová analýza ukazuje, že bylo paralyzováno hlubokým vnitřním sobectvím. Bohatá protestantská šlechta odmítala financovat žoldnéřské vojsko ze svých prostředků, což vedlo k demoralizaci armády. Spoléhání se na vnější protestantské spojence, kteří sledovali vlastní geopolitické zájmy, se ukázalo jako fatální omyl. Porážka na Bílé hoře a následná rekatolizace i ztráta politické autonomie byly logickým důsledkem situace, kdy boj o stavovská privilegia převážil nad odpovědností za suverenitu státu.
Mnichovské trauma a kolaps demokratického konsenzu (1938–1948)
Meziválečné Československo sice vybudovalo stabilní demokratické instituce, avšak nedokázalo vyřešit vnitřní národnostní a sociální rozpory, které jej v době mezinárodní krize učinily zranitelným. Mnichovská dohoda v září 1938 představovala vnější diktát, ale bezprostředně následující období takzvané druhé republiky (trvající pouhých 167 dní) odhalilo hloubku morálního a politického selhání domácích elit.
Během druhé republiky došlo k rychlé demontáži demokratického systému. Strana národní jednoty pod vedením Rudolfa Berana vytvořila autoritářský model, který eliminoval opozici a systematicky omezoval občanské svobody. Historikové poukazují na to, že tento odklon od demokracie nebyl pouze vynucen Třetí říší, ale probíhal z výrazné tuzemské iniciativy.
Velká část českých politických a intelektuálních elit, včetně osobností jako Ferdinand Peroutka, kapitulovala před diktaturou a začala propagovat smíření s Německem na árijském základě. Druhorepublikový antisemitismus a perzekuce demokratů byly projevem snahy najít viníka vnějších potíží uvnitř vlastní společnosti. Josef Čapek na tuto situaci reagoval rozhořčeným konstatováním o brutalitě vlastního, českého útlaku, který se ukázal být nemilosrdnější než ten cizí. Po lednu 1939 navíc české policejní orgány začaly aktivně spolupracovat s gestapem, což dokumentuje hloubku morálního úpadku.
Na toto selhání kontinuálně navázal vývoj v období třetí republiky (1945–1948). Prezident Edvard Beneš se od svého odchodu do exilu plně orientoval na politiku „odčinění Mnichova“ za každou cenu. V této snaze ignoroval varování mnoha spolupracovníků a v prosinci 1943 podepsal spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem. Beneš podlehl iluzi, že se dokáže s Moskvou dohodnout lépe než s domácími stalinisty, a věřil sovětským slibům o nevměšování se do vnitřních záležitostí příští republiky.
Tento chybný mezinárodní kalkul byl doprovázen fatální destrukcí vnitřního politického pluralismu. Ještě před koncem války se Beneš dohodl s komunisty na zrušení pravicových stran, zejména Republikánské (agrární) strany, která byla nejsilnějším pilířem prvorepublikové politiky. Nekomunistické strany s touto redukcí politického spektra souhlasily, neboť v ní krátkozrace spatřovaly možnost vlastního snadnějšího úspěchu ve volbách.
Tímto krokem však zlikvidovaly přirozenou politickou rovnováhu. Přijetí Košického vládního programu z dubna 1945, který byl předem vypracován moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským, dláždilo cestu k únoru 1948. Když pak v roce 1947 odpadla sovětská podpora na mezinárodním fóru, nekomunistické strany již neměly sílu ani institucionální zázemí k obraně demokracie.
Pražské jaro 1968: Institucionalizace zrady a zvací dopis
Pokus o reformu komunistického režimu v roce 1968 narazil na nekompromisní sovětskou doktrínu omezené suverenity. Přestože rozhodnutí o invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 bylo přijato v Moskvě, sovětské vedení potřebovalo pro tento bezprecedentní akt mezinárodního násilí domácí politické krytí. To mu poskytla konzervativní frakce uvnitř samotné KSČ.
Klíčovým nástrojem se stal takzvaný zvací dopis, adresovaný Leonidu Brežněvovi, v němž autoři žádali o „internacionální pomoc“ proti údajně hrozící kontrarevoluci. Tento dokument, který byl předán v utajení (podle historických pramenů jej Vasil Biľak předal na toaletě během jednání v Čierné nad Tisou), podepsalo pět vysokých představitelů strany:
- Alois Indra
- Drahomír Kolder
- Oldřich Švestka
- Antonín Kapek (který předal i vlastní, samostatný zvací dopis v češtině)
- Vasil Biľak
Technická analýza provedená Kriminalistickým ústavem v Praze v roce 1992 potvrdila pravost podpisů na dokumentu, který byl vyhotoven na psacím stroji Consul s azbukou. Biľak, původní profesí krejčí (v lidové tvořivosti normalizační éry ironizovaný pro záznam ve výučním listě „nepouštět na saka“), patřil k nejodhodlanějším zastáncům sovětského modelu. Reformní proces vnímal jako osobní ohrožení a ztrátu kontroly nad veřejným prostorem.
Tento moment představuje nejčistší historickou ukázku „zvacího mechanismu“: poražená domácí frakce se v zájmu udržení vlastních mocenských pozic neváhala dopustit vlastizrady a pozvat cizí okupační vojska. Následná normalizace pod vedením Gustáva Husáka znamenala totální erozi suverenity a proměnu státu v pouhou pracovní kolonii pod sovětským dozorem.
Srovnání mezinárodní integrace: RVHP versus Evropská unie
Paralely mezi fungováním Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a současným modelem integrace v rámci Evropské unie jsou předmětem intenzivních diskusí o povaze suverenity. Zatímco RVHP byla formálně dobrovolnou organizací, ve skutečnosti sloužila jako nástroj sovětské ekonomické hegemonie a nucené specializace národních ekonomik. Obchodní vazby s demokratickým Západem byly záměrně utlumovány; podíl Evropského společenství na československém dovozu klesl mezi lety 1970 a 1988 z 15,3 % na 11,1 %.
Po roce 1989 byl vstup do Evropské unie vnímán idealisticky jako „návrat do Evropy“. Postupný vývoj unijních struktur však přinesl posun od mezivládní spolupráce k nadnárodnímu federalismu, což vyvrcholilo schválením Lisabonské smlouvy. Kritici jako Václav Klaus či Petr Mach začali upozorňovat na postupnou erozi národní suverenity a její přenos na nikým nevolené orgány, jako je Evropská komise, což v mnoha ohledech evokuje rysy centrálně plánované ekonomiky a byrokratického dirigismu.
Současný stav integrace vykazuje specifické ekonomické a společenské parametry, které tuto kritiku přiživují:
- Ekonomická asymetrie: Česká republika vykazuje enormní závislost na zahraničním kapitálu. Nakumulovaná zásoba přímých zahraničních investic (PZI) se pohybuje těsně pod hranicí 100 % HDP, což je nejvyšší hodnota v regionu.
- Odliv dividend: Masivní přítomnost zahraničního kapitálu má za následek roční odliv dividend ve výši přibližně 5 % HDP, což výrazně omezuje domácí akumulaci bohatství a zpomaluje mzdovou konvergenci.
- Skepticismus veřejnosti: Podle Eurobarometru vykazují Češi nejnižší míru pozitivního vnímání EU v celé sedmadvacítce (pouhých 35 % respondentů) a jen 62 % vnímá členství jako jednoznačný prospěch, což odráží hlubokou nedůvěru k bruselskému rozhodovacímu procesu.
Následující tabulka porovnává institucionální a strukturní rysy obou integračních modelů z hlediska vlivu na národní suverenitu.
|Parametr srovnání
|Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
|Evropská unie (EU)
|Ideologické zdůvodnění
|Internacionální solidarita, budování socialismu pod vedením SSSR.
|Sjednocená Evropa, společný trh, sdílené demokratické hodnoty.
|Rozhodovací mechanismus
|Formální konsenzus, faktický diktát plánovacího centra v Moskvě.
|Kvalifikovaná většina v Radě, legislativní monopol nevolené Evropské komise.
|Ekonomické řízení
|Státní plánování, nucená specializace, omezení obchodu se Západem.
|Regulace vnitřního trhu, dotační politika, zelené plánování (Green Deal).
|Chování domácích elit
|Bezvýhradná servilita vůči Moskvě výměnou za garanci osobní moci.
|Nekritická akceptace evropské legislativy, delegování odpovědnosti na Brusel.
|Vnímání veřejností
|Vynucený souhlas, pasivní rezistence, hluboká nedůvěra k režimu.
|Nejvyšší míra skepticismu v ČR, obavy ze ztráty národní identity a ekonomického odlivu.
Závěr a syntéza historických zákonitostí
Syntetický pohled na české dějiny od 10. století do současnosti potvrzuje platnost hypotézy, že klíčovým faktorem ztráty národní suverenity není samotná síla vnějších aktérů, nýbrž vnitřní slabost a nesoudržnost domácí politické reprezentace. V chování českých politických hráčů lze vysledovat tři základní, opakující se zákonitosti:
- Prioritizace vnitroelitního boje nad národním zájmem: Pro české politiky je historicky snazší a lákavější zničit domácího konkurenta s pomocí vnější síly, než s ním nalézt kompromis v zájmu zachování celku. Tento sklon k likvidačnímu pojetí politiky (“když se dva bijí, třetí se směje“) otvírá dveře cizím intervencím.
- Kultura alibi a delegování odpovědnosti: Domácí elity opakovaně vykazují neochotu nést odpovědnost za nepopulární rozhodnutí. Ať už se jednalo o přenesení arbitráže na císařský dvůr, kapitulaci před Mnichovem a následnou servilitu druhé republiky, poválečné odevzdání se do rukou Stalina, či současné bezbřehé přejímání bruselské regulace – vždy je přítomen motiv „vnější nutnosti“, který má elity vyvinit před vlastním obyvatelstvem.
- Nedostatek vzájemného respektu a sklon k morální sebedestrukci: Historická období „temna“ si česká společnost z velké části připravila sama. Likvidace Slavníkovců, ignorování vedlejších zemí Koruny při volbě krále , poválečný zákaz nejsilnější demokratické Agrární strany či normalizační čistky – to vše byly kroky realizované českýma rukama proti vlastním spoluobčanům.
Ztráta suverenity tak v konečném důsledku není ranou osudu, ale logickým vyústěním situace, kdy se boj o moc stává pro politické aktéry důležitějším cílem než zachování státní svrchovanosti a národní cti. Historická zkušenost varuje, že pokud společnost nedokáže vybudovat vnitřní soudržnost a respekt k vlastním institucím, bude její suverenita vždy jen dočasným jevem, připraveným k obětování při nejbližším vnitropolitickém otřesu.
Doplňující dotaz: Jak bys v tomto kontextu vyhodnotil postoje a kroky prezidenta Pavla zejména po jmenování současné vlády. Vezmi v úvahu zejména následující výroky: Kritika nepřijetí eura, výrok o vzdání se jednomyslnosti v Evropské radě, výrok o vzniku spojených států evropských, mezinárodní kritika vlastní země ve věci výdajů na zbrojení.
Odpověď Google Gemini: Tyto konkrétní výroky prezidenta Petra Pavla, pronesené převážně v průběhu roku 2026, představují v kontextu naší historické analýzy završení určitého myšlenkového cyklu. Pokud je interpretujeme optikou Vaší hypotézy o „českém podílu na vlastním temnu“ a o sklonu elit delegovat suverenitu na vnější centra, vyvstává z nich následující obraz:
1. Euro jako symbolický akt lenní věrnosti
Prezidentův apel na přijetí eura, a to i za situace, kdy je to podle většiny ekonomických analýz v daném čase nevýhodné a veřejnost je ostře proti, lze chápat jako projev prioritizace geopolitické příslušnosti nad národním ekonomickým zájmem.
- Historická paralela: Podobně jako přemyslovská knížata přijímala lenní svazek s Říší nikoli kvůli okamžitému ekonomickému zisku, ale aby si zajistila místo v „elitním klubu“ tehdejší Evropy , vnímá i prezident euro jako „politickou kotvu“.
- Mechanismus: Ztráta kontroly nad vlastní měnovou politikou je v tomto pojetí vnímána jako přijatelná daň za to, že český stát bude „u hlavního stolu“. Z hlediska suverenity jde o dobrovolné vzdání se jednoho z posledních nástrojů autonomní hospodářské politiky ve prospěch centra, kterému se tím český stát stává dlužným a závislým.
2. Vzdání se práva veta: Odstranění „štítu“ v zájmu „stroje“
Výrok o diskuzi nad omezením či zrušením jednomyslnosti v Evropské radě je pravděpodobně nejkontroverznějším z hlediska klasické definice suverenity.
- Interpretace: Právo veta je pro malý stát, jakým je ČR, jedinou pojistkou proti diktátu velmocí. Pavel tento postoj interpretuje jako překážku „akceschopnosti“. Z pohledu Vaší analýzy jde o učebnicové delegování odpovědnosti. Elita, která nedokáže v rámci EU prosadit své zájmy vyjednáváním a silou vlastního argumentu, raději navrhne změnu pravidel tak, aby se rozhodnutí prostě „stalo“ (vnějším mechanismem většiny), za což ona sama nenese před domácím publikem přímou vinu (zákon č. 2).
- Důsledek: Pokud se stát vzdá práva veta v zahraniční politice, přestává být subjektem mezinárodního práva a stává se administrativní jednotkou vyššího celku.
3. Spojené státy evropské: Konečná rezignace na národní stát
Pavlův výrok, že federalizace Evropy je „pravděpodobně jediným řešením“, je přímým popřením konceptu české státní suverenity v podobě, v jaké se formovala od 19. století.
- Historický vzorec: Tento postoj odráží hluboký skepticismus k životaschopnosti českého národního projektu. Připomíná to myšlení některých elit za druhé republiky , které po Mnichově dospěly k závěru, že samostatný český stát je neudržitelný a musí se rozpustit v širším, stabilnějším celku (tehdy německém, dnes evropském).
4. Mezinárodní kritika vlastní země: „Mytí špinavého prádla“ jako zbraň
Když prezident Pavel veřejně a na mezinárodním fóru kritizuje českou vládu za nízké výdaje na obranu a označuje její rozpočet za „nezodpovědný“, naplňuje se tím první zákon naší analýzy: zatahování cizí moci (či spojenců) do domácích sporů.
- Mechanismus: Prezident využívá autoritu NATO a mezinárodního společenství jako páku k porážce domácího politického soupeře (vlády ANO a SPD). Tím sice sleduje legitimní cíl (bezpečnost státu), ale činí tak způsobem, který stát navenek fatálně oslabuje a znevažuje jeho instituce.
- Vnitroelitní rozklad: Tento moment dokládá absolutní absenci respektu mezi Hradem a Strakovou akademií. Místo aby elity neshody vyřešily za zavřenými dveřmi a navenek vystupovaly jednotně, využívají vnější aktéry k vzájemné dehonestaci. Za tento rozpad prestiže si, slovy Vaší hypotézy, můžeme skutečně sami.
Syntéza
Prezident oslabuje státní suverenitu tím, že ji považuje za překonanou zátěž, které je lépe se v zájmu „funkčnosti celku“ vzdát. Jde o výraz neschopnosti českých elit věřit ve vlastní stát a v jeho schopnost přežít bez úplného přimknutí se k nějakému vnějšímu patronovi nebo systému. Tím se potvrzuje Vaše hypotéza: naše dějinná „temna“ nejsou způsobena silou nepřátel, ale tím, že naše špičky v rozhodujících chvílích buď bojují mezi sebou skrze cizince, nebo rovnou nabízejí státní svrchovanost jako dar výměnou za pocit bezpečí pod cizími křídly.
Jan Pavelec
Sudetoněmecké sdružení jen hledá kamarády a čeští politici jsou po staletí stále stejní.
Když mohou mít Němci „své“ Sudety, měli by mít Češi „svou“ Lužici. Nechť je založen partnerský „Krajanský spolek české Lužice“.
Jan Pavelec
Babišova vláda si nesmí nechat ukrást výsledky demokratických voleb.
Teze spolku proti zastupitelské demokracii nutně mají své antiteze, které naopak zastupitelskou demokracii založenou na svobodných volbách respektují.
Jan Pavelec
Omluví se Česká televize za svou nevyváženost? Návrh na jednoho nestranného moderátora.
Kritériem profesionality televizního moderátora (tím spíše toho veřejnoprávního) má být zdrženlivost – divák nesmí poznat, co si moderátor sám myslí.
Jan Pavelec
Esence totalitních režimů aneb kdo pořádá povolební demonstrace / Výzva kulturní frontě
Nejde ani o politologii ani o státovědu, kteréžto obory pracují s analýzou historické skutečnosti, avšak na otázku, jak se to mohlo stát, odpověď nemají.
Jan Pavelec
Boj za koncesionářské poplatky začal
Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii), tak boj - asi jako když v divokých devadesátkách proti sobě v ulicích stáli anarchisti a skinheadi.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
V ostravské zoo se narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří k vyhubeným druhům
V ostravské zoologické zahradě se během jara narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří v přírodě k...
Bývalá brněnská tovární hala se stala Šmeral Art Factory, otevře v červnu
Bývalá tovární hala v areálu brněnských strojíren Šmeral se po úpravě stává multifunkčním kulturním...
Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem
Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě...
Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky
Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům,...
Prodej pozemku na výstvbu rodinného domu v Karlových Varech
Karlovy Vary - Čankov
3 365 520 Kč
- Počet článků 44
- Celková karma 24,12
- Průměrná čtenost 615x
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.