AC Sparta Praha kašle na českou reprezentaci a zůstane průměrnou kolonií
Pane Rosický, tím posledním „geniálním“ tahem, kdy jste se opět zbavili talentovaného českého hráče, jste opět potvrdil, že fotbalu nerozumíte. Umět kopat do balonu je jedna věc, ale rozumět fungování fotbalového klubu, je věc úplně jiná.
Vám se ten český „fotbal“ na letošním MS líbil pane Rosický? Nelíbil viďte. A víte kdo za to může? Vy – ano Vy.
Víte Sparta je klub, který kdysi dodával skvělé technické hráče do reprezentace, včetně Vás pane Rosický. Ale od té doby, co si Spartu koupil pan Křetínský na hraní (pro svou osobní zábavu), je s tím útrum. V současnosti talentované hráče Sparta vychovává pro jiné kluby v česku nebo pro podprůměrné kluby v zahraničí. Tam se tzv. zahrabou a nic z nich nevyroste – reprezentace má smůlu (Slavia a Plzeň to rozhodně nezachrání).
Vy si tam ve sportovním úseku asi myslíte, že když nataháte do Sparty průměrné zahraniční hráče (a vyhážete své vlastní talenty, které jste si pracně vychovali), že budete světoví? Ne nebudete. Jste a zůstanete ubohý regionální klub, který když v pohárové Evropě náhodou narazí na nějaký velkoklub, tak je pak svým výkonem tamním novinářům jen pro smích. Stejně jako byla pro smích celému světu česká reprezentace na posledním MS.
Sparta má mít tým, který bude složen z vlastních odchovanců, případně z talentovaných českých hráčů koupených z jiných českých klubů. Zahraniční hráči mají ty české pouze vhodně doplnit. Nebo si snad myslíte, že ti průměrní žoldáci budou potit krev za Spartu? Mluvím o kreativních záložnících, o rozdílových hráčích, kteří se nebojí hrát s míčem dopředu. Takové hráče si Sparta vždy uměla a umí vychovat sama (Karabec, Ševčík, Sochůrek jsou jen příklady z poslední doby), a když jim dala pořádnou šanci v A týmu, postupně se z nich stali reprezentanti. Prodej do zahraničí má přijít až když tito odchovanci pro Spartu něco odkopou a vrátí klubu to, že je vychoval a že jim dal šanci něco dokázat. Ale to Vy pane Rosický asi nikdy nepochopíte. Dokud ze Sparty neodejdete, bude Sparta bojovat leda tak o 2-3 místo v lize. A v Evropě budete jen pro smích, jako je pro smích celý český fotbal.
A ty nové dresy – „prý zrozeni z černé, definováni rudou“. Za mě jsou hnusné. Hráči v nich budou vypadat jak cirkusáci. Černá barva se na rudou vůbec nehodí. Vlastně je to příznačná symbolika – období temna ve Spartě nekončí, takže je ta černá barva vlastně docela namístě.
Nedávno jsem viděl ze záznamu zápas semifinále ME 1996 Česko-Francie. Krerativní hráči v týmu byli většinou Spartani a Slávisti. A pane Rosický, představte si, že po fotbalové stránce hráli s Francií zcela vyrovnanou partii (byť postoupili až na penalty). Byli to Češi a uměli hrát fotbal.
Duo Rosický-Křetínský ničí nejn Spartu, ale i celý český fotbal.
Hezký den
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