Omluví se Česká televize za svou nevyváženost? Návrh na jednoho nestranného moderátora.
Václav Moravec se veřejně přiznal, že 21 let moderoval „svůj“ diskuzní pořad na veřejnoprávní ČT nevyváženě, a co hůř, že to dělal zcela úmyslně, cituji: „Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize. Důvěru statisíců vás...nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“
Nejdůležitější z této citace jsou dva pojmy: Nezávislost a Vyváženost. VM je evidentně klade do kontradikce. Chtěl být nezávislý, nikoliv však nutně vyvážený. Vyváženost totiž explicitně označil za slepou. Neboli VM 21 let moderoval nejdůležitější diskuzní pořad na ČT tu vyváženě tu nevyváženě, asi podle toho jak to zrovna nacítil. Nechtěl být totiž „slepě vyvážený“, nýbrž chtěl být „prozíravě“ nevyvážený, což umě vydával za „nezávislost“ s tím, že slepě vyvážené mohou být v ČT jiné pořady – něco v tom smyslu také kdysi veřejně prohlásil. Asi měl na mysli „Interview ČT 24" a „Události, komentáře“, tj. zjevně se „kolegiálně“ domníval, že tyto dva další diskuzní pořady ČT mohou (ale nemusí – to přeci není jeho věc) stranit na oplátku politikům současné vládní koalice a tím vše vyvažovat. O vyváženosti dalších diskuzních pořadů přitom nemůže být řeč – natož že by nevyvážené OVM tyto jiné pořady vyvažovali ve prospěch politiků vládní koalice :)))) Jejich moderátoři evidentně chtějí být stejně nevyvážení a nezávislí jako VM (na kom? – na komkoliv).
Zmíněný „posun k pseudovyváženosti“ bychom v žádném případě neměli vnímat úzce pouze jako nesympatie či strach VM z Tomia Okamury. Ostatně by to ani nedávalo smysl – jak by mohl jeden politik pozvaný do OVM ohrozit kritickou reflexi událostí ze strany VM? – nijak. OVM (a další pořady) byly a jsou nevyvážené programově. Redaktoři ČT si o sobě zjevně myslí, že přeci nejsou jen tak nějací obyčejní pozorovatelé (to kdysi od některého z nich, možná právě od VM také veřejně zaznělo) – jsou tedy přesvědčení, že mají osvícené názory, které musí prezentovat veřejnosti bez ohledu na nějakou zákonem požadovanou vyváženost, která je slepá. Domnívají se, že být nevyvážení jim umožňuje jejich individuální názorová nezávislost.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi však o nezávislosti redaktorů ČT ani o nezávislosti ČT jako celku nic nestanoví. Nezávislost je v zákoně o ČT zmíněna pouze ve vztahu k Radě ČT resp. ve vztahu ke členům Rady ČT, viz § 4 zákona. Redaktoři zpravodajství a publicistiky ČT žádnou individuální nezávislostí nedisponují. Naproti tomu vyváženost zákonnou povinností redaktorů ČT je. Kromě § 2 odst. 2 písm. a), c) zákona je vyváženost zakotvena např. v § 3 odst. 1 písm. m) zákona, podle něhož „zpravodajské a politicko-publicistické pořady...musí dbát zásad objektivity a vyváženosti, zejména nesmí jednostranně zvýhodňovat žádnou politickou stranu nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“
Pokud jde o případně namítanou svobodu projevu podle čl. 17 Listiny, vyplývá z ní pro ČT (stejně jako pro jakékoliv jiné médium) pouze to, že státní moc jim nemůže přikazovat či zakazovat konkrétní obsah jejich pořadů (cenzura je nepřípustná), nikoliv však to, že redaktoři mohou v rozporu se zákonem o ČT moderovat své pořady nevyváženě s poukazem na jakousi svou individuální názorovou nezávislost nebo s poukazem na to, že vyvážené mohou být pořady jiné. Redaktoři ČT nedisponují žádnou individuální nezávislostí jako např. soudci, a jsou proto povinni dodržovat nejen zákon o ČT, zákoník práce a další obecně závazné právní předpisy, ale např. též pokyny svých nadřízených. Pokud jde o Kodex ČT, který hovoří mj. o redakční nezávislosti, jde o toliko vnitřní předpis, který nelze vykládat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, tj. např. jako nezávislost ve smyslu svévolného porušování zákonem stanoveného požadavku na objektivitu a vyváženost politických pořadů. Svoboda projevu není ani absolutní ani neomezená, viz čl. 17 odst. 4 Listiny. Jde o politické právo, nikoliv o právo zaměstnance-redaktora veřejnoprávního média preferovat při moderování politického pořadu vybrané politické subjekty (ať už koaliční či opoziční). V listině jde o institucionální nezávislost médií vůči státu, nikoliv o individuální nezávislost redaktorů na zákonech.
Vedení České televize by se z výše uvedených důvodů mělo celé české veřejnosti omluvit nejen za to, že bezprecedentní zneužití veřejných prostředků při nevyváženém moderování OVM neodhalilo, ale že mu dlouhá léta nečinně přehlíželo. Omluvit by se mělo nejen té části veřejnosti, která toto úmyslné nezákonné počínání VM dávno prohlédla, ale spíše té, která s klapkami na očích do poslední chvíle naivně věřila, že VM je objektivní, nestranný a vyvážený moderátor ve stylu „padni komu padni“.
Ale nebuďme zas tak nespravedliví k těm z diváků, kteří neprohlédli. VM porušoval zákon o ČT „šikovně“. Pochopil, že může beztrestně slovně „popravovat“ politiky dnešní vládní koalice a jejich historické předchůdce tím, že prostě své subjektivní politické názory schová za otazník. Když to trochu přeženu a zjednoduším, mohl se pozvaného politika z SPD či ANO hypoteticky zeptat např. na to, jestli je Putinův agent s tím, že on přeci „jenom“ klade otázky. Takto třeskutou otázku sice VM asi nikdy nepoložil, nicméně pravidelně kladl jemu neoblíbeným politikům sugestivní otázky, kterými je nepřímo obžaloval a odsoudil.
Šlo zároveň o velice účinný způsob, jak manipulovat veřejné mínění. Ta část populace, která se VM do poslední chvíle zastávala, mu jednoduše zobala z úst. Psychologicky je to velice prosté – nesympatickému politikovi se položí sugestivní – předem odsuzující otázka, a politik byť se může bránit a vysvětlovat jak chce, divák naivně věřící v nestrannost a objektivitu moderátora (který přeci „jen“ klade „nevinné“ otázky), si už odpoví sám přesně tak, jak moderátor chce. Přece by se na to moderátor veřejnoprávní TV takto sugestivně neptal, kdyby to nebyla alespoň zčásti pravda (na každém šprochu, pravdy trochu, že) – VM kladl své otázky v neprospěch současné vládní koalice téměř sériově. Otázka je často důležitější než odpověď a to tím spíš, že VM ze své neohrožené pozice moderátora (který slovo uděluje a odnímá kdy si zamane) důsledně vždy dbal na to, aby jemu nesympatický politik odpovídal přesně na jeho otázky a na nic jiného, a ještě lépe aby odpovídal přesně tak, jak si to VM ve své fantazii vymyslel. Takže asi tak.
Vedení ČT by kromě omluvy za dlouholetou nevyváženost OVM (ke které se VM veřejně přiznal svým vyjádřením, že se k ní nehodlá posouvat), mělo přemýšlet i nad tím, jak vybrat takového nového moderátora, aby se z něj za pět nestal Moravec č. 2. Navrhuji, aby ČT z koncesionářských poplatků pořídilo nejnovější placenou verzi AI, např. Chat GPT od OpenAI, nebo Gemini od Google, popř. Claude od Anthropic. Už dnes jsou nejnovější jazykové modely napojené na rozsáhlé neuronové sítě na stejné (ne-li vyšší) úrovni než člověk s vysokoškolským vzděláním, a to ve všech oblastech života, tj. nepochybně i v novinařině. AI agent by byl vycvičen (napromtován) na moderování diskuzních pořadů s pozvanými politiky. Byl by nestranný, objektivní a vševědoucí – v reálném čase by byl schopen odhalovat všechny manipulace a z kontextu vytržené informace politiků, a to vše s nadhledem a elegantně – může mít např. podobu milé, přívětivé, nekonfrontační, sympatické moderátorky a Česká televize se zapíše do historie a proslaví po celém světě... nebo raději ne.
Stačil by pokorný člověk-redaktor, který si nebude myslet, že je důležitější než pozvaný politik, a který si nebude honit ego tím, že bude vystavovat na odiv své znalosti, domněnky či dokonce své subjektivní politické postoje. Kritériem profesionality televizního moderátora má být zdrženlivost. Divák nesmí poznat, co si moderátor sám myslí.
Část populace, která do poslední chvíle stála za nezákonně nevyváženým a nezákonně nezávislým Václavem Moravcem, se bude muset naučit myslet samostatně, což jí bude jen ku prospěchu. Žádný osvícený, prozíravě nevyvážený a na čemkoliv nezávislý moderátor, který kladením sugestivních a úskočných otázek, skákáním do řeči a dalšími manipulativními technikami divákům naznačuje (radí), co si mají myslet, už se (snad) nikdy nevrátí. Resp. VM se asi vrátí, ale bude to někde, kde už bude mezi svými – kde mu bude dobře – a kde ho nebudou nutit ke „slepé vyváženosti“ a kde bude moci své politické preference plně rozvinout – tipuju Seznam Zprávy nebo Forum24. Nedivil bych se ani účasti na demonstracích Milionů chvilek proti zastupitelské demokracii, viz Boj za koncesionářské poplatky.
Pro úplnost nutno uvést, že mezi diváky podporujícími VM nejsou pochopitelně jen lidé, kteří naivně důvěřovali jeho vyváženosti, ale také lidé, kteří si jeho nevyváženost celou dobu velice dobře uvědomovali. Kromě politiků stávající opozice, viz jejich bezprostřední reakce po oznámení VM odůvodněném nechutí k pounu ke slepé vyváženosti (sic), jde zejména o ty diváky, kteří si politické preference pletou s nekritickým fanděním na fotbale. Takový fotbalový fanoušek nikdy nepřizná faul svých oblíbenců a naopak u všech ostatních týmů vidí fauly i tam, kde žádné nejsou. A hlavně – pokud je rozhodčí tzv. „cinknutej“ a píská ve prospěch jeho oblíbenců, tak nejen že mu to nevadí, ale ještě to podporuje na různých demonstracích. VM jistě nebyl „cinknutej“ – on to dělal z přesvědčení.
Jan Pavelec
Esence totalitních režimů aneb kdo pořádá povolební demonstrace / Výzva kulturní frontě
Nejde ani o politologii ani o státovědu, kteréžto obory pracují s analýzou historické skutečnosti, avšak na otázku, jak se to mohlo stát, odpověď nemají.
Jan Pavelec
Boj za koncesionářské poplatky začal
Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii), tak boj - asi jako když v divokých devadesátkách proti sobě v ulicích stáli anarchisti a skinheadi.
Jan Pavelec
Aktivní legitimace k podání žaloby proti prezidentovi bude na straně Filipa Turka.
Nikoliv předseda vlády, nýbrž jím navržený kandidát na ministra odmítnutý prezidentem. Nikoliv kompetenční žaloba, nýbrž ústavní stížnost.
Jan Pavelec
Dočkáme se české FOX NEWS?
Je s podivem, že té obří díry na mediálním trhu si doposud nikdo nevšiml. Velká část obyvatel nemá žádný svůj zpravodajský TV kanál, ani žádný internetový portál, který by je neiritoval svým jednostranným politickým aktivismem.
Jan Pavelec
Emisní povolenky pro domácnosti: Může se ČR vyhnout pokutě za jejich nezavedení?
S odpovědí na tuto otázku se umanutá část české společnosti konečně dozví také to, zda je Babiš politicky zodpovědný za jejich zavedení do unijního práva.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Na Tachovsku vyjede 14. června poprvé nová autobusová linka Tachov-Tirschenreuth
Na Tachovsku zahájí 14. června provoz nová pravidelná přeshraniční autobusová linka...
VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu
Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Poslední šance vidět výstavu BODY WORLDS. Končí již 12. dubna!
Úmyslovice - Prodej pozemku pro bydlení, 1 731 m2 , okr. Nymburk
Úmyslovice, okres Nymburk
4 500 000 Kč
- Počet článků 42
- Celková karma 17,51
- Průměrná čtenost 616x
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.