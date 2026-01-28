Boj za koncesionářské poplatky začal
Podnětem pro tento článek a pro způsob formulace perexu se stalo vyhrožování šéfredaktora zpravodajství a publicistiky ČT Michala Kubala. V krajním případě podle Kubala nelze vyloučit ani protestní kroky, včetně stávky, podobně jako při televizní krizi v roce 2000, viz Kubal varuje
Nejprve zkusme nahlédnout svět očima redaktorů České televize, politiků bývalé pětikoalice a jejich voličů: Politici bývalé pětikoalice jsou demokraté, kteří zastávají pro-unijní a tudíž pravdivé a zodpovědné postoje a názory. To samé stávající prezident republiky. Redaktoři ČT si to dobře uvědomují, a proto tyto subjekty skrytě popř. zcela nepokrytě podporují. Nastolují a rozvíjejí hlavně témata, která jsou jim všem vlastní (v duchu společných morálních hodnot). Nejsou důležité činy (už vůbec ne dopady těchto činů, např. dopady hospodářské politiky bývalé vlády na kumulovaný schodek státního rozpočtu), nýbrž slova pronesená tu ve studiu ČT24, tu v novoročním projevu, tu před vyborbardovaným domem na Ukrajině, tu při kladení věnců, tu v soukromé sms korespondenci. Pouze koncesionáři placený redaktor ČT je schopen rozpoznat, zda jsou takováto slova dostatečně morální a zodpovědná či nikoliv. Jak řekl klasik (parafráze): „Moje žena se stará o takové ty přízemní a naprosto nedůležité věci, jako třeba co budeme jíst, kde budeme bydlet, za co budeme žít... zatímco já se starám o ty věci zásadní – jako je náš poměr k Ukrajině, Rusku a Tchaj-wanu, a to stejné očekávám od redaktorů ČT“.
Ale pokračujme pohledem redaktorů ČT: Politici současné vlády a jejich voliči jsou nezodpovědní populisté, kteří se pořád přízemně zajímají jen o ekonomický blahobyt obyvatelstva, hospodářský růst, a lepší fungování veřejných služeb, nebo dokonce extrémisté, kteří nás chtějí zatáhnout do sféry ruského vlivu, a kterým je třeba neustále házet klacky pod nohy vytvářením různých mediálních kauz, skandálů na tiskových konferencích a politických štvanic, neúnavně hledat, popř. uměle vytvářet vnitřní spory, aby se koalice co nejdříve rozpadla. Návrh na zrušení koncesionářských poplatků je útok na nezávislé a objektivní zpravodajství a publicistiku. Pouze když si budou ČT platit občané a firmy napřímo, bude nezávislá a objektivní. To že ve svobodném a demokratickém světě je model koncesionářských poplatků minoritní, není podstatné, protože to nezapadá do narativu, že když bude ČT placena ze státního rozpočtu, stane se mrknutím oka zcela závislou a bude donucena stranit stávající populistické a extrémistické vládě a to tak, aby to nikdo nepoznal (pozn.: a že oni by to uměli – stranit tak, aby to skoro nikdo nepoznal). Jak by se stejní redaktoři chovali, pokud by se za čtyři roky po volbách vrátila do vlády bývalá pětikoalice, je jasné – v jejich logice by hned začali zase nadržovat té nové vládní sestavě. Zkrátka: Redaktoři ČT financované ze státního rozpočtu by chtě-nechtě sloužili těm politikům, kteří by byli zrovna u moci. Morální integrita redaktorů je falešný blábol. Ten kdo platí, ten taky rozhoduje, komu bude ČT stranit.
A nyní pohled z druhé strany: Intuice reaktorů ČT, politiků bývalé pětikoalice a jejich voličů je naprosto správná. Návrh současné vlády na zrušení koncesionářských poplatků je útok na nezávislé a objektivní zpravodajství a publicistiku ČT. Je tomu tak jenom proto, že nezávislost chápou jako právo na svobodnou (svévolnou) manipulaci, a objektivitu jako právo na svobodné (svévolné) nadržování politickým oblíbencům. Zastupitelská demokracie v jejich pojetí je od toho, aby sloužila pouze jejich zájmům a postojům. Neboli demokracie je jen pro vyvolené a právní řád nechť si dodržují ti druzí.
Redaktoři ČT nejsou žádní nadlidé, pro které neplatí zákony, např. zákon o České televizi nebo zákoník práce, ať už je jejich obsah jakýkoliv. Kdyby o zrušení koncesionářských poplatků strany stávající koalice před volbami mlčely a přišly s tím až po volbách (což je mimochodem modus operandi stran bývalé pětikoalice), bylo by to jiné. Ale toto téma bylo před volbami opakovaně a jasně komunikováno jako předvolební slib a voliči s tímto vědomím ve volbách hlasovali. Redaktory ČT v čele s panem Kubalem ale zastupitelská demokracie zjevně vůbec nezajímá. Asi se domnívají, že svoboda projevu (toho jejich) je neomezená. Naopak. Svoboda projevu je omezena mnoha zákonnými normami, mj. si zaměstnanec v režimu zákoníku práce nemůže dělat co chce, např. stávkovat v práci z důvodu, který se ho vůbec netýká – ČT nepatří redaktorům ČT. Pokud zákonodárce přijme novelu zákona, kterou zruší koncesionářské poplatky, panu Kubalovi do toho nic není – to není jeho věc. Co si to dovoluje? A jak přišel na to, že někoho zajímá, co si zrovna on a jeho parta v redakci myslí o čemkoliv, včetně zrušení koncesionářských poplatků? Veřejnoprávní TV má zprostředkovávát názory politiků nikoliv TV zneužívat k šíření svých vlastních.
Zkrátka logika, že způsob financování ovlivňuje způsob vysílání, je nonsens. Každá sněmovní většina může kdykoliv ovlivnit nejen výši peněžních prostředků vydávaných ze státního rozpočtu (v případě zavedení financování ze státního rozpočtu) ale i výši koncesionářských poplatků (v případě zachování stutu quo).
Kontrolní otázka: Až redaktorům ČT přispěchají na pomoc politici bývalé pětikoalice, čeho to bude důkazem? 1) Půjde o důkaz, že dosavadní nezávislost a objektivita ČT je ohrožena, neboť způsob financování ČT ovlivňuje objektivitu pana Kubala a spol., čemuž chtějí politici bývalé pětikoalice zabránit, neboť jakožto bojovníci na straně dobra jsou známi tím, že lační po spravedlnosti, objektivitě a nestrannosti, anebo 2) Půjde o důkaz, že ČT tak dlouho stranila politikům bývalé pětikoalice, že ti už to berou jako nějakou samozřejmost a jakoukoliv odchylku směrem k normálu a skutečné objektivitě by vnímali jako útok proti sobě samým – tak jako se to stalo např. bývalému premiérovi Fialovi, když se jednou ještě před volbami ocitnul na CNN Prima News, kde jej ve studiu polil zcela nefalšovaný pocit hrůzy, že nedostává objektivní dotazy na jaké je zvyklý z ČT, nýbrž úplně jiné tj. návodné, úskočné a manipulativní? :-))))
Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii a právnímu řádu), tak boj. Budou-li demonstrovat, nocovat ve spacácích (v zájmu objektivity a nestrannosti doporučuji v budově ČT vyčlenit oddělené místnosti pro obě skupiny) a křičet o pomoc do celého demokratického světa nejen redaktoři ČT a jejich podporovatelé, ale také jejich odpůrci, tj. zastánci zrušení koncesionářských poplatků, srov. čekání na českou FOX NEWS, bude to fér.
Jenom nevím, jak bude tábor demonstrantů za zachování poplatků před celým světem vypadat – nebudou si v cizině ťukat na čelo, co je to za kocourkov, kde se v ulicích protestuje proti zrušení televizní daně? Co je to za kašpary, kterým se nelíbí, že jim stát chce zrušit exekučně vynutitelnou povinnost platit televizní daň? To svět neviděl...
Jan Pavelec
Aktivní legitimace k podání žaloby proti prezidentovi bude na straně Filipa Turka.
Nikoliv předseda vlády, nýbrž jím navržený kandidát na ministra odmítnutý prezidentem. Nikoliv kompetenční žaloba, nýbrž ústavní stížnost.
Jan Pavelec
Dočkáme se české FOX NEWS?
Je s podivem, že té obří díry na mediálním trhu si doposud nikdo nevšiml. Velká část obyvatel nemá žádný svůj zpravodajský TV kanál, ani žádný internetový portál, který by je neiritoval svým jednostranným politickým aktivismem.
Jan Pavelec
Emisní povolenky pro domácnosti: Může se ČR vyhnout pokutě za jejich nezavedení?
S odpovědí na tuto otázku se umanutá část české společnosti konečně dozví také to, zda je Babiš politicky zodpovědný za jejich zavedení do unijního práva.
Jan Pavelec
Co je ještě horší než politika? Politická novinařina! - Okamurův výrok
Jak někteří novináři manipulativními a úskočnými dotazy a z kontextu vytrženými informacemi pokřivují realitu, poškozují vybrané politické subjekty a mají z toho radost (a asi též prémie).
Jan Pavelec
Politický holismus v kauze J.A.R. - příznaky soumraku demokracie
Politik, který nálepkuje politického konkurenta, nepřímo nálepkuje i všechny jeho voliče, čímž podkopává svobodu a demokracii.
