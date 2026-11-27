Pořadí fotbalových týmů z hlediska finanční efektivnosti - Sparta je poslední
Tabulka A: Kolik stál týmy jeden vstřelený gól v základní části (2025/26)
Seřazeno od nejefektivnějšího (nejnižší číslo) po nejméně efektivní.
|Pořadí
|Klub
|Hodnota kádru (mil. Kč)
|Vstřelené góly
|mil. Kč na jeden gól
|1
|Zlín
|139
|37
|3,75
|2
|Slovácko
|139
|26
|5,35
|3
|Hradec Králové
|270
|43
|6,27
|4
|Bohemians 1905
|172
|26
|6,60
|5
|Mladá Boleslav
|293
|44
|6,65
|6
|Jablonec
|274
|41
|6,68
|7
|Karviná
|325
|43
|7,55
|8
|Teplice
|233
|29
|8,02
|9
|Pardubice
|380
|39
|9,75
|10
|Dukla Praha
|211
|20
|10,53
|11
|Liberec
|517
|43
|12,02
|12
|Olomouc
|525
|34
|15,43
|13
|Baník Ostrava
|483
|25
|19,32
|14
|Plzeň
|1 362
|50
|27,25
|15
|Sparta
|1 837
|60
|30,62
|16
|Slavia
|2 675
|63
|42,47
Jak tabulku číst:
- Efektivnost je poměr mezi vstupy a výstupy. Vstupem by ideálně měly být celkové výdaje na hráče A-mužstva, přičemž je zcela irelevantní z jakých zdrojů kluby tyto výdaje hradí. Výstupem je celkový počet vstřelených golů za sezonu. Fotbal se hraje kvůli střílení gólů a proto je jako kritérium efektivnosti aplikována jednotková cena gólu (kolik stojí jeden gól). Tabulka nehodnotí ekonomickou výkonnost klubů neboli nejde o porovnání klubů z hlediska jejich finančních zisků či ztrát.
- Hodnota kádru (mil. Kč) je odhadovaná cena všech hráčů klubu podle Transfermarktu (prosinec 2025), přepočtená na miliony korun. Hodnota kádru zde slouží jako náhrada za celkové výdaje na hráče, protože skutečné mzdy nebo náklady na nákupy hráčů u všech klubů veřejně dostupné nejsou.
- Hodnota se během sezony mění a částečně reaguje na výkony. Transfermarkt zohledňuje i výsledky, takže klubu, který hodně střílí, hodnota kádru roste. To může efektivitu úspěšných klubů mírně podhodnocovat.
- Vstřelené góly jsou góly za 30 kol základní části. Inkasované góly ani celkové výsledky v tabulkách zohledněny nejsou.
- Mil. Kč na jeden gól je hodnota kádru vydělená počtem gólů. Říká, kolik hodnoty hráčů připadlo na jeden vstřelený gól. Čím nižší číslo, tím lépe.
- Slabina metody: bohaté kluby jsou znevýhodněné skoro automaticky. Slavia měla kádr 19× dražší než Zlín, ale dala jen 1,7× víc gólů.
Tabulka B: Kolik stál týmy jeden vstřelený gól v základní části (2026/27, po 15. kole)
Seřazeno od nejefektivnějšího (nejnižší číslo) po nejméně efektivní.
|Pořadí
|Klub
|Hodnota kádru (mil. Kč)
|Vstřelené góly (zápasy)
|Góly přepočtené na 15 zápasů
|Mil. Kč na jeden gól
|1
|Teplice
|242
|24 (15)
|24,0
|10,06
|2
|Bohemians 1905
|178
|16 (15)
|16,0
|11,12
|3
|Slovácko
|198
|17 (15)
|17,0
|11,67
|4
|Mladá Boleslav
|275
|23 (15)
|23,0
|11,97
|5
|Zlín
|162
|11 (15)
|11,0
|14,75
|6
|Zbrojovka Brno
|286
|18 (15)
|18,0
|15,90
|7
|Artis Brno
|328
|18 (15)
|18,0
|18,23
|8
|Pardubice
|410
|20 (15)
|20,0
|20,51
|9
|Hradec Králové
|408
|19 (15)
|19,0
|21,48
|10
|Jablonec
|378
|17 (15)
|17,0
|22,25
|11
|Liberec
|580
|19 (14)
|20,4
|28,50
|12
|Olomouc
|691
|22 (15)
|22,0
|31,39
|13
|Baník Ostrava
|411
|11 (14)
|11,8
|34,88
|14
|Plzeň
|1 451
|31 (15)
|31,0
|46,79
|15
|Slavia
|2 713
|38 (15)
|38,0
|71,40
|16
|Sparta
|2 227
|27 (15)
|27,0
|82,46
Pozn.: Tabulky vytvořeny s využitím Claude AI
Komentář: AC Sparta Praha nabízí „bafuňářům“ práci snů: nadstandardní mzdy a nulovou kolektivní odpovědnost za výsledky. Je to takový zaopatřovací ústav pro průměrné hráče z ciziny (z podprůměrných cizích klubů). Na talentované české hráče potažmo na českou reprezentaci AC Sparta Praha kašle.
Z hlediska efektivnosti je Sparta nejhorším fotbalovým klubem v ČR. Nepochybuji, že na posledním místě by se umístila i v případě, že by se jednotková cena gólu určila podle výdajů na mzdy a nákupy hráčů. Nejhorší (možná na celém světě) je tento klub i v rámci porovnání každoročních ambicí (jeden titul za druhým a pravidelná účast v lize mistrů) se skutečnými výsledky (druhé až čtvrté místo v lize, ostudné výkony v evropské či konfereční lize).
Někdo by měl panu Křetínskému připomenout popř. vysvětlit, co přesně znamená ústavní zásada, že vlastnictví zavazuje. Pokud v dohledné době skutečně postaví a zaplatí nový stadion s kapacitou pro 40 tis. diváků a ihned poté Spartu opustí (a omluví se), odpustím mu naoplátku dobu temna, která spolu s ním do Sparty přišla.
Už musí přestat ničení tohoto nejslavnějšího českého klubu. Spartu má vlastnit někdo, kdo buď rozumí řízení fotbalového klubu, nebo je alespoň schopen nastavit fungující organizační strukturu s jasně stanovenými kompetencemi a odpovědností, a kdo v první řadě vyhodí tu stávající armádu neschopných funkcionářů včetně představenstva.
Konec Rosického je málo. Sivok je stejný – zase hledá trenéra v zahraničí. Tady by nepohl ani Pep Guardiola – jsou nepoučitelní – všechny z vedení vyházet. Křivda, Čupr atd. – zničili Spartu. Z českého giganta udělali zubožený a směšný klub, který po fotbalové stránce přehraje možná Zlín a Slovácko. Ostatní české kluby s českými hráči a trenéry jsou fotbalově na stejné nebo lepší úrovni, a stojí je to násobně méně.
Pane Křetínský plaťtě dál – dobře vám tak !!!
AC Sparta Praha kašle na českou reprezentaci
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