Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí
V roce 1984 vydaný román Nesnesitelná lehkost bytí (pracovně Planeta nezkušenosti) je zřejmě celosvětově nejznámějším dílem Milana Kundery, k čemuž přispěla též jeho americká filmová adaptace z roku 1988 (kterou ovšem autor nekvitoval). Následující text je volnou interpretací proloženou asociacemi, jež ve mně četba vyvolala. Na konci uvádím autorovi teze (někdy mírně upravené), které mě zaujaly.
Příběh se odehrává převážně v normalizačním Československu a také ve Francii, kam protagonisté po sovětské okupaci dočasně emigrují. Společenské poměry té doby nechal autor promluvit okolo následující (stále aktuální) otázky: „Je člověk nevinný proto, že neví? – a je i hlupák na trůně zproštěn odpovědnosti jen proto, že je hlupák?“ – Oidipus měl jasno. Dodávám, že objektivní právo (trestní i civilní) má jasno taky. Právo a morálka se míchat nemají. A politika? – ve stávajícím volebním systému poměrného zastoupení je odpovědnost politiků poněkud vyprázdněná kategorie, neb neschopnost a omyl lze svést na koaličního partnera.
Hlavní postavy románu: Tomáš-Tereza, Tomáš-Sabina, Sabina-Franz, Tomáš-Tereza-a jejich pes Karenin.
Tomáš a Tereza se milují. Je to ale jiná láska než láska ke Kareninovi. Tomáš je silný, Tereza je slabá. Terezina slabost nakonec „zvítězí“. Příliš pozdě si však uvědomí, že svou slabost využívala nespravedlivě.
Tomáš a Sabina si v jistých věcech rozumějí, a přesto se navždy rozejdou. Byť se Tomáš navenek zdál být Don Juanem, ve skrytu byl Tristanem, a Sabina nebyla jeho Isoldou.
Sabina a Franz si v jistých věcech nerozumějí, a proto se navždy rozejdou. Přesněji Sabina Franze opustí, neboť si mnohem dříve než on uvědomuje nepochopená slova. Taky má v povaze zradu (touhu opustit řadu) – v daném případě touhu „zničit Franzovou bezmocnou sílu inteligence a dobroty“. Jeho věrností nevědomě pohrdá. Franz ale bude na Sabinu myslet do konce svého života. „Byť nezbyl žádný hmatatelný důkaz, že s ní prožil nejkrásnější rok svého života, vtiskla do jeho života zlatou, čarovnou stopu, o kterou ho nikdo nemůže připravit.“ Všechno co dělá, dělá pro Sabinu – myslí na to, co by tomu řekla – a to ho zabije.
Sabina sice tuší, že „tělesná láska není myslitelná bez násilí (na ženské důstojnosti), kdyby však měla muže, který by jí poroučel, chtěl jí opanovat, jak dlouho by ho snesla? – ani ne pět minut.“ Franz není ničeho takového schopen – přesto (právě proto) ho Sabina opustí. Trestem pro ni je nesnesitelná lehkost bytí – vnitřní prázdnota – melancholie. Chce se mi podotknout, že trestem pro feminizovanou „západní“ civilizaci, bude její postupné vymření. A možná je to dobře – osm a více miliard lidí se na planetu s jejími omezenými zdroji stejně nevejde. Třeba je feminismus projevem nějaké neprobádané evoluční psychologie :-)
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Nietzsche: Myšlenka věčného návratu v opozici k neopakovatelnému lineárnímu světu vzniku a zániku přináší pouze zdánlivou úlevu. Nekonečno ležaté osmičky má spočívat ve věčném návratu téhož a tím přinášet životu smysl. Jenomže smysl přináší také tíhu odpovědnosti. Lehkost bytí beze smyslu je tak nahrazena osudovou tíhou věčného opakování – vše se již stalo a vše se stane znovu a znovu a znovu....(každý náš čin, každé naše rozhodnutí). Nietzsche sice odstranil Boha, ale neodstranil věčnost – navrhuje, všechno přijímat a chtít takové, jaké to je – resp. chtít všechno tak, jako by se to mělo nekonečně stále stejně opakovat – tak jako Franzova manželka Marie-Claude s „její schopností přetvářet všechno, co zažila“.
Co si vybrat? Lehkost žití beze smyslu, nebo tíhu života se smyslem? Sabina žije lehkost – jenže i tato lehkost je nesnesitelná. Tereza žije tíhu. Podobají se tím, že svou lehkost resp. tíhu života si vědomě nevybraly. Na rozdíl od Tomáše, který svým vztahem k Tereze nahradil lehkost osudovou tíhou. „Jen to, co je nutné, je těžké, jen to, co váží, má cenu“. V profesním životě naopak vyměnil sladkou tíhu za nesnesitelnou lehkost. V souladu s Biblí totiž tvrdil, že „trestat ty, kteří nevěděli, co činí, je barbarství.“
Parmenidés by možná odpověděl, že bytí je jednotou protikladů. Zde vycházím z interpretace Parmenidovi filozofie Záviše Kalandry. Protiklady jsou korelativní (a proto jednotné). Jde o kontrární vztah antonym, např. světlo-tma, nikoliv o kontradiktorní (binární) vztah založený na negaci. Negace je nicota a ta podle Parmenida neexistuje (bytí je – nebytí není). Pojem a jemu odpovídající věc (její povahu) nelze poznat bez poznání odpovídajícího kontrárního protikladu. Světlo chápeme ve vztahu ke tmě, lehkost ve vztahu k tíze. Na otázku, zda ve světě existuje nespravedlnost a utrpení by Herakleitos (současník Parmenida) možná odpověděl, že ano, ale jen pro toho, kdo vidí věci odděleně, a je slepý k jejich jednotě. Může se mu pak snadno stát, že lehkost a tíha se ze dne na den (nebo až za dva roky prázdnin) změní v „magickém poli Parmenidově“. Přestože svět zůstane stále stejný, vnitřní hodnota obou protikladů se zcela obrátí.
Vybrat si musí (může) každý sám: Lehkost nebo tíhu, víru ve věčný návrat nebo v neopakovatelnost jedinečného lidského života. Neplatí žádné pevné spojení podmětů s predikáty. Chceš věčné opakování? – máš ho mít – buď se sladkou lehkostí nebo s osudovou tíhou Kunderových románových postav. Nebo ti to všechno už stačilo a věčný návrat raději vyměníš za „radostnou solidaritu bezduchých – odhozením přítěže duše, této směšné pýchy, této iluze jedinečnosti – rezignací na osud a na duši“?
Kundera Nietzscheho mýtus věčného návratu pojal jako test vztahu člověka k vlastní existenci (ostatně takto byl zřejmě Nietzschem taky zamýšlen). Výsledkem je autorovo tvrzení, že „štěstí je touha po opakování, kterého člověk nemůže dosáhnout, neboť čas se neotáčí v kruhu“. Dokonce „kategorický souhlas s bytím“ konfrontuje s jeho nutným estetickým ideálem, který nazve kýčem. Zvolání „ať žije život’!“ označí za idiotskou tautologii :-)))
Má tedy smysl chtít opakovat všechnu tu lehkost zrady (Sabina), nerozhodnost (Tomáš), které vedou k melancholii a prázdnotě? A má smysl chtít opakovat všechnu tu tíži, která dává smysl (Tereza)? Kundera si to zjevně nemyslí, když píše „Mnohem reálnější rozdíl (než víra v Boha) odděluje ty, kteří pochybují o bytí, jaké bylo člověku dáno, od těch, kdo s ním bez výhrad souhlasí...Stesk po Ráji je touha člověka nebýt člověkem.“ Nietzsche svým testem věčného návratu možná sledoval totéž – dospět k závěru, že tu osudovou přítěž pyšné duše je lepší už za života odhodit jako iluzi.
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Chtěl mít jistotu, že erotické přátelství nepřeroste nikdy v agresivitu lásky.
Chvíle, kdy se rodí láska: Žena neodolá hlasu, který vyvolává ven její polekanou duši – Muž neodolá ženě, jejíž duše se stala vnímavá pro jeho hlas.
Láska se může narodit z jediné metafory.
Možná, že nejsme s to milovat právě proto, že toužíme být milováni, to jest, že chceme něco (lásku) po tom druhém, namísto abychom k němu přistupovali bez požadavků a chtěli jen jeho pouhou přítomnost.
Kvůli ní změnil svůj osud, a ona je tak za něj zodpovědná.
Když žijete jen pro manžela, není to váš život – vytvořili jeden pro druhého peklo, i když se mají rádi – důkaz, že se k sobě nehodí.
...
Cítila své vzrušení, které bylo o to větší, že byla vzrušena proti své vůli. Duši vzrušovalo právě to, že tělo jedná proti její vůli – zrazuje ji, a ona se na tu zradu dívá.
Naplněn melancholií, která se stávala stále krásnější, zjišťoval, že ta léta jsou krásnější ve vzpomínce, než když je prožíval.
...
Jen náhoda k nám promlouvá.
Myšlenku lze pouze vyvrátit, nikoliv odvolat.
Srozumitelná lež vs. nesrozumitelná pravda.
Byl přesvědčen o své pravdě a považoval to nikoli za znak omezenosti, ale za známku ctnosti – jednal, jako by všechno, co dělá, se mělo nesčetněkrát opakovat ve věčném návratu.
Nakonec žádná slova nejsou přesná – ztrácejí obsah. Naproti tomu hudba je negací vět – hudba je anti-slovo – je dionýským opilstvím.
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Milan Kundera, Pomalost - Blog iDNES.cz
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