Boj za koncesionářské poplatky začal

Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii), tak boj - asi jako když v divokých devadesátkách proti sobě v ulicích stáli anarchisti a skinheadi.

Podnětem pro tento článek a pro způsob formulace perexu se stalo vyhrožování šéfredaktora zpravodajství a publicistiky ČT Michala Kubala. V krajním případě podle Kubala nelze vyloučit ani protestní kroky, včetně stávky, podobně jako při televizní krizi v roce 2000, viz Kubal varuje

Nejprve zkusme nahlédnout svět očima redaktorů České televize, politiků bývalé pětikoalice a jejich voličů: Politici bývalé pětikoalice jsou demokraté, kteří zastávají pro-unijní a tudíž pravdivé a zodpovědné postoje a názory. To samé stávající prezident republiky. Redaktoři ČT si to dobře uvědomují, a proto tyto subjekty skrytě popř. zcela nepokrytě podporují. Nastolují a rozvíjejí hlavně témata, která jsou jim všem vlastní (v duchu společných morálních hodnot). Nejsou důležité činy (už vůbec ne dopady těchto činů, např. dopady hospodářské politiky bývalé vlády na kumulovaný schodek státního rozpočtu), nýbrž slova pronesená tu ve studiu ČT24, tu v novoročním projevu, tu před vyborbardovaným domem na Ukrajině, tu při kladení věnců, tu v soukromé sms korespondenci. Pouze koncesionáři placený redaktor ČT je schopen rozpoznat, zda jsou takováto slova dostatečně morální a zodpovědná či nikoliv. Jak řekl klasik (parafráze): „Moje žena se stará o takové ty přízemní a naprosto nedůležité věci, jako třeba co budeme jíst, kde budeme bydlet, za co budeme žít... zatímco já se starám o ty věci zásadní – jako je náš poměr k Ukrajině, Rusku a Tchaj-wanu, a to stejné očekávám od redaktorů ČT“.

Ale pokračujme pohledem redaktorů ČT: Politici současné vlády a jejich voliči jsou nezodpovědní populisté, kteří se pořád přízemně zajímají jen o ekonomický blahobyt obyvatelstva, hospodářský růst, a lepší fungování veřejných služeb, nebo dokonce extrémisté, kteří nás chtějí zatáhnout do sféry ruského vlivu, a kterým je třeba neustále házet klacky pod nohy vytvářením různých mediálních kauz, skandálů na tiskových konferencích a politických štvanic, neúnavně hledat, popř. uměle vytvářet vnitřní spory, aby se koalice co nejdříve rozpadla. Návrh na zrušení koncesionářských poplatků je útok na nezávislé a objektivní zpravodajství a publicistiku. Pouze když si budou ČT platit občané a firmy napřímo, bude nezávislá a objektivní. To že ve svobodném a demokratickém světě je model koncesionářských poplatků minoritní, není podstatné, protože to nezapadá do narativu, že když bude ČT placena ze státního rozpočtu, stane se mrknutím oka zcela závislou a bude donucena stranit stávající populistické a extrémistické vládě a to tak, aby to nikdo nepoznal (pozn.: a že oni by to uměli – stranit tak, aby to skoro nikdo nepoznal). Jak by se stejní redaktoři chovali, pokud by se za čtyři roky po volbách vrátila do vlády bývalá pětikoalice, je jasné – v jejich logice by hned začali zase nadržovat té nové vládní sestavě. Zkrátka: Redaktoři ČT financované ze státního rozpočtu by chtě-nechtě sloužili těm politikům, kteří by byli zrovna u moci. Morální integrita redaktorů je falešný blábol. Ten kdo platí, ten taky rozhoduje, komu bude ČT stranit.

A nyní pohled z druhé strany: Intuice reaktorů ČT, politiků bývalé pětikoalice a jejich voličů je naprosto správná. Návrh současné vlády na zrušení koncesionářských poplatků je útok na nezávislé a objektivní zpravodajství a publicistiku ČT. Je tomu tak jenom proto, že nezávislost chápou jako právo na svobodnou (svévolnou) manipulaci, a objektivitu jako právo na svobodné (svévolné) nadržování politickým oblíbencům. Zastupitelská demokracie v jejich pojetí je od toho, aby sloužila pouze jejich zájmům a postojům. Neboli demokracie je jen pro vyvolené a právní řád nechť si dodržují ti druzí.

Redaktoři ČT nejsou žádní nadlidé, pro které neplatí zákony, např. zákon o České televizi nebo zákoník práce, ať už je jejich obsah jakýkoliv. Kdyby o zrušení koncesionářských poplatků strany stávající koalice před volbami mlčely a přišly s tím až po volbách (což je mimochodem modus operandi stran bývalé pětikoalice), bylo by to jiné. Ale toto téma bylo před volbami opakovaně a jasně komunikováno jako předvolební slib a voliči s tímto vědomím ve volbách hlasovali. Redaktory ČT v čele s panem Kubalem ale zastupitelská demokracie zjevně vůbec nezajímá. Asi se domnívají, že svoboda projevu (toho jejich) je neomezená. Naopak. Svoboda projevu je omezena mnoha zákonnými normami, mj. si zaměstnanec v režimu zákoníku práce nemůže dělat co chce, např. stávkovat v práci z důvodu, který se ho vůbec netýká – ČT nepatří redaktorům ČT. Pokud zákonodárce přijme novelu zákona, kterou zruší koncesionářské poplatky, panu Kubalovi do toho nic není – to není jeho věc. Co si to dovoluje? A jak přišel na to, že někoho zajímá, co si zrovna on a jeho parta v redakci myslí o čemkoliv, včetně zrušení koncesionářských poplatků? Veřejnoprávní TV má zprostředkovávát názory politiků nikoliv TV zneužívat k šíření svých vlastních.

Zkrátka logika, že způsob financování ovlivňuje způsob vysílání, je nonsens. Každá sněmovní většina může kdykoliv ovlivnit nejen výši peněžních prostředků vydávaných ze státního rozpočtu (v případě zavedení financování ze státního rozpočtu) ale i výši koncesionářských poplatků (v případě zachování stutu quo).

Kontrolní otázka: Až redaktorům ČT přispěchají na pomoc politici bývalé pětikoalice, čeho to bude důkazem? 1) Půjde o důkaz, že dosavadní nezávislost a objektivita ČT je ohrožena, neboť způsob financování ČT ovlivňuje objektivitu pana Kubala a spol., čemuž chtějí politici bývalé pětikoalice zabránit, neboť jakožto bojovníci na straně dobra jsou známi tím, že lační po spravedlnosti, objektivitě a nestrannosti, anebo 2) Půjde o důkaz, že ČT tak dlouho stranila politikům bývalé pětikoalice, že ti už to berou jako nějakou samozřejmost a jakoukoliv odchylku směrem k normálu a skutečné objektivitě by vnímali jako útok proti sobě samým – tak jako se to stalo např. bývalému premiérovi Fialovi, když se jednou ještě před volbami ocitnul na CNN Prima News, kde jej ve studiu polil zcela nefalšovaný pocit hrůzy, že nedostává objektivní dotazy na jaké je zvyklý z ČT, nýbrž úplně jiné tj. návodné, úskočné a manipulativní? :-))))

Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii a právnímu řádu), tak boj. Budou-li demonstrovat, nocovat ve spacácích (v zájmu objektivity a nestrannosti doporučuji v budově ČT vyčlenit oddělené místnosti pro obě skupiny) a křičet o pomoc do celého demokratického světa nejen redaktoři ČT a jejich podporovatelé, ale také jejich odpůrci, tj. zastánci zrušení koncesionářských poplatků, srov. čekání na českou FOX NEWS, bude to fér.

Jenom nevím, jak bude tábor demonstrantů za zachování poplatků před celým světem vypadat – nebudou si v cizině ťukat na čelo, co je to za kocourkov, kde se v ulicích protestuje proti zrušení televizní daně? Co je to za kašpary, kterým se nelíbí, že jim stát chce zrušit exekučně vynutitelnou povinnost platit televizní daň? To svět neviděl...

Autor: Jan Pavelec | středa 28.1.2026 15:49 | karma článku: 8,23 | přečteno: 68x

Další články autora

Jan Pavelec

Aktivní legitimace k podání žaloby proti prezidentovi bude na straně Filipa Turka.

Nikoliv předseda vlády, nýbrž jím navržený kandidát na ministra odmítnutý prezidentem. Nikoliv kompetenční žaloba, nýbrž ústavní stížnost.

4.1.2026 v 11:39 | Karma: 19,28 | Přečteno: 283x | Diskuse | Politika

Jan Pavelec

Dočkáme se české FOX NEWS?

Je s podivem, že té obří díry na mediálním trhu si doposud nikdo nevšiml. Velká část obyvatel nemá žádný svůj zpravodajský TV kanál, ani žádný internetový portál, který by je neiritoval svým jednostranným politickým aktivismem.

23.12.2025 v 11:53 | Karma: 16,51 | Přečteno: 221x | Diskuse | Politika

Jan Pavelec

Emisní povolenky pro domácnosti: Může se ČR vyhnout pokutě za jejich nezavedení?

S odpovědí na tuto otázku se umanutá část české společnosti konečně dozví také to, zda je Babiš politicky zodpovědný za jejich zavedení do unijního práva.

9.11.2025 v 14:25 | Karma: 15,25 | Přečteno: 328x | Diskuse | Politika

Jan Pavelec

Co je ještě horší než politika? Politická novinařina! - Okamurův výrok

Jak někteří novináři manipulativními a úskočnými dotazy a z kontextu vytrženými informacemi pokřivují realitu, poškozují vybrané politické subjekty a mají z toho radost (a asi též prémie).

9.10.2025 v 15:03 | Karma: 21,17 | Přečteno: 380x | Diskuse | Politika

Jan Pavelec

Politický holismus v kauze J.A.R. - příznaky soumraku demokracie

Politik, který nálepkuje politického konkurenta, nepřímo nálepkuje i všechny jeho voliče, čímž podkopává svobodu a demokracii.

8.8.2025 v 15:31 | Karma: 9,60 | Přečteno: 218x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Pozor na počasí! Část České republiky by měl v příštích hodinách zasypat sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)
28. ledna 2026  17:48

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před novou sněhovou pokrývkou. Během čtvrtka...

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)
28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  17:43

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje...

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Unikátní prostory. Až 1 300 lidí pojme zrekonstruovaný komplex Invalidovny....
28. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Historicky největší investici plánuje Národní památkový ústav (NPÚ). Vyhlásil totiž veřejnou...

Nymburk chce letos začít s budováním nových kolumbárií na městském hřbitově

ilustrační snímek
28. ledna 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Nymburk chce letos v areálu hřbitova začít s budováním nových kolumbárií, nahradí kolumbárium v...

Bydlení v blízkosti Prahy
Bydlení v blízkosti Prahy

Pyšelská, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
3 050 000 Kč

Více z nabídky 102 647 nemovitostí

Jan Pavelec

  • Počet článků 40
  • Celková karma 14,70
  • Průměrná čtenost 629x
Společenský vývoj (poznání) většinou prochází třemi fázemi. V první fázi hlavní proud (mainstream) pravdu zesměšňuje, ve druhé ji agresivně vyvrací (popř. o ní nehovoří nahlas), no a ve třetí ji "velkoryse" přijme jako banální samozřejmost ve stylu, to jsme přece říkali vždycky (Schopenhauer).

Jednou budem dál (možná) - k tomu nám dopomáhej AGI, resp. ASI, resp. CML. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.