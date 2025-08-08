Politický holismus v kauze J.A.R. - příznaky soumraku demokracie
Nabízím ke zvážení následující analýzu stavu demokracie v ČR, založenou na odlišení sekularismu a politického holismu, viz též terminologie v závěru:
Sekularismus vznikl historicky v mnoha zemích jako přísný (často ústavní) požadavek na oddělení náboženské sféry od fungování státu a jeho orgánů. Formálně-právně sekulárním státem je i ČR. Podstatou sekularismu však není pouze eliminace náboženství ve veřejné sféře. Jde o uznání, že existuje soukromá sféra (víra, svědomí, osobní život), do které by veřejná moc neměla zasahovat, a naopak, že veřejná sféra by neměla být kolonizována soukromými zájmy. Náboženství bylo historicky nejvýraznějším polem, kde se tento střet odehrával. Princip je ale univerzálnější. Jde o důsledné oddělení osobní sféry a sféry veřejné, a to nejen v náboženské oblasti.
Za kontradiktorní pojem k sekularismu lze proto pracovně (pro účely tohoto článku) považovat nikoliv theismus (jakožto antonymum), nýbrž politický holismus. V holistických společnostech se osobní a veřejná sféra prolínají, a nemusí jít pouze o náboženství. K holistickým společnostem patří kromě společností islámských také (pro někoho možná překvapivě) společnosti ateistické. Je tomu tak částečně z historických důvodů, neboť v nich nemusel být tak silný tlak na oddělení osobní (náboženské) sféry od sféry veřejné. Holistické společnosti jsou často ve státech totalitních a posttotalitních, neboť jejich snahou vždy bylo podrobení a kontrola jednotlivců ve všech oblastech jejich života včetně náboženské víry – proto je v nich veřejná a soukromá sféra, resp. jejich subjektivní vnímání velmi silně propojeno.
Pro ilustraci níže uvádím zjednodušené – archetypální modely chování:
1) Lidé v holistické společnosti často neodlišují svou (ne)spokojenost v privátní sféře od hodnocení (ne)fungování sféry veřejné. Výsledkem toho je, že hodnocení fungování státu a politiků je silně ovlivněno osobní situací jednotlivců. Bohatí lidé v materialistické společnosti bývají v osobním životě v zásadě spokojení, a proto není překvapivé, pokud vyznávají zásady jako např. „malý levný stát“ – co nejméně regulace a co nejvíce osobní svobody jednotlivce – co nejnižší daně a co nejméně veřejných služeb. Finančně zajištění lidé si své potřeby chtějí zajišťovat sami a ve svém holistickém přístupu nechtějí, aby stejné potřeby pro ostatní zajišťoval stát (ostatní se mají snažit stejně jako se snaží oni). Potřeby společnosti jako celku při volebním rozhodování příliš nezohledňují, stejně jako problémy jiných lidí s neuspokojenými materiálními potřebami. Naopak nemajetní lidé v materialistické a holistické společnosti bývají se svou osobní majetkovou situací nespokojení, a proto se zcela logicky dovolávají zejména zásady solidarity a silného státu, který poskytuje co nejširší paletu veřejných služeb.
Politický holismus se projevuje i v obráceném směru, tj. politici jsou spíše než podle celospolečenských výsledků vládnutí hodnoceni podle osobních kritérií, jako jsou např. osobní sympatie, formální slušnost (pozn.: zapomíná se, že etika není etiketa neboli ten kdo se chová slušně před kamerou není nutně slušným člověkem) a dokonce podle osobního života, tj. zda mají nějaké osobní aféry a skandály či nikoliv. Opět jde o důsledek absence odlišování osobní a veřejné sféry, tentokráte nikoliv voliče vůči sobě samému, nýbrž voliče vůči politikovi.
Neúměrně malou roli hraje naopak to, zda je daný politik odborně způsobilý, zda je schopen vyjadřovat originální myšlenky, zda je schopen racionální argumentace bez argumentačních faulů a bez demagogie, zda nevytrhává pravdu z kontextu tak, jak se mu to hodí, zda nepřebarvuje černou na bílou, zda je schopen přiznat chybu, zda jsou za ním pozitivní výsledky ve veřejné sféře atd. No a protože tyto aspekty hrají v holistické a postfaktické společnosti tak malou roli, nelze se divit, že si v ní politici postupně zvyknou na to, že namísto přiznání chyby, je pro ně výhodnější lhát, překrucovat, volně přecházet od skutečnosti k její svévolné interpretaci, odvádět pozornost, a dokonce (a to je pro demokracii snad úplně nejhorší) označovat politickou konkurenci za nedemokratickou, extrémistickou či populistickou.
Tito politici si ve své malosti neuvědomují, že tímto nálepkováním neuráží pouze své politické konkurenty, ale také všechny jejich voliče, čímž sami (volens nolens) podkopávají svobodu a demokracii mnohem více než ti, před kterými svým nálepkováním varují. Vrcholným projevem holistického antidemokratismu jsou politici či jejich fanoušci, kteří volnou soutěž politických sil pojímají osobně, tj. jako mstivý boj a nenávistné vyřizování si účtů ať už narušováním předvolebních mítinků nebo dokonce ohrožováním ústavního práva na nedotknutelnost obydlí a práva na soukromí politických konkurentů a jejich rodinných příslušníků.
Nelze se divit, že v holistické společnosti je častým jevem to, že se lidé nenávidí a pohrdají sebou navzájem jenom proto, že mají odlišný politický názor, nebo že dokonce kandidují za jinou než preferovanou politickou stranu. Je to zcela logické – člověk který má jiný politický názor, je pro někoho, kdo neodlišuje osobní a veřejnou sféru (splývá mu v jedno) téměř osobní nepřítel. Takovýto lidé nepřekvapivě nemohou jinak než člověka, který kandiduje ve volbách za jinou než jimi preferovanou politickou stranu, aktuálně viz kauza J.A.R., zcela vyřadit (exkomunikovat) ze svého soukromého života. Ve svém holistickém přístupu totiž vnímají politické angažmá jako součást osobní sféry člověka a tedy i své vlastní. Neumějí si představit, že by ve své soukromé pospolitosti, např. v hudební skupině nebyli spojováni s politickou stranou, za níž daný člověk kandiduje ve volbách. V oficiálním vyjádření kapely je mj. uvedeno: „Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné...z hodiny na hodinu jsme byli proti své vůli spojeni s konkrétním politickým subjektem...to s naším světem hudby absolutně nejde dohromady.“ Opět se tedy potvrdilo, že osoby tvořící v ČR tzv. kulturní frontu se (až na výjimky) vždy jednotně hlásí pouze k jedné „straně a vládě“. Jejich konvenční konformismus je věčný a kdo se od něj odchýlí, musí od nich odejít.
Pro úplnost nutno uvést, že výše popsaný politický holismus není výsadou levice ani pravice, ale projevuje se napříč politickým spektrem – jen se v každém táboře zaměřuje na jiné hodnoty.
2) V sekulárních společnostech je tomu často jinak. Lidé v nich přirozeně vnímají svou soukromou osobní situaci odděleně a nezávisle od způsobu fungování státu a stejný princip uplatňují i při hodnocení politiků, tj. zaměřují se na celospolečenské výsledky jejich veřejné činnosti nikoliv na jejich soukromí. V takovýchto společnostech se demokracii daří mnohem lépe, neboť respekt k odlišnému politickému názoru je snadný a přirozený, neboť není zatížen osobnostně-emocionálními konotacemi. Odlišným názorem na celospolečenské otázky se zde necítí ohrožen jak ten, kdo jej svobodně vyjádří, tak i ten, kdo je jeho adresátem. Lidé se nebojí otevřeně vyjadřovat své skutečné politické názory, neboť nikdo si nemyslí, že politický názor je indikátorem jeho charakteru, osobní morálky či inteligence. Moudrý člověk ví, že nic neví (Sokrates), což je postoj, který umožňuje být neustále otevřen skutečnému poznání, které se stále vyvíjí a nikdy nekončí. I lidé velmi bohatí tak mohou v konkrétních případech pociťovat nespokojenost s výsledky dosavadního vládnutí, které sice nemají zásadní dopad na jejich osobní majetkovou situaci, ale mají zásadní dopad na celospolečenskou situaci nebo na životy jiných lidí. Stejně tak lidé nemajetní, nevolí nutně pouze podle obsahu své peněženky. Pokud nejsou ovládáni materialistickou morálkou, reflektují, že jejich osobní či majetková situace není podmíněna způsobem fungování státu a jeho orgánů.
Kvízová otázka: Představte si, že máte na výběr dva politiky. Jeden se v osobním životě jeví jako gauner, má příšerné vystupování a špatný slovní projev, ale je to schopný národohospodář, má vize a schopnosti jak zlepšit fungování státu, a pro obecné blaho obyvatel by se rozkrájel. Druhý se jeví jako počestnost sama, mluví medově klidným hlasem bez emocí, působí slušně a rozvážně. Bohužel téměř ničemu praktickému pro řízení státu nerozumí, stát ani společnost není schopen nikam posunout, omílá naučené bezobsažné fráze, a jediné o co se ve skutečnosti zajímá, není obecné blaho, ale své vlastní znovuzvolení. Koho z nic budete volit do čela státu? Schopného grázla nebo neschopného slušňáka? Pozn.: Případná podobnost s konkrétními osobami je čistě náhodná :-)
Závěr: Tento článek nemá být o kritice ateismu či materialismu, nýbrž o stavu demokracie, jež se odvíjí od způsobu myšlení a chování lidí vůči sobě navzájem. Je-li osobní nastavení většiny jednotlivců takové, že nejsou schopni snášet odlišné politické názory, brzy zanikne buď demokracie nebo samostatný český stát. Řešením tohoto neutěšeného stavu nemůže být konečné vítězství jednoho politického tábora nad druhým, ale právě kultivace „sekulárního“ (depersonalisovaného resp. dichotomického) přístupu – tedy schopnosti vést věcnou debatu o správě věcí veřejných bez nenávistné personalizace mezi voliči navzájem a voličů vůči politikům. Konec konců – jde pouze o politiku – nejde o život.
Použitá terminologie „sekularismus vs. politický holismus“ je pouze pracovní. Lze si představit i jinou dvojici termínů, které by mohly pojmově postihnout podstatu apelu na oddělené vnímání a hodnocení osobní sféry voličů a politiků od sféry veřejné, např. „separační racionalita vs. holistická“, nebo „depersonalisovaná logika vs. personalisovaná“, nebo „privátně-veřejná dichotomie vs. privátně-veřejné prolínání“.
Jan Pavelec
Další články autora
- Počet článků 35
- Celková karma 13,61
- Průměrná čtenost 672x
Kromě práva, které jsem vystudoval, se zajímám o politiku, filozofii, makro-ekonomii, sport, společenský vývoj.
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.