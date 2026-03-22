Babišova vláda si nesmí nechat ukrást výsledky demokratických voleb.
Babišova vláda si nesmí nechat ukrást výsledky voleb. Pokud ustoupí ze svých předvolebních slibů a programového prohlášení, nejen že se tím svým odpůrcům nezavděčí, ale přijde o své vlastní voliče. Ten kdo jiným pohrdá, pokládá jakýkoliv ústupek za snahu se zalíbit, za slabost a pohrdá jím ještě víc. Vláda proto pod tlakem křiklounů z Letné nesmí uhnout a musí ještě urputněji prosazovat vše, proti čemu spolek proti zastupitelské demokracii protestuje.
Teze č. 1): Snaha o zrušení koncesionářských poplatků je drzost. Antiteze: Pokud diváka politických diskuzních pořadů iritují moderátoři ČT více než opoziční politici, je drzost chtít, aby si to dál platili ze svého. Jak nedávno řekl jeden nejmenovaný vyvrhel kulturní fronty: „Ten moderátor (Takáč) mě sere za mý peníze...!!!“
Teze č. 2): Pokud by došlo ke zrušení koncesionářských poplatků, už by ČT nebyla naše (myšleno: jednotné kulturní fronty a opozice). Antiteze: ČT byla ukradena už dávno, a co bylo ukradeno, musí být vráceno. Beneficienti ukradené ČT jsou dokonce tak drzí, že si myslí, že ukradená ČT už je navždy jejich.
Teze č. 3): Babišova vláda nás chce zavléct do Maďarska, Slovenska a Ruska. Antiteze: Milion chvilek proti zastupitelské demokracii nás chce spolu s prezidentem a opozicí zavléct do cizí války na Ukrajině a rozpustit nás v Evropské federaci. Jsou to probruselští a prokyjevští kolaboranti.
Teze č. 4): Vláda se chová nezodpovědně, když nenavyšuje výdaje na obranu. Antiteze: Opozice a různé obskurní spolky posílající dárky Putinovi se chovají vysoce nezodpovědně, když nás chtějí zatáhnout do války Ukrajiny s Ruskem. To není naše válka. Tento národ po obnovení české státnosti v roce 1918 nikdy sám za svůj stát nebojoval a nikdy bojovat nebude – to nemá v povaze. Vždy si totiž „pragmaticky“ řekne, že válčit proti přesile by nemělo smysl. Kde se bere ta drzost českých válečných štváčů a gaučových generálů, když jde o válku v cizí zemi? Asi frustrace. K čemu ty obří výdaje na obranu, když za tento stát by drtivá většina obyvatel stejně bojovat nešla a raději by emigrovali? Do Dubaje ne, někam jiným směrem...
Bojovat sami proti sobě – to by nám šlo dobře (třeba se vzájemně pomlouvat a udávat v Bruselu nebo veřejně dopředu prohlašovat, že když na příští summit NATO nepojede prezident, ale premiér, bude to ostuda – ten prezidentův neporadce si to zjevně přeje, aby to tam dopadlo jako ostuda. No takže v takovéto nenávistné atmosféře se bavíme o výdajích na obranu? Koho budeme bránit? Všechny, nebo jen ty se stejnými názory?
Teze č. 5): Politiku do značné míry určují populistické a extremistické strany, které by se možná už ani nedostaly do parlamentu. Antiteze: Tím byly zřejmě myšleny TOP 09 a KDU-ČSL ve Fialově vládě, a jejich rozpočtový populismus a proválečný extremismus. O probruselském extremismu ani nemluvě...
Teze č. 6): Připravovaný zákon o registraci zahraničních vazeb politických neziskovek by šlo zneužít k pomalému omezování osobní svobody. Antiteze: Nikým nevolené politické nevládní organizace demokracii léta ohrožují potajmu a možná dokonce za cizí peníze. Zbytky pravomocí, které ještě nebyly odevzdány do EU má vláda ČR uplatňovat ve prospěch svých českých voličů, nikoliv ve prospěch různých skrytých oligarchů domácích či zahraničních, kteří v utajení financují milionové protivládní demonstrace a jejich organizátory. To není projev svobody, to je neúcta k zastupitelské demokracii. Když nevadí trestněprávní ustanovení o neoprávněné činnosti pro cizí moc, nemělo by vadit ani ustanovení správního práva o povinném zveřejňování zahraničních subjektů financujících (v zájmu cizí moci) politické nátlakové skupiny v ČR, které svou legitimitu neodvozují z výsledků parlamentních voleb.
Závěr: Je-li Babiš oligarcha (teze), který financuje hnutí ANO vratnými půjčkami popř. dary v řádech jednotek milionů, kdo jsou oligarchové, kteří financují Milion chvilek pro(ti) demokracii příspěvky v řádech stovek milionů ?????? viz např. zde: Milion chvilek už vybral skoro 100 milionů. Většina jde na platy a provoz. Myslím, že je zde jasný veřejný zájem tuto skutečnost vědět, a to tím spíše, pokud by se ukázalo, že vedle účtu transparentního mají bokem též účet bežný (ovšem zcela netransparentní). To samé platí pro všechny ostatní nevládní organizace, které ovlivňují politiku (možná v zájmu cizí moci), aniž by se účastnily volné soutěže politických stran.
PS: Pokud jde o pojem oligarchie, doporučuji nastudovat si, co přesně tento pojem historicky znamenal. Výše jej používám pouze pro účely formulovaných antitezí.
Jan Pavelec
Omluví se Česká televize za svou nevyváženost? Návrh na jednoho nestranného moderátora.
Kritériem profesionality televizního moderátora (tím spíše toho veřejnoprávního) má být zdrženlivost – divák nesmí poznat, co si moderátor sám myslí.
Jan Pavelec
Esence totalitních režimů aneb kdo pořádá povolební demonstrace / Výzva kulturní frontě
Nejde ani o politologii ani o státovědu, kteréžto obory pracují s analýzou historické skutečnosti, avšak na otázku, jak se to mohlo stát, odpověď nemají.
Jan Pavelec
Boj za koncesionářské poplatky začal
Když boj (namísto respektu k zastupitelské demokracii), tak boj - asi jako když v divokých devadesátkách proti sobě v ulicích stáli anarchisti a skinheadi.
Jan Pavelec
Aktivní legitimace k podání žaloby proti prezidentovi bude na straně Filipa Turka.
Nikoliv předseda vlády, nýbrž jím navržený kandidát na ministra odmítnutý prezidentem. Nikoliv kompetenční žaloba, nýbrž ústavní stížnost.
Jan Pavelec
Dočkáme se české FOX NEWS?
Je s podivem, že té obří díry na mediálním trhu si doposud nikdo nevšiml. Velká část obyvatel nemá žádný svůj zpravodajský TV kanál, ani žádný internetový portál, který by je neiritoval svým jednostranným politickým aktivismem.
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Týden škol na Valašsku nabídne festival volnočasové inspirace či akce v knihovně
Týden škol na Valašsku nabídne příští týden na Vsetínsku festival volnočasové inspirace, akce v...
Novoměstská Horácká galerie stěhuje své sbírky do nového depozitáře
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má k dispozici nový depozitář téměř za 29 milionů korun. Do...
V kůži Harrisona Forda podruhé. Jaký byl Michal Dolejš, muž s pamětní tabulí pod zemí?
V minulém vyprávění jsem vás vzal do jedné z pražských stok, kde je instalovaná pamětní tabulka...
Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý
Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy...
