Milan Kundera, Totožnost
Totožnost je druhý román Milana Kundery, který napsal francouzsky. Původní vydání je z roku 1997. Na konci uvádím autorovi teze (někdy mírně upravené), které mě zaujaly.
Obsah knihy lze chápat jako varování autora před domýšlivostí myšlenek, pocitů a motivací druhých. Na rozdíl od individuálního snu, který nakonec vždy skončí probuzením, skutečnost poškozenou domýšlivou manipulací (byť třeba dobře míněnou) žádným probuzením napravit (vzít zpět) nelze. Domýšlivost v osobních vztazích vede vždy jen k nedorozuměním a ty pak mohou zničit vše.
Co je funkčním opakem domýšlivosti?.... upřímné sdílení pocitů, neboť „proti pocitům nikdo nic nezmůže, jsou tu a unikají veškeré cenzuře – nad pocity nemáme žádnou moc.“ Jde o sdílení těch pocitů, které by jinak ovlivnily naše další chování a jednání. Překážkou je neschopnost pocity verbalizovat, nebo strach z nepochopení a odmítnutí. A v tom byl mezi manžely rozdíl. Zatímco ona se bála své pocity ventilovat, aby ji nepovažoval za stvůru, on vše co se kolem něj dělo proměňoval v předmět jejich rozhovorů. Tedy až do chvíle, než napsal: „Sleduji Vás jako špion, jste krásná, překrásná“.
Bohužel ani upřímné sdílení pocitů není všelék. Člověk může druhému říct pravdu o svém pocitu, a ten druhý si ji stejně interpretuje po svém. A v tom je problém – často si myslíme, že můžeme vědět, co cítí ten druhý. A proti tomu žádná obrana není. Vzniká tak krásně tragická smyčka: ona něco cítí – neřekne to – on neví, co cítí a začne si to domýšlet – podle svých domněnek začne jednat – a tím její skutečné pocity změní – v důsledku však nikoliv k lepšímu.
Pokud jde o téma totožnosti, zdá se, jakoby Chantal uměla tu svou prostě jen vyměnit za jinou. Jak jí vmetla švagrová: „Nepohneš se, není poznat, co si myslíš, a udeříš.“ Naproti tomu Jean-Marc se vždy jen teoreticky zaobírá možnostmi stromu života. Sám sebe vidí nad propastí, od které ho dělí jen Chantal – je jeho jediné citové pouto se světem – jen jejím prostřednictvím je schopen soucitu. Chantal umí nosit dvě tváře a líbí se jí metafora „být jako vůně růže táhnoucí všemi muži, a skrze muže objímat celou zem.“ Proto možná otázku Jean-Marca vnímá jako inkvizici lásky, a nevědouc jak jí uniknout, odpoví: „Muži se už za mnou neotáčejí.“
Jak píše autor: „Pohled lásky je pohled osamocení. Ona ale nepotřebuje pohled lásky, ale záplavu neznámých, sprostých žádostivých pohledů. Ty pohledy jí drží v lidské společnosti. Pohled lásky ji z ní vytrhuje. Dokud byli na území lásky, byl silnější on. Jen co jim ale území lásky zmizelo pod nohama, je ona silná a on je slabý – „byla veselá a to ho zraňovalo.“ Rozdíl mezi nimi není v promiskuitě (jsou si věrní). Rozdíl je v tom, zda svou identitu odvozují z existence toho druhého, nebo zda ji budují nezávisle na něm.
Jean-Marc říká Chantal o jiném páru: „Nemůžeš měřit vzájemný cit dvou lidských bytostí podle množství slov, která si vyměňují.“, aby si však za chvíli poněkud odporoval: „Jakkoliv je svět hoden opovržení, ti dva ho potřebují, aby spolu mohli mluvit. Mlčení žádná láska nepřežije.“
V průběhu vyvrcholení začne být jasné, že se příběh překlopil do snu – do snu jakožto extrémní formy nevědomé domýšlivosti. Jenom není zřejmé, čí ten sen je, a kdy přesně vlastně začal.
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Metafora stromu života: život jako strom, a jeho větve jako možnosti cest životem.
Svoboda: žijíc svou ubohost lze být šťastný nebo nešťastný. Svoboda tkví v té volbě.
Člověk nejen že nemůže změnit svět. Člověk nemá právo ho měnit a ten zákaz je třeba dovést až do konce.
Který soudce rozhodl, že konformismus je zlo a nonkonformismus dobro?
Posvátná tradice všech revolucionářů a avantgardistů – vše co dělají a říkají proměňují v provokaci. Nikdy nezapomenou ohromit konformistu hlavního proudu, i když říkají ty nejkonvenčnější pravdy. Konvence se ale může kdykoliv stát provokací a naopak provokace konvencí – stačí změna mocenské rovnováhy. Konformista se pozná tím, že revoltuje vždy jen proti tomu, co je označeno jako hodné revolty.
Nuda: Vysvětlena její podstata, popsány její druhy (pasivní, aktivní, revoltující), způsoby řešení, a to zejména na „interesantní“ postavě švagrové a jejích slov, která „jen“ posouvají běh času. Slovy zdvojuje vše co vidí a všechno co dělá... Slova která odříkává nenápadně pohybují časem, kdežto při mlčení čas znehybní... Konfrontace existence s časem se nazývá nuda.
Mužský pohled na přátelství: poskytovat zrcadlo, v němž si ten druhý může prohlížet svůj někdejší obraz. Kdysi však bylo přátelství důkazem, že existuje něco silnějšího než ideologie, než náboženství, než národ. Přátelství bylo více než pravda. Naproti tomu dnes se přátelství vyprázdněné od svého někdejšího obsahu přetvořilo ve smlouvu o vzájemných ohledech. A co hůř, pravdě je potřeba dát před přátelstvím přednost.
Ženský pohled na přátelství: přátelství není problém žen. Když si stíhán nenávistí, můžeš čekat od lidí co tě znají dvojí reakci: jedni se přidají k honu, druzí budou diskrétně předstírat, že nic nevědí a neslyší, takže se s nimi budeš moci dál vídat a mluvit s nimi – ti druzí jsou přátelé.
Jak lze trpět nepřítomností toho, kdo je přítomný – zahlédneme-li budoucnost v níž už ten milovaný není.
Řekla si, že musí svou lásku držet v tajnosti, aby neprobudila nenávistné pobouření ostatních.
Od okamžiku, kdy se s ní shledá, do okamžiku kdy ji poznává takovou, jakou ji miluje, musí ujít určitou cestu.
Ve stěrači Chantalina víčka viděl křídlo její duše, křídlo jež se zachvělo, jež dostalo strach, jež se bránilo..... A potom dvakrát šlehla křídly její víčka a já jsem viděl dva polekané ptáky, jak vzlétají.
Láska jako exaltace dvou jedinců, jako věrnost, jako oddanost jediné osobě, neexistuje. A pokud existuje, pak jen jako sebetrestání, dobrovolná slepota a útěk do kláštera.
Jan Pavelec
Milan Kundera, Pomalost
Pomalost je esej převlečená do románu. Děj a postavy slouží autorovi k vyjádření myšlenek na různá společenská a filozofická témata. No a mně román posloužil taky...
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