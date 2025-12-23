Dočkáme se české FOX NEWS?
Poslední volby do poslanecké sněmovny ukázaly, že cca 60% obyvatel není českým televizním zpravodajstvím adekvátně obslouženo.
Představme si, že by v USA existovaly pouze tyto zpravodajské kanály: CNN a MSNBC (liberální) ABC, CBS, NBC News (levý střed) – všechny více či méně nakloněné demokratické straně. Naopak pravicově konzervativní Fox News, Newsmax, OAN nakloněné republikánské straně by neexistovaly vůbec. Veřejnoprávní PBS ponechávám stranou – nejde o samostatnou TV.
Ano – jde o nereálnou představu, neboť ve svobodném tržním prostředí by se takováto nevyváženost dlouhodobě neprosadila. Podivné ovšem je, že pokud bychom chtěli mediální situaci v ČR připodobnit k té v USA, a rozčlenili televizní scénu v ČR podle toho, jaké je politické zaměření jednotlivých zpravodajských kanálů, např. bychom chtěli českou TV realitu vysvětlit americkému studentu žurnalistiky se zájmem o střední Evropu, mohli bychom mu ji podat výše uvedeným způsobem, tj. aby si představil, že v USA fungují zpravodajské kanály nakloněné pouze demokratům. Nepochybuji o tom, že např. i každý nově jmenovaný americký velvyslanec v Praze musí na tuto českou anomálii dříve nebo později narazit. Pozn.: zdaleka nejde jen o televizní trh, ale též o tištěná a zejména on-line média.
V ČR jak známo existují pouze dva celoplošné zpravodajské kanály, a to CNN Prima News a ČT 24. Řečnická otázka: Který z těchto dvou kanálů je nakloněn současné Babišově vládě (ANO, SPD, Motoristé), nebo chcete-li konzervativní pravici nebo konzervativní levici? ANO správně – žádný.
Zejména zástupci České televize by se jistě ohradili, že oni jsou objektivní a vyvážení, a nikomu nestraní. No tak ať si zadají nezávislý průzkum veřejného mínění a položí reprezentativnímu vzorku obyvatel po celé ČR, kteří se zúčastnili letošních voleb a zároveň sledují ČT 24, dvě otázky: 1) Důvěřujete zpravodajským a publicistickým pořadům na ČT? / 2) Jakou politickou stranu jste volil v letošních volbách? – Nechť se následně porovnají hlasy voličů, kteří zpravodajství a publicistice na ČT 24 důvěřují a kteří nikoliv. Myslím si, že by z výsledků tohoto průzkumu nikdo překvapen nebyl. Komentované zpravodajství ČT konvenuje (ovšem podle mého ničím nepodloženého názoru) zejména divákům, kteří v drtivé většině volí strany bývalé pětikoalice.
Nemám chuť ani čas, dělat tady rozbory komentovaných politických pořadů na ČT (nejen toho nedělního, ale i každodenního „K věci“ nebo „Události komentáře“), abych prokázal, jak jsou jejich političtí redaktoři neobjektivní – osobně se domnívám, že z 90% jsou to voliči bývalé pětikoalice (zejména SPOLU a STAN). Namísto toho se podělím o své osobní rozpoložení, které sice nic neprokazuje, ale alespoň jde o autentickou výpověď. Hlavní publicistický pořad OVM už více než pět let (až na výjimky, které mě vždy jen utvrdí a ještě více znechutí), nemohu sledovat (byť se o politiku zajímám a díval bych se rád), neboť to nehorázné chování nikým nevoleného „vyšetřujícího soudce“ Václava Moravce zkrátka nejsem schopen a ochoten snášet. Obdivuji trpělivost politiků ANO, SPD a Motoristů, kteří do toho jeho zprivatizovaného pořadu pořád ještě chodí. Kdyby mně moderátor v přímém přenosu přerušil slovy, cituji „nemumlejte tady“ – nedávno takto přerušil bývalého předsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, asi bych ho v přímém přenosu profackoval – pokud bych se tedy nesebral a nešel pryč. Ten redaktor si asi fakt myslí, že ten pořad existuje hlavně kvůli němu.
Doufám, že nová vláda splní předvolební slib a zruší koncesionářské poplatky. Za tuhle hrůzu platit nechci. Bohužel ČT2 a ČT art – i když za nic nemohou, by se s tím holt „svezly“ taky. K CNN Prima News lze dodat jen to, že za soukromé peníze si mohou vysílat co uznají za vhodné, resp. co uzná za vhodné jejich vedení v americké CNN – zejména na tématu Ukrajiny je jejich postoj zcela zjevný – aniž bych ho chtěl jakkoliv hodnotit.
Na přelomu tisíciletí bych se za následující provolání asi styděl – tehdy jsem totiž ještě ČT všude obhajoval – no ale to byla jiná doba: Haló haló TV NOVA – nechcete zaplnit tu obří díru na českém mediálním trhu a přivést do ČR (získat licenci) např. pro americkou FOX NEWS ??? Nová zpravodajská stanice by se mohla jmenovat např. NOVA FOX NEWS a mohla by být protivahou nejen pro CNN Prima News, ale zejména pro ČT.
Samozřejmě lepší by bylo, kdyby šlo o ryze českou zpravodajskou TV, která by nemusela sloužit zahraničním zájmům, ale bohužel my Češi nejsme schopni sami nic vlastního vyprodukovat, a raději přejímáme cizí vzory – tak ať je to alespoň trochu vyvážené. A kdyby se ta nová TV zabývala skutečně důležitými věcmi, které reálně ovlivňují životy lidí (nikoliv bulvárem a mediálními skandály), zvala si skutečné odborníky (nikoliv mediální manipulátory) bylo by tu úplně SUPER!!! Nebo by alespoň mohl pod každým pozvaným hostem vyset vysvětlující titulek např. „Pravicový ekonom hájící zájmy bank a penzijních fondů“ nebo „Liberální novinář hájící vznik evropské federace“ nebo „Ekonom zastávající neoliberální názory“ nebo nebo „Konzervativní politolog hájící vznik středoevropské konfederace“ nebo Levicová ekonomka hájící zájmy družstevníků“ nebo Zaměstnanec nevládní organizace placené ze zahraničí“. Ať si pak tito hosté říkají svobodně co chtějí – všem bude jasné, co jsou zač, a za čí zájmy (peníze) kopou.
PS: Dříve nebo později naštěstí moderaci politických pořadů zcela dobrovolně předají AGI. Taková sympatická AI moderátorka (napojená na nejnovější jazykové modely, rozsáhlé neuronové sítě a nekonečné vědomostní databáze) bude 100x objektivnější než člověk-egomaniak, který po 20 letech moderování diskusního pořadu příznačně nesoucího jeho jméno zjřejmě dospěl k názoru, že je nenahraditelným nositelem objektivní vědecké pravdy a vyslancem Boha-slunce na planetě zemi.
Jan Pavelec
- Počet článků 38
- Celková karma 15,19
- Průměrná čtenost 648x
Kromě práva, které jsem vystudoval, se zajímám o politiku, filozofii, makro-ekonomii, sport, společenský vývoj.
Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML.