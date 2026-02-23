Esence totalitních režimů aneb kdo pořádá povolební demonstrace / Výzva kulturní frontě
Podhoubím každého totalitního režimu je subjektivní víra projektovaná na ty ostatní. Když tvrdím, že morálka je subjektivní, nejde o relativismus – je to apel na ty, kdo moralizují vždy jen ty druhé. Moralizovat bychom ale měli pouze sami sebe – zejména pokud se řídíme principem, že vše co je dobré pro nás, je automaticky morální. Společnost která uvěří, že je morální maskovat „obyčejný boj o moc“ abstraktními pojmy a idejemi, je na přímé cestě do totalitního pekla.
Není překvapivé, že spolek mající v názvu demokracii a pořádající masové demonstrace podle toho, zda jsou zrovna ve vládě jejich oblíbenci či nikoliv, směřuje k její destrukci. Důkazem budiš to, že demonstrace byly připravovány dříve, než byla nová vláda vůbec jmenována a mohla cokoliv vykonat. Nic nepochopili. Demokracie buď ve státě je, anebo není. A ten, kdo za ní chce bojovat, buď už v ní sám nežije, anebo ji svým bojem vědomě či nevědomě ohrožuje. Totéž platí pro jakékoliv jiné abstraktní ideje. Např. aktuálně pro tzv. „slušnost v politice“. Ten, kdo pořádá demonstrace za slušnost, je dost pravděpodobně velice neslušný a nebezpečný. Chcete být slušný pane Mikuláši Mináři? – prosím buďte. A ve své slušnosti to laskavě nechtějte po ostatních. Chcete, aby byli slušní politici? – prosím staňte se v demokratických volbách zvoleným politikem a buďte takový. A ve své slušnosti to laskavě nechtějte po ostatních. V opačném případě nejste slušný, ale pouze drzý. A ještě si pletete slušnost s etiketou. Opravdová slušnost je totiž o etice. To nevíte, že ti nejlepší lháři a manipulátoři lžou často klidným hlasem a s úsměvem na rtech? Jsou snad slušní jenom proto, že lžou, vytrhávají z kontextu, posouvají významy protiargumentů a manipulují, to vše bez emocí a spisovným jazykem? Budete-li pokračovat, dříve nebo později se dočkáte masového odporu přímo v ulicích – nebo si snad myslíte, že ta druhá (zjevně o dost větší) část populace si ty Vaše moralizující drzosti nechá líbit donekonečna? To jste nepochopil, že svými selektivními útoky na vybrané politiky a jejich program, útočíte nepřímo na všechny jejich voliče? Máme zastupitelskou nikoliv pouliční demokracii. Jestli se Vám to nelíbí, můžete ve volbách hlasovat pro strany, které chtějí zavést demokracii přímou, např. SPD či Svobodné – copak? – nelíbí se? Demokracie stojí na respektu k pluralismu – zapište si to za uši.
Zde je empirická komparace protivládních demonstrací v Evropě za posledních 5 let s využitím AI. Odlišujícím kritériem je to, zda měly svůj konkrétní obsah, který byl v osobním zájmu demonstrujících (vyspělé západní demokracie) či nikoliv (zaostalé pseudodemokracie).
1. Obsahové demonstrace (proti konkrétním dopadům na život):
|Země
|Téma / Důvod
|Charakteristika
|Francie (2023–2025)
|Důchodová reforma
|Odpor proti zvýšení věku na 64 let. Šlo o přímý střet o volný čas a sociální jistoty.
|Celá EU (2024–2026)
|Vzpoura traktorů
|Masové protesty zemědělců proti Green Dealu, byrokracii a levným dovozům (Ukrajina, Mercosur). Čistě ekonomický boj za přežití oboru.
|Německo (2024)
|Zrušení dotací na naftu
|Pragmatičtější verze zemědělských protestů – reakce na konkrétní vládní škrt v rozpočtu.
|Velká Británie (2022–2024)
|Vlna stávek (Cost of Living)
|Železničáři, zdravotníci a učitelé v ulicích kvůli inflaci a propadu reálných mezd.
Tyto protesty měly jasný, hmatatelný cíl. Lidé v nich neřeší „demokracii“ jako abstraktní pojem, ale brání své ekonomické zájmy nebo svobody. Dominují ekonomická a sociální témata. Zejména ve Francii mají demonstrace téměř vždy charakter třídního boje. Hněv proti „prezidentu bohatých“ a škrtům. Francouzi nedemonstrují za „lepší politickou kulturu“, ale za své peněženky a sociální jistoty. Mimochodem, když ve Francii v roce 2022 zrušili koncesinářské poplatky pro France Télévisions, žádné demonstrace to nevyvolalo. O ohrožení nezávislosti ani nemluvě...
2. Formální (procedurální) demonstrace:
|Země
|Hnutí / Organizace
|Proti čemu se demonstruje?
|Slovensko (2024–2026)
|„Slovensko je Evropa“
|Protesty proti zrušení speciální prokuratury, změnám v RTVS (veřejnoprávní média) a zákonům o NGO. Argumentují „ochranou právního státu“.
|Polsko (2021–2023)
|KOD (Výbor na obranu demokracie)
|Výbor na obranu demokracie vznikl v reakci na kroky strany PiS ohledně Ústavního soudu. Kritici to vnímali jako snahu poražené opozice blokovat reformy vítěze voleb.
|Německo (2024–2025)
|Protesty „proti pravici“
|Miliony lidí v ulicích proti AfD (parlamentní pravicové straně). Jde o unikátní případ, kdy se demonstruje ne proti vládě, ale proti budoucí možné hrozbě pro systém.
|Maďarsko (2024–2026)
|Hnutí Pétera Magyara (Tisza)
|Protesty proti „systému Orbán“. Neřeší se konkrétní zákon, ale celkový styl vládnutí. Hnutí jako Momentum, která začínala podobně aktivisticky se ale transformovala v politickou stranu, čímž uznala, že skutečná změna v parlamentní demokracii se děje skrze volby.
Analýza procedurálních demonstrací:
- Popření volebního aktu: Pokud jsou lidé v ulicích krátce po volbách, de facto říkají, že hlasy milionů voličů mají menší váhu než křik tisíců na náměstí. To je v jádru elitářský, nikoliv demokratický přístup.
- Zneužití „vyšších principů“ k politickému boji: Pojmy jako „obrana demokracie“ nebo „nezávislost veřejnoprávních médií“ se stávají prázdnými hesly (floskulemi), které slouží pouze k blokování legitimních reforem, které se opozici nelíbí.
- Radikalizace a rozdělování: Tyto opakované demonstrace vytvářejí nebezpečný narativ: „My jsme ti jediní praví demokraté a vy, co jste volili jinak, jste nepřátelé systému.“ To znemožňuje racionální politický kompromis.
- Nástroj poražené „elity“, která se nesmířila s výsledkem voleb. Pokud demonstranti útočí na každý krok vlády (i na ty, které byly jasně v programu), vyvolává to pocit, že na volebních hlasech nezáleží, protože „ti z náměstí“ si to stejně vydupou jinak. To paradoxně důvěru v demokracii podkopává nejvíce. Leč jelita nejsou elita...
- Záměna formy za obsah: Pokud někdo demonstruje proti zrušení poplatků (obsahový krok) a nazývá to „obranou demokracie“ (formální hodnota), dochází k argumentačnímu faulu. Totéž platí pro demonstaci na podporu opozičního politika – toho času prezidenta. Z politického aktivismu se stává náboženství, kde se o argumentech nediskutuje, ale pouze se věří v „dobro“ jedné strany.
V čem je „Milion chvilek“ specifický: Nikde jinde v Evropě nepořádá jeden a týž subjekt roky trvající pouliční protesty (přerušené pouze volebním obdobím minulé vlády) na různá abstraktní témata podle toho, co se zrovna hodí. Jednou jde o protesty za nezávislost justice a dodržování Ústavy, jindy za porušování Ústavy v zájmu „slušnosti“ v politice. Před námi jsou protesty za tzv. nezávislost veřejnoprávních médií, viz Boj za koncesionářské poplatky. Už z tohoto neúplného výčtu je zjevné, že daná témata jsou pouze záminkou. Organizátoři by si našli mnoho jiných zástupných důvodů k tomu, aby mohli protestovat proti výsledkům voleb. A dost pravděpodobně mají také zájmy postranní, včetně finančních.
Výzva českým výkonným umělcům – jednotné kulturní frontě: Přestaňte prznit umělecká díla ve kterých účinkujete tím, jak neustále dáváte v médiích popř. na demonstracích na odiv to, jak vám to jednotně (jednostranně) politicky myslí. Některé známé české filmy (o seriálech ani nemluvě) už osobně nechci kvůli některým aktivistům co v nich účinkují nikdy vidět. Divadelní představení jakbysmet. Domnívám se, že mezi výkonnými uměci už žádná svoboda slova dávno není. Kdo se odváží mít jiný názor na politiku, toho bez milosti ze svého společenství (jednotné kulturní fronty) vyobcují. Čest výjimkám. Mimochodem: Aktuální příspěvek pana Kozuba, viz např. zde: Štěpán Kozub: Herci mají mlčet, pokládám za utajenou meta-ironii, což je chytrý způsob jak může herec v ČR vyjádřit co si skutečně myslí, aniž by čelil hnusným reakcím svých „kolegů“.
Závěr: Demonstrace jsou pro demokracii jako sůl – v malém množství přispívají k její ochraně před zkázou, ve velkém množství ji ale činí toxickou (polarizace). Demonstrace za konkrétní zájmy lidí jsou legitimní. Demonstrace za abstraktní hodnoty legitimní nejsou, neb jsou nástrojem různých obskurních lobistických skupin stojících v pozadí. Demonstrace proti plnění předvolebních slibů demokracii ničí.
Jedno je ale nutno Milionům chvilek přičíst k dobru – jejich veřejná prohlášení bezděčně odhalují zárodky totalitních tendencí. Zaslepená víra v politické ideologie v kombinaci s masivní psychologickou projekcí ve stylu podle sebe soudím tebe. U těchto křiklounů je vždy dobré si připomínat, že jejich kritika vypovídá hlavně o nich samotných.
Jak tyto anti-demokraty do budoucna bezpečně poznáme? Nedemonstrují za prosazení svých soukromých zájmů nýbrž za prosazení abstaktních hodnot, resp. za věci do kterým jim osobně nic není. Co je jim do toho, co píše v soukromé sms jeden politik nějakému neporadci jiného politika? Nic. Jak to ohrožuje jejich soukromé zájmy? Nijak. Totéž platí pro plnění předvolebního slibu ohledně zrušení koncesionářekých poplatků.
Drzost pana Mináře došla tak daleko, že dokonce vyhrožuje předsedovi vlády ČR, cituji jeho věřejné prohlášení: „Můžete to zastavit“ (myšleno, že Babiš může ty demonstrace zastavit). Nebudu tady tvrdit (jako inspirace jednáním prezidenta Petra Pavla poté co jeho neporadce obdržel sms od Macinky), že by se orgány činné v trestním řízení měly zabývat otázkou, zda tímto prohlášením nedošlo k pokusu o spáchání trestného činu Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle ustanovení § 324 trestního zákoníku. A nebudu z tohoto důvodu (že Minář vyhrožuje) svolávat demonstrace na podporu předsedy vlády ČR.
Boj za koncesionářské poplatky začal
Jan Pavelec
Nikoliv předseda vlády, nýbrž jím navržený kandidát na ministra odmítnutý prezidentem. Nikoliv kompetenční žaloba, nýbrž ústavní stížnost.
Dočkáme se české FOX NEWS?
Jan Pavelec
S odpovědí na tuto otázku se umanutá část české společnosti konečně dozví také to, zda je Babiš politicky zodpovědný za jejich zavedení do unijního práva.
Co je ještě horší než politika? Politická novinařina! - Okamurův výrok
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.